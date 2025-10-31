Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Anh

Tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Anh có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Seema Malhotra, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew, đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Stephen Walton. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng và phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2025, giúp khẳng định tầm vóc của quan hệ Việt Nam - Anh trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy biến động và thách thức hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân rời thủ đô London về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Anh ẢNH: TTXVN

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có nhiều hơn 20 hoạt động quan trọng. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, phía Anh đã phối hợp chặt chẽ với ta tổ chức các hoạt động của Tổng Bí thư và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Anh trên tinh thần trọng thị, mến khách với những thu xếp lễ tân biệt lệ.

"Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động quan trọng đạt được nhiều kết quả hiệu quả, thực chất", ông Lê Hoài Trung khẳng định.

Trước hết, dấu ấn nổi bật của chuyến thăm là việc Việt Nam và Anh đã nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cấp quan hệ cao nhất trong hệ thống các khuôn khổ đối tác của Việt Nam.

Trong Tuyên bố chung về xác lập tầm mức quan hệ mới, cũng như trong trao đổi, Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Anh đã thống nhất các biện pháp chiến lược, xác định 6 trụ cột hợp tác tương xứng với tầm mức mới của quan hệ song phương đó là: tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế; hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng; hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên đã nhất trí, ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, với nhiều nội dung thực chất, cụ thể, trong nhiều lĩnh vực mới.

Trong trao đổi, các nhà lãnh đạo, đối tác Anh bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trên tất cả các mặt, thể hiện coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như về nhiều vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm.

Bài phát biểu chính sách tại Đại học Oxford của Tổng Bí thư Tô Lâm được giới nghiên cứu chính sách Anh đặc biệt quan tâm và đánh giá cao, xem đây là một đóng góp quan trọng để làm rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại châu Âu và tại các diễn đàn, cơ chế đa phương ở châu Âu, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy vai trò của ASEAN. Qua đó, vị thế của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được củng cố, tạo cơ sở để tăng cường hơn nữa quan hệ với các đối tác trong thời gian tới.

Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy tình cảm gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Anh, cũng như tinh thần đoàn kết, gắn bó của những người Việt Nam tại Anh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, với việc thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Anh, một Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là nền kinh tế lớn thứ 6 của thế giới, Việt Nam đã tiếp tục thực hiện một cách tích cực và chủ động đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác phát triển, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ẢNH: BNG

"Chuyến thăm đã mang thông điệp nhất quán về đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại của ta, thúc đẩy hài hòa quan hệ với các đối tác ở khu vực khác. Các trao đổi, nhất trí của phía Anh với ta cũng thể hiện sự coi trọng của bạn đối với sự lãnh đạo của Đảng ta, các thành quả của ta trong quá trình phát triển, đổi mới gần 40 năm qua", ông Lê Hoài Trung cho biết.

Nội hàm phong phú của Tuyên bố chung cũng như các thỏa thuận đa dạng đạt được trong chuyến thăm với một đối tác có tiềm năng lớn như Anh cũng mở ra những cơ hội rất có ý nghĩa để việc triển khai các chủ trương, đường lối lớn, quan trọng của Đảng, các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là các nghị quyết trụ cột, có thêm các điều kiện cụ thể để đạt được những bước tiến, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn tới.

"Việc các cơ quan, tổ chức, tập đoàn của ta đạt các thỏa thuận như nêu trên với phía Anh cũng cho thấy năng lực và khả năng ở tầm mức mới trong tham gia các lĩnh vực hợp tác mới, quan trọng với quốc tế", ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Để triển khai hiệu quả các kết quả, theo ông Lê Hoài Trung, Việt Nam sẽ cùng Anh thúc đẩy xây dựng Kế hoạch hành động chung để cụ thể hóa Tuyên bố chung.