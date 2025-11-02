Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Huế

TTXVN-Bách Nhật
02/11/2025 13:28 GMT+7

Sáng 2.11, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của T.Ư đã về thăm hỏi, tặng quà người dân TP.Huế đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Cùng đi có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Ủy viên T.Ư Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo TP.Huế; lãnh đạo Quân khu 4...

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Huế- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến vùng bị chia cắt do mưa lũ tại xã Quảng Điền, TP.Huế

ẢNH: TTXVN

Hiện nay, trên địa bàn TP.Huế còn 8/40 xã, phường còn ngập, mức ngập bình quân từ 0,3 - 0,5 m, có nơi sâu hơn. Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến 17 giờ ngày 1.11 trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 5.975 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,3 - 0,7 m, một số địa phương nặng như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu; Phú Hồ. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định, cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Tại xã Quảng Điền (TP.Huế), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình thôn Khuông Phò Đông - địa bàn bị cô lập bởi mưa lũ trong những ngày qua. Tại đây, Tổng Bí thư thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra và mong người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Huế- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà cho nhân dân xã Quảng Điền, TP.Huế

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư động viên, Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước đã luôn hướng về miền Trung và TP.Huế với tinh thần "lá lành đùm lá rách", kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt. Các lực lượng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.

Nhân dịp này, nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại to lớn đối với người dân TP.Huế do ảnh hưởng bởi lũ lụt, góp phần giúp nhân dân TP.Huế sớm ổn định cuộc sống, phục hồi kinh tế - xã hội sau thiên tai, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng hỗ trợ 100 tỉ đồng và 200 tấn gạo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Huế.

Trong dịp về thăm, động viên, chia sẻ với người dân xã Quảng Điền, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng 45 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa .

Tiếp nối chương trình, chia sẻ khó khăn của nhân dân TP.Huế, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng quà hỗ trợ 20 tỉ đồng giúp nhân dân TP.Huế.

