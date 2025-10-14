Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

Vũ Phượng - Sỹ Đông
14/10/2025 08:29 GMT+7

Sáng 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và dự kiến phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Học viện cán bộ TP.HCM (phường Bình Thạnh) từ ngày 13 - 15.10.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM, thu hút sự theo dõi của các cơ quan, tổ chức, tầng lớp nhân dân không chỉ thành phố mà còn cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Đến dự đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cùng dự còn có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, TP.HCM và các địa phương. Dự kiến, Tổng Bí thư sẽ có bài phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I- Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM có sự tham gia của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường nghe giới thiệu về sản phẩm công nghệ

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là 547 đại biểu, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I chỉ thực hiện 2 nội dung, gồm: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bên cạnh đó, đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I- Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan khu triển lãm tại đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nhân sự đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I- Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan khu triển lãm sản phẩm công nghệ chiến lược

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I- Ảnh 6.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm khu trưng bày Báo Thanh Niên tại đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I- Ảnh 7.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham quan khu trưng bày Báo Thanh Niên tại đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I- Ảnh 8.

Các đại biểu chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tới tham dự đại hội

ẢNH: BTC

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I- Ảnh 9.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM diễn ra phiên chính thức ngày 14 và 15.10

ẢNH: BTC

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I- Ảnh 10.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM và dự kiến có bài phát biểu chỉ đạo đại hội

ẢNH: BTC

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I cũng có một cuộc cải cách lớn về tư duy và nhận thức về áp dụng triệt để công nghệ trong tổ chức đại hội, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Ban tổ chức không phát tài liệu, toàn bộ nội dung, chương trình đại hội được đưa lên phần mềm đại hội số.

Trước đó, ngày 13.10, đại hội đã tiến hành phiên trù bị, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của đại hội; thông báo phân công các tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận tại đại hội và tại các tổ…

Xây dựng TP.HCM là thành phố XHCN tiêu biểu

Xây dựng TP.HCM là thành phố XHCN tiêu biểu

Sáng nay (14.10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

