Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An

Đợt lũ lụt lụt lịch sử cuối tháng 10.2025 tại địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) đã khiến một số người chết và mất tích, gây thiệt hại nặng về kinh tế, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Một cụ già với các vật dụng sinh hoạt tối thiểu, trên nóc nhà ẢNH: TƯỜNG LINH

Đến trưa 31.10, nước ở các trục đường chính đã rút, một số đường ven sông cũng hạ mức nước, những tuyến đường trong phố cổ ngập tràn bùn non cùng lá cây, rác thải. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân ở Hội An cùng lực lượng vũ trang hối hả dọn dẹp các căn nhà và trên các tuyến đường.

Tuy nhiên, ở các khu vực bên ngoài phố cổ, nhất là các khu dân cư nằm dọc theo bờ sông Thu Bồn, mức nước rút chậm nên tình trạng ngập lụt vẫn, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cũng như sinh kế của người dân.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại từ vùng mưa lụt Hội An.

Mức nước vẫn ngang tường nhà ẢNH: TƯỜNG LINH

Đi trên tường rào, xuống lấy thực phẩm cứu trợ ẢNH: TƯỜNG LINH

Trường tiểu học Bùi Chát ở đường Hùng Vương, phường Hội An Tây ẢNH: TƯỜNG LINH

2 chiếc xe hơi bị ngập nặng ẢNH: TƯỜNG LINH

Một người đàn ông bơi ra nhận đồ cứu trợ ẢNH: TƯỜNG LINH

Sinh hoạt trên tầng 1 do tầng trệt ngập nước ẢNH: TƯỜNG LINH

Một cụ già ngồi trên tầng 1, nhìn ra sông Thu Bồn ẢNH: TƯỜNG LINH

Nước sông tràn bờ gây ngập đường ẢNH: TƯỜNG LINH

Mái nhà ọp ẹp tạm bợ ẢNH: TƯỜNG LINH

Người dân chia sẻ hàng cứu trợ trên mái nhà ẢNH: TƯỜNG LINH

Nước ngập gần mái nhà đầu đường Duy Tân - chân cầu Cẩm Kim ẢNH: TƯỜNG LINH

Tiệm tạp hóa vắng lặng ẢNH: TƯỜNG LINH

Sống trên mái nhà ẢNH: TƯỜNG LINH

Nhận thực phẩm cho cả gia đình ẢNH: TƯỜNG LINH

Nước ven sông tràn vào nhà dân chảy xiết ẢNH: TƯỜNG LINH

Ngã ba đường Hùng Vương - Nguyễn Du ẢNH: TƯỜNG LINH

Trong gian khó, vẫn nở nụ cười ẢNH: TƯỜNG LINH

Vườn Phố Hội ở Hội An mênh mông nước ẢNH: TƯỜNG LINH



