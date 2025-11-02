Quỹ Khởi sự từ tâm hỗ trợ 10 tỉ đồng giúp bà con vùng lũ ở Huế

Tại buổi lễ trao hỗ trợ, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh; Chủ tịch HĐQL Quỹ Khởi sự từ tâm chia sẻ: Bản thân bà là người con của xứ Huế, nên khi chứng kiến cảnh quê hương oằn mình trong mưa lũ, bà càng thấu hiểu và xót xa hơn bao giờ hết. Chính tình yêu và lòng biết ơn với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình khiến bà mong muốn được chung tay san sẻ, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. "Khoản hỗ trợ 10 tỉ đồng này thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng" - bà Đặng Thị Kim Oanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Thiên Định (bìa trái) tiếp nhận bảng tượng trưng 10 tỉ đồng ẢNH: VĂN CHÂU

Khoản hỗ trợ được phân bổ linh hoạt cho các nhu cầu cấp thiết như lương thực, tài chính và phục hồi hạ tầng. Cụ thể, 200 tấn gạo trị giá 3 tỉ đồng, (trong đó Công ty cổ phần kỹ thuật & xây dựng Handong đóng góp 100 triệu đồng) sẽ được chuyển đến 10.000 hộ dân tại 32 xã, phường; 5.000 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng được hỗ trợ tiền mặt. Ngoài ra, Quỹ Khởi sự từ tâm dành 2 tỉ đồng xây mới hai phòng học tại Trường mầm non số 2 Phú Mậu, 1 tỉ đồng khắc phục công trình công cộng; đồng thời trích 200 triệu đồng hỗ trợ các đội, nhóm tình nguyện sửa xe miễn phí cho người dân.

Địa phương tiếp nhận phần quà dành tặng bà con ẢNH: VĂN CHÂU

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Thiên Định bày tỏ lòng trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Kim Oanh, Quỹ Khởi sự từ tâm đã kịp thời chung tay cùng thành phố trong thời điểm khó khăn. Ông Định cho biết, thành phố sẽ sử dụng phần kinh phí hỗ trợ để mua sắm máy phát điện, ca nô, xuồng cứu hộ, phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Lực lượng bộ đội thuộc Bộ chỉ huy Quân sự TP.Huế hỗ trợ đoàn công tác Quỹ Khởi sự từ tâm luân chuyển hàng trăm tấn gạo đi 32 xã, phường ở TP.Huế ẢNH: VĂN CHÂU

Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn công tác của Quỹ Khởi sự từ tâm đã đến 6 phường trên địa bàn, trao tặng hàng trăm phần quà gồm gạo và tiền mặt cho các hộ dân bị thiệt hại nặng.

Bà Đặng Thị Kim Oanh tặng gạo và tiền mặt cho người dân tại phường An Cựu, TP.Huế ẢNH: VĂN CHÂU

Bà Đặng Thị Kim Oanh tặng quà cho bà con tại phường Vỹ Dạ, TP.Huế ẢNH: VĂN CHÂU

Ngồi trên chiếc xe lăn, ông Trần Văn Quang (53 tuổi, phường An Cựu) xúc động nói: "Trong lúc rất cần lương thực thì được đoàn đến hỗ trợ, chúng tôi vui mừng lắm. Hôm mưa lũ, nước dâng hơn một mét, đồ đạc trong nhà hư hỏng hết. Tôi sống bằng nghề bán vé số, nay càng khó khăn hơn. Chúng tôi thật sự biết ơn công ty và Quỹ Khởi sự từ tâm đã quan tâm".

Ông Trần Quang Trực vui vẻ sau khi nhận hỗ trợ ẢNH: VĂN CHÂU

Cùng ngày, đoàn còn đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, tặng 500 phần quà trị giá 500 triệu đồng cho bệnh nhi và bệnh nhân đang điều trị.

Bà Đặng Thị Kim Oanh phát biểu tại buổi lễ trao tặng quà tại Bệnh viện Trung ương Huế ẢNH: VĂN CHÂU

Đoàn công tác tặng quà, hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế bị thiệt hại nhà cửa sau mưa lũ ẢNH: VĂN CHÂU

Chương trình hỗ trợ bà con Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sẽ kéo dài đến hết ngày 3.11, với thông điệp "Đi tận nơi, trao tận tay - để bà con yên tâm vượt qua khó khăn".

Thăm hỏi bệnh nhi tại bệnh viện ẢNH: VĂN CHÂU

Dự kiến, đoàn công tác sẽ trực tiếp đến 26 địa phương còn lại để trao quà hỗ trợ, đồng thời dành tặng 5 triệu đồng cho mỗi hộ có người thân không may thiệt mạng trong đợt mưa lũ này.

Trước đó, Quỹ Khởi sự từ tâm cũng đã ủng hộ gần 10 tỉ đồng để cứu trợ đồng bào tại 6 tỉnh Bắc Trung bộ và Bắc bộ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 (Bualoi).

Bên cạnh đó, Quỹ Khởi sự từ tâm và Tập đoàn Kim Oanh còn hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại TP.HCM, TP.Huế và Đồng Nai với tổng kinh phí hơn 35 tỉ đồng (trong đó, TP.HCM 20 tỉ đồng, Huế 10 tỉ đồng, Đồng Nai 5 tỉ đồng), góp phần mang lại mái ấm kiên cố và cuộc sống ổn định hơn cho hàng nghìn hộ dân khó khăn trên cả nước.