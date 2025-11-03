Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Huế: Nội đô ngập sâu trở lại, thêm 1 cây cầu ở miền núi bị sập

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
03/11/2025 09:03 GMT+7

Mưa lớn đã khiến 1 cây cầu tại xã vùng cao Khe Tre (TP.Huế) bị sập 1 nhịp, sáng nay 3.11 lũ trên sông Hương lên cao khiến nhiều tuyến đường ở nội đô ngập sâu.

Sáng nay 3.11, mưa lớn đã khiến cầu Phú Mậu ở xã Khe Tre (TP.Huế) bị sập, lực lượng chức năng đang túc trực tại khu vực này để đảm bảo cho người dân và phương tiện.

Thêm 1 cây cầu ở miền núi TP.Huế bị sập, nội đô Huế ngập sâu trở lại - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến cầu Phú Mậu ở xã Khe Tre bị sập

ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, từ ngày 27.10, mưa lớn tạo thành dòng nước lũ dữ, đổ mạnh về hạ nguồn làm sập cầu Le No ở xã Khe Tre. Cây cầu này nối trung tâm xã Khe Tre với hàng ngàn hộ dân tổ dân phố 3, thôn Phú Mậu, thôn K4 (xã Khe Tre).

Từ tối qua cho đến sáng nay 3.11, khu vực thượng nguồn hồ Tả Trạch gồm các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Thượng Nhật có mưa lớn, với tổng lượng mưa từ 200 - 300 mm. Trong đó, tại xã Khe Tre đã ghi nhận 6 ngôi nhà bị sập.

Thêm 1 cây cầu ở miền núi TP.Huế bị sập, nội đô Huế ngập sâu trở lại - Ảnh 2.

Sáng 3.11, nội đô TP.Huế ngập sâu trở lại

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thêm 1 cây cầu ở miền núi TP.Huế bị sập, nội đô Huế ngập sâu trở lại - Ảnh 3.

Lũ trên sông Hương dâng cao khiến nhiều nơi ở TP.Huế ngập sâu

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cũng tại xã này, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 120 hộ dân với gần 400 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở núi và lũ quét.

Mưa lớn từ thượng nguồn khiến lũ trên sông Hương dâng cao, trên báo động 3 là 0,25 m. Từ tối qua cho đến sáng nay, mưa vẫn không dứt, nhiều tuyến đường ở nội đô TP.Huế ngập sâu, có nơi cao gần 1 m. Khu vực hạ du như xã Quảng Điền, Đan Điền, Phú Hồ, P.Hóa Châu... nước dâng cao khiến hàng ngàn hộ dân bị cô lập.

Thêm 1 cây cầu ở miền núi TP.Huế bị sập, nội đô Huế ngập sâu trở lại - Ảnh 4.

Tối qua, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.Huế ngập trở lại

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Lực lượng chức năng TP.Huế đang huy động hàng ngàn người để kịp thời ứng cứu, hỗ trợ người dân.

