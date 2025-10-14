Xây dựng TP.HCM là thành phố XHCN tiêu biểu

C ÔNG BỐ NHÂN SỰ NHIỆM KỲ MỚI

Phát biểu tại phiên trù bị hôm qua (13.10), Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM, thu hút sự theo dõi của các cơ quan, tổ chức và tầng lớp nhân dân không chỉ thành phố mà còn cả nước.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM thực hiện 2 nội dung, gồm tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận và đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trong phiên khai mạc sáng 14.10, ban tổ chức sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng nhân sự đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đại hội có cải cách lớn về tư duy và nhận thức trong việc áp dụng triệt để công nghệ nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Ban tổ chức không phát tài liệu, toàn bộ nội dung, chương trình đại hội được đưa lên phần mềm đại hội số. Đối với văn kiện trình đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá các văn kiện được xây dựng theo quy trình bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học, đã được các tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp rộng rãi, và được tập thể Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến một cách toàn diện, sâu sắc.

Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ, tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo TP.HCM phải tổ chức thành công đại hội một cách thực chất, Đảng bộ TP.HCM phải đi đầu, mẫu mực, làm gương cho các địa phương khác trên tất cả phương diện; xây dựng thành phố mang tên Bác là thành phố XHCN tiêu biểu của Việt Nam. Cụ thể, TP.HCM là nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.

Trong phiên trù bị, các đại biểu thống nhất danh sách Đoàn chủ tịch đại hội gồm 11 người, thông qua Ban thư ký đại hội và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Đ ỘT PHÁ CÔNG NGHỆ, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong dự thảo báo cáo chính trị, TP.HCM xác định hệ thống 30 chỉ tiêu chủ yếu của đại hội ở 5 nhóm lĩnh vực: kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Một số chỉ tiêu quan trọng có thể kể đến như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2030 khoảng 14.000 - 15.000 USD, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng GRDP đạt 60%, kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP. Đến năm 2030 đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân, tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP.HCM, xây thêm 199.400 căn hộ nhà ở xã hội, di dời 20.000 căn nhà trên và ven kênh, rạch…

Sở KH-CN cho biết để xây dựng nền kinh tế số và thúc đẩy năng suất các nhân tố tổng hợp, TP.HCM sẽ tập trung 3 giải pháp đột phá trọng tâm, tạo ra một hệ sinh thái toàn diện cho sự phát triển bền vững. Về cơ chế, chính sách, trọng tâm là thiết lập các khu thử nghiệm (sandbox) theo chuẩn quốc tế với cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao. Song song đó, TP.HCM sẽ đẩy mạnh các mô hình hợp tác công - tư và công - công để huy động tối đa nguồn lực cho KH-CN.

Giải pháp đột phá thứ hai tập trung vào công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ưu tiên phát triển các công nghệ thế mạnh như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, chip bán dẫn, đẩy nhanh việc hình thành các trung tâm dữ liệu lớn, thiết lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới.

Về quản trị số và nguồn nhân lực số, Sở KH-CN cho hay sẽ hoàn chỉnh nền tảng dữ liệu dùng chung, lấy dữ liệu làm cốt lõi để thúc đẩy chính quyền số. Đồng thời, TP.HCM sẽ triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, thu hút chuyên gia quốc tế về làm việc.

Đại hội ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ Sáng 13.10, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (P.Long Bình) và dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (P.Sài Gòn). Trong phiên trù bị, các đại biểu đã tích cực ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Đại hội không nhận quà tặng và hoa chúc mừng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tính đến ngày 12.10, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cho biết đã tiếp nhận 9.767 lượt ủng hộ với tổng kinh phí gần 76 tỉ đồng. Từ nguồn ủng hộ, Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã chi hỗ trợ hơn 67 tỉ đồng đến các tỉnh bị thiệt hại như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng…

Nhiều góp ý tâm huyết gửi về Đại hội XIV của Đảng Trong phiên trù bị, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trình bày báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Về dự thảo báo cáo chính trị, ông Đức cho biết đa số ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao đối với việc T.Ư tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, và cho rằng đây là tư duy mới, đột phá, thể hiện cách làm sáng tạo. Đối với các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, nhiều ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số lĩnh vực quan trọng cần có vai trò dẫn dắt của thành phần kinh tế nhà nước, các lĩnh vực khác cần tạo không gian phát triển cho thành phần kinh tế tư nhân. Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung xây dựng con người VN trở thành những công dân toàn cầu; nhấn mạnh sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội và công an; xây dựng quân đội, công an hiện đại vào năm 2030. Nhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xác định chuyển đổi số là công cụ trọng yếu để các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả giám sát, tiếp nhận phản ánh, góp ý chính sách. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu xã hội số kết nối Mặt trận Tổ quốc VN, các đoàn thể với chính quyền...

Báo Thanh Niên tham gia triển lãm thành tựu báo chí - xuất bản Từ ngày 13.10, triển lãm Thành tựu báo chí - xuất bản và các sản phẩm công nghệ chiến lược khai mạc để chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sở VH-TT TP.HCM cho biết triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền báo chí - xuất bản VN trong thời kỳ chuyển đổi số. Điểm nổi bật là khu công trình xếp sách nghệ thuật với các mô hình Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm hành chính Bình Dương. Khu trưng bày ấn phẩm của Báo Thanh Niên nhận được sự quan tâm của nhiều khách mời ẢNH: SỸ ĐÔNG Tham gia triển lãm, Báo Thanh Niên trưng bày và tặng khách tham quan các ấn phẩm báo chí giới thiệu một số sự kiện, dấu mốc quan trọng của TP.HCM và cả nước trong nhiệm kỳ qua. Báo Thanh Niên cũng giới thiệu và tặng nhiều cuốn sách được tổng hợp bài viết từ các cuộc thi do báo tổ chức.



