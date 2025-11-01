Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
01/11/2025 08:12 GMT+7

Những hình ảnh về người dân sống trong vùng mưa lụt Hội An, những ngày cuối tháng 10.2025.

Đợt lũ lụt lụt lịch sử cuối tháng 10.2025 tại địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) đã khiến một số người chết và mất tích, gây thiệt hại nặng về kinh tế, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 1.

Một cụ già với các vật dụng sinh hoạt tối thiểu, trên nóc nhà

ẢNH: TƯỜNG LINH

Đến trưa 31.10, nước ở các trục đường chính đã rút, một số đường ven sông cũng hạ mức nước, những tuyến đường trong phố cổ ngập tràn bùn non cùng lá cây, rác thải. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân ở Hội An cùng lực lượng vũ trang hối hả dọn dẹp các căn nhà và trên các tuyến đường.

Tuy nhiên, ở các khu vực bên ngoài phố cổ, nhất là các khu dân cư nằm dọc theo bờ sông Thu Bồn, mức nước rút chậm nên tình trạng ngập lụt vẫn, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cũng như sinh kế của người dân. 

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại từ vùng mưa lụt Hội An.

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 2.

Mức nước vẫn ngang tường nhà

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 3.

Đi trên tường rào, xuống lấy thực phẩm cứu trợ

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 4.

Trường tiểu học Bùi Chát ở đường Hùng Vương, phường Hội An Tây

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 5.

2 chiếc xe hơi bị ngập nặng

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 6.

Một người đàn ông bơi ra nhận đồ cứu trợ

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 7.

Sinh hoạt trên tầng 1 do tầng trệt ngập nước

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 8.

Một cụ già ngồi trên tầng 1, nhìn ra sông Thu Bồn

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 9.

Nước sông tràn bờ gây ngập đường

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 10.

Mái nhà ọp ẹp tạm bợ

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 11.

Người dân chia sẻ hàng cứu trợ trên mái nhà

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 12.

Nước ngập gần mái nhà đầu đường Duy Tân - chân cầu Cẩm Kim

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 13.

Tiệm tạp hóa vắng lặng

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 14.

Sống trên mái nhà

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 15.

Nhận thực phẩm cho cả gia đình

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 16.

Nước ven sông tràn vào nhà dân chảy xiết

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 17.

Ngã ba đường Hùng Vương - Nguyễn Du

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 18.

Trong gian khó, vẫn nở nụ cười

ẢNH: TƯỜNG LINH

Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An- Ảnh 19.

Vườn Phố Hội ở Hội An mênh mông nước

ẢNH: TƯỜNG LINH


Tin liên quan

Vùng 3 Hải quân tập trung cứu trợ vùng ngập lụt Đà Nẵng, Huế

Vùng 3 Hải quân tập trung cứu trợ vùng ngập lụt Đà Nẵng, Huế

Những ngày qua, Vùng 3 Hải quân đã tập trung cứu trợ vùng ngập lụt TP.Đà Nẵng, TP.Huế.

Khám phá thêm chủ đề

Hội An Ngập lụt lũ lụt miền Trung Đà Nẵng Sông Thu Bồn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận