Thời sự

TP.Huế: Lẻn vào nhà người thân lúc mưa lũ, lấy trộm gần 8 lượng vàng

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
03/11/2025 13:52 GMT+7

Trong lúc mưa lũ, Trần Thị Minh Hà (46 tuổi, trú P.Phong Thái, TP.Huế) đã lẻn vào nhà người thân, lấy trộm 7,9 lượng vàng.

Ngày 3.11, Công an TP.Huế cho biết Công an P.Hương Trà vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ và bắt giữ Trần Thị Minh Hà (46 tuổi, trú P.Phong Thái, TP.Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. Hà là nghi phạm lẻn vào nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng trong lúc địa bàn TP.Huế đang mưa lũ.

TP.Huế: Lẻn vào nhà người thân lúc mưa lũ, lấy trộm gần 8 lượng vàng- Ảnh 1.

Trần Thị Minh Hà cùng tang vật tại cơ quan công an

ẢNH: TRẦN HỒNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 15 ngày 1.11, Công an P.Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L (trú tại tổ dân phố Giáp Nhất, P.Hương Trà) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy trộm 35 chiếc nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng, tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an P.Hương Trà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Đến 24 giờ cùng ngày, cơ quan công an nghi vấn Trần Thị Minh Hà có liên quan và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận là cháu ruột của bị hại, thường xuyên lui tới nhà nên biết rõ quy luật sinh hoạt. Lợi dụng lúc nạn nhân đi chợ vắng, Hà đã lén đột nhập, lấy trộm vàng. Sau khi bị phát hiện, Hà đã tự nguyện giao nộp tang vật.

