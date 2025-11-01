Cuộc sống trong vùng mưa lụt Hội An

Đợt lũ lụt lụt lịch sử cuối tháng 10.2025 tại địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) đã khiến một số người chết và mất tích, gây thiệt hại nặng về kinh tế, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Đến trưa 31.10, nước ở các trục đường chính đã rút, một số đường ven sông cũng hạ mức nước, những tuyến đường trong phố cổ ngập tràn bùn non cùng lá cây, rác thải. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân ở Hội An cùng lực lượng vũ trang hối hả dọn dẹp các căn nhà và trên các tuyến đường.
Tuy nhiên, ở các khu vực bên ngoài phố cổ, nhất là các khu dân cư nằm dọc theo bờ sông Thu Bồn, mức nước rút chậm nên tình trạng ngập lụt vẫn, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cũng như sinh kế của người dân.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại từ vùng mưa lụt Hội An.
Bình luận (0)