Thanh niên giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Bóng áo xanh miệt mài làm đẹp làng xóm

Người mang cuốc, người cầm chổi, xô nước, bao tải… tập trung tại trường mầm non thôn Xà Riêng (xã Sơn Hạ), trạm y tế xã và các tuyến đường liên thôn. Khung cảnh tất bật dọn bùn đất, kê lại bàn ghế, khơi thông cống rãnh, làm sạch sân trường và khuôn viên nhà văn hóa đã phần nào làm ấm vùng thấp trũng vốn lạnh giá mấy ngày qua. Đó là hình ảnh tại xã Sơn Hạ khi nước vừa rút và các bạn đoàn viên, thanh niên lập tức có mặt.

Đoàn viên, thanh niên xã Trà Bồng tranh thủ dọn nhà để người dân quay về ở, sớm ổn định cuộc sống ẢNH: HẢI PHONG

Ở Quảng Ngãi, từ ngày 25 - 29.10, nhiều khu vực phải hứng chịu lượng mưa to đến rất to, nhiều nơi vượt mức 1.000 mm. Mực nước các sông dâng, nhiều nơi vượt báo động 3, ngập lụt và sạt lở diễn ra trên diện rộng. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã khiến 4 nhà đổ sập hoàn toàn, 40 nhà bị hư hỏng, hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập…

Thiệt hại lớn là vậy, nhưng ngay sau khi nước rút, lực lượng thanh niên trên toàn tỉnh đã khẩn trương xông pha khắc phục hậu quả để ít nhiều giảm thiểu thiệt hại của người dân vùng lũ.

Anh Đinh Hoàng Quân, đoàn viên xã Sơn Hạ, đang túc trực dọn bùn tại điểm trường mầm non thôn Xà Riêng, chia sẻ: "Mưa lũ gây ngập nhiều nơi, sau khi lũ rút, chúng tôi lập tức phối hợp cùng dân quân để dọn dẹp trường, sau đó sẽ đến đường liên thôn. Với sức trẻ, tôi mong muốn góp sức mình cho quê hương, lũ xong thấy mọi thứ bừa bộn nên chúng tôi chung tay hỗ trợ dọn dẹp bùn, đất. Dù mệt, nhưng phải dọn dẹp sạch sẽ chúng tôi mới dừng".

Các bạn đoàn viên, thanh niên ở Quảng Ngãi dọn dẹp nhà cửa cho người dân sau lũ ẢNH: HẢI PHONG

Ở xã Nghĩa Giang, các bạn trẻ cũng nhanh chóng tổ chức lực lượng, chia thành nhóm nhỏ mang theo xẻng, cuốc, chổi, bao tải hỗ trợ người dân dọn vệ sinh môi trường, sửa sang lại nhà cửa, trường lớp, đường làng ngay khi nước vừa rút.

Chị Trần Thị Yến Thư, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Giang, cho biết đoàn viên, thanh niên địa phương đã đồng loạt ra quân giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Dưới cái nắng gắt sau mưa lũ, những chiếc áo xanh tình nguyện vẫn miệt mài làm việc, ai nấy đều mong góp một phần sức trẻ để xoa dịu bớt khó khăn, mang lại diện mạo mới cho vùng quê sau thiên tai. "Đây không chỉ là hoạt động tình nguyện thường niên mà còn thể hiện tinh thần xung kích, sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng", chị Thư nói.

Niềm vui giữa lao động vất vả

Dọn dẹp sau lũ quả là công việc gian nan. Nước rút, phủ một lớp bùn dày ở các trường học và trụ sở. Rác thải trôi nổi khắp nơi, nhiều đoạn đường và cống rãnh tắc nghẽn… Nhưng chính trong những khoảnh khắc vất vả như vậy, người trẻ đã tìm thấy niềm vui khi nhìn thấy môi trường sống dần hồi sinh, vui khi thấy người dân nở nụ cười sau lũ và biết mình đã không đứng ngoài khi xã hội cần.

Đoàn thanh niên xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) dọn vệ sinh đường dân sinh trên địa bàn ẢNH: HẢI PHONG

Bà Đinh Thị Hợp (thôn Xà Riêng) xúc động: "Mưa lũ rút đi để lại nhiều bùn đất, chúng tôi già yếu không biết dọn sao cho kịp. May có các đoàn viên, thanh niên của địa phương đến giúp. Cực khổ lắm, nhưng ai cũng nhiệt tình".

Anh Đinh Tấn Huỳnh, Bí thư Đoàn xã Sơn Hạ, cho biết Đoàn xã đã vận động các nhà hảo tâm, các bạn trẻ đóng góp nhu yếu phẩm, chung tay sẻ chia khó khăn cùng bà con vùng bị ảnh hưởng. Riêng các bạn trẻ cũng xông xáo phụ giúp dọn dẹp điểm trường mầm non thôn Xà Riêng, nhà văn hóa thôn Xà Riêng và cùng nhân dân thu dọn bùn đất trên các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 2 km. "Hoạt động thiết thực này thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ địa phương, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai", anh Huỳnh nói.

Đoàn thanh niên xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi) dọn cây cối sau lũ ẢNH: HẢI PHONG

Tại P.Trương Quang Trọng, có hơn 10 điểm dân cư ngập sâu, trong đó thôn Ân Phú với hơn 100 hộ dân bị cô lập sau lũ. Ngay từ sáng sớm, đoàn viên, thanh niên, công an phường, dân quân đã mang theo dụng cụ, bao tải, xẻng, chổi… cùng người dân vệ sinh nhà cửa, sân vườn, dọn trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan. "Dọn dẹp sau lũ có mệt, nhưng nhìn thấy bà con vui, thấy trường lớp, nhà cửa dần sạch sẽ trở lại, anh em đoàn viên, thanh niên của phường như... quên hết mệt nhọc", anh Lê Trong, Bí thư Đoàn P.Trương Quang Trọng, thổ lộ.

"Đơn giản nhưng có sức mạnh lan tỏa"

Từ xã vùng cao đến phường trung tâm, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi đều chung tay giúp người dân vùng ngập lụt sớm trở lại nhịp sống bình thường.

Tại nhiều xã vùng cao, giao thông vẫn còn bị chia cắt, nhiều hộ dân bị gián đoạn sinh hoạt. Trong hoàn cảnh đó, việc lực lượng thanh niên chủ động có mặt, không chờ đợi mà hành động ngay khi có thể chính là minh chứng sống động cho sức mạnh tập thể, cho "tuổi trẻ vì cộng đồng".

Anh Lê Trong, Bí thư Đoàn P.Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi), dọn bùn sau lũ ẢNH: HẢI PHONG

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", những đội hình thanh niên xung kích tại các xã Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Tịnh Khê, Sơn Tây Thượng, Sơn Hà, Vạn Tường, Bình Sơn, Ba Gia, Thọ Phong… đang hỗ trợ lương thực và giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Các bạn trẻ không quản ngại vất vả, xắn tay dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, sửa sang lại nhà cửa, khơi thông cống rãnh, làm sạch đẹp đường làng ngõ xóm...

Kê bàn ghế giúp các điểm trường bị ngập lũ ẢNH: HẢI PHONG

"Những việc làm ấy dù đơn giản nhưng lại có sức mạnh lan tỏa. Những bóng áo xanh tình nguyện xuất hiện khắp nẻo đường ngập, sân trường bị bùn vùi, trụ sở bị rác trôi vào… Họ làm việc bằng cả sự tâm huyết và nỗ lực, bởi họ hiểu khi người dân có mái nhà chắc chắn, khi trẻ em được tới trường an toàn, khi tuyến đường liên xã được thông thì cuộc sống mới thực sự hồi phục", anh Mạnh nói.