Chính trị

Việt Nam và Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
30/10/2025 07:17 GMT+7

Chiều 29.10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược với Anh trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi và hướng tới tương lai, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Anh để nâng tầm quan hệ trên các trụ cột then chốt. 

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam với tư cách là thành viên của ASEAN sẵn sàng cùng Anh làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác giữa Anh - ASEAN, làm cửa ngõ để Anh tiếp cận thị trường Đông Nam Á.

Việt Nam và Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer

ẢNH: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới, nhất là trong chuyển đổi kinh tế - năng lượng theo hướng xanh và bền vững, phát triển công nghiệp công nghệ số, đào tạo nhân lực chất lượng cao. 

Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam phát triển quan hệ song phương toàn diện, nhất là trong các khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh Chính phủ Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" (net-zero) vào năm 2050, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại lên gấp đôi trong thời gian tới. Thủ tướng Anh mong muốn Việt Nam ủng hộ các hợp tác về thương mại điện tử, dịch vụ tài chính trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 

Về hợp tác an ninh - quốc phòng, hai bên nhất trí cần đa dạng hóa hợp tác, cùng giải quyết chống nhập cư bất hợp pháp và nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình và đào tạo.

Hai bên cũng dành thời gian trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ra Tuyên bố chung về việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Nội dung Tuyên bố chung đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, xã hội và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện

ẢNH: TTXVN

Nhân dịp này, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh đã ký Bản Ghi nhớ về hợp tác phòng, chống lừa đảo quốc tế và Kế hoạch tăng cường hợp tác về các vấn đề di cư.

Hai bên nhấn mạnh việc hai nhà lãnh đạo ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện và việc ký thỏa thuận hợp tác di cư cũng như một loạt các thỏa thuận trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính xanh, giáo dục - đào tạo, y tế, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hợp tác địa phương… nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước. 

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai khuôn khổ quan hệ mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Thủ tướng Keir Starmer và các lãnh đạo cấp cao Anh. Tổng Bí thư Tô Lâm đã mời Thủ tướng Keir Starmer sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Keir Starmer trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

