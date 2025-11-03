Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
03/11/2025 11:03 GMT+7

Tình hình ngập lụt ở TP.Huế đang diễn biến phức tạp. Nhiều khu vực bị ngập sâu, người dân khẩn trương di tản, nhiều người than phiền vì đã chạy lụt lần thứ 3 chỉ trong vòng 10 ngày...

Mưa lớn kéo dài từ chiều 2.11 đến sáng nay 3.11 đã khiến nước lũ trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, vượt mức báo động 3. Tình hình ngập lụt ở TP.Huế diễn ra nghiêm trọng, chính quyền khuyến cáo người dân cần theo dõi và có biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại.

'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'- Ảnh 1.

Khu vực trước Nhà văn hóa trung tâm TP.Huế ngập sâu

ẢNH: LÊ KHÁNH HƯNG

'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'- Ảnh 2.

Cảnh ngập lụt trên đường An Dương Vương

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'- Ảnh 3.

Xe cộ vất vả qua đường An Dương Vương

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'- Ảnh 4.

Người dân gấp rút vượt lũ qua đường An Dương Vương

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đến 10 giờ sáng nay đã lên 4,27 m, trên báo động (BĐ) 3 là 0,77 m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,96 m, trên BĐ3 là 0,46 m...

'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'- Ảnh 5.

Người dân đưa xe lên tránh lụt tại khu vực đàn Nam Giao

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung, cảnh báo ngập lụt diện rộng

'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'- Ảnh 6.

Đường phố biến thành sông với ngổn ngang rác

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Dương Trung Tâm (54 tuổi, người dân P.An Cựu) cho biết, nước lũ các sông lên rất nhanh khiến tuyến đường vào nhà ông ngập sâu. Sáng nay, ông chưa kịp đưa xe đi gửi vì phải khẩn trương kê cao đồ đạc trong nhà.

“Đây là trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày nay rồi. Thật sự là quá mệt, tôi lo trận lụt này sẽ đỉnh điểm nhất”, ông Tâm nói.

'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'- Ảnh 7.

Lực lượng cứu hộ vận chuyển phương tiện, người dân

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'- Ảnh 8.

Người dân tất bật lội lũ đi mua nhu yếu phẩm dự trữ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ sông Hương lên nhanh ở mức trên BĐ3 (khả năng thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,5 - 0,7 m); sông Bồ lên nhanh ở mức trên BĐ3 (khả năng thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,1 - 0,3 m); sông Tả Trạch lên ở mức dưới BĐ3, sông Truồi lên mức 3,7 - 3,9 m (thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,4 - 0,6m), sông Ô Lâu lên xấp xỉ đỉnh lũ vừa qua.

'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'- Ảnh 9.

Ngập sâu ở một tuyến phố

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'- Ảnh 10.

Một tuyến đường đã di chuyển bằng ghe

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chưa kịp quay về nhà dọn lụt, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an TP.Huế lại tiếp tục băng lũ đi cứu dân.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Huế cảnh báo lũ ngập lụt diện rộng kéo dài ở hạ lưu các sông, các vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét. Đồng thời, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi tác động xấu đến các công trình đang thi công và giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp...

Tin liên quan

TP.Huế: Nội đô ngập sâu trở lại, thêm 1 cây cầu ở miền núi bị sập

TP.Huế: Nội đô ngập sâu trở lại, thêm 1 cây cầu ở miền núi bị sập

Mưa lớn đã khiến 1 cây cầu tại xã vùng cao Khe Tre (TP.Huế) bị sập 1 nhịp, sáng nay 3.11 lũ trên sông Hương lên cao khiến nhiều tuyến đường ở nội đô ngập sâu.

Khám phá thêm chủ đề

ngập lụt ở TP.Huế TP.Huế lũ lịch sử Mưa lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận