'Trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày, quá mệt mỏi!'

Mưa lớn kéo dài từ chiều 2.11 đến sáng nay 3.11 đã khiến nước lũ trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, vượt mức báo động 3. Tình hình ngập lụt ở TP.Huế diễn ra nghiêm trọng, chính quyền khuyến cáo người dân cần theo dõi và có biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại.

Khu vực trước Nhà văn hóa trung tâm TP.Huế ngập sâu ẢNH: LÊ KHÁNH HƯNG

Cảnh ngập lụt trên đường An Dương Vương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Xe cộ vất vả qua đường An Dương Vương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân gấp rút vượt lũ qua đường An Dương Vương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đến 10 giờ sáng nay đã lên 4,27 m, trên báo động (BĐ) 3 là 0,77 m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,96 m, trên BĐ3 là 0,46 m...

Người dân đưa xe lên tránh lụt tại khu vực đàn Nam Giao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đường phố biến thành sông với ngổn ngang rác ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Dương Trung Tâm (54 tuổi, người dân P.An Cựu) cho biết, nước lũ các sông lên rất nhanh khiến tuyến đường vào nhà ông ngập sâu. Sáng nay, ông chưa kịp đưa xe đi gửi vì phải khẩn trương kê cao đồ đạc trong nhà.

“Đây là trận lụt thứ 3 trong vòng 10 ngày nay rồi. Thật sự là quá mệt, tôi lo trận lụt này sẽ đỉnh điểm nhất”, ông Tâm nói.

Lực lượng cứu hộ vận chuyển phương tiện, người dân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân tất bật lội lũ đi mua nhu yếu phẩm dự trữ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ sông Hương lên nhanh ở mức trên BĐ3 (khả năng thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,5 - 0,7 m); sông Bồ lên nhanh ở mức trên BĐ3 (khả năng thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,1 - 0,3 m); sông Tả Trạch lên ở mức dưới BĐ3, sông Truồi lên mức 3,7 - 3,9 m (thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,4 - 0,6m), sông Ô Lâu lên xấp xỉ đỉnh lũ vừa qua.

Ngập sâu ở một tuyến phố ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một tuyến đường đã di chuyển bằng ghe ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chưa kịp quay về nhà dọn lụt, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an TP.Huế lại tiếp tục băng lũ đi cứu dân.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Huế cảnh báo lũ ngập lụt diện rộng kéo dài ở hạ lưu các sông, các vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét. Đồng thời, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi tác động xấu đến các công trình đang thi công và giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp...