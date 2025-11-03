Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mưa lớn nhiều nơi, Huế lũ lên nhanh cảnh báo ngập lụt diện rộng

Chí Nhân
Chí Nhân
03/11/2025 08:19 GMT+7

Mưa lớn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành. Ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Huế, lũ trên sông Hương lên nhanh, cảnh báo ngập lụt diện rộng.

Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có nơi mưa lớn trên 600 mm

Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Tính đến 3 giờ sáng 3.11 cục bộ có nơi trên 140 mm như trạm Lâm Thủy (Quảng Trị) 141,4 mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) 220 mm, Kỳ Phú (Đà Nẵng) 301,2 mm…

Mưa lớn nhiều nơi, Huế lũ lên nhanh cảnh báo ngập lụt diện rộng - Ảnh 1.

Mưa lớn diện rộng trên cả nước. Lũ sông Hương lên nhanh, cảnh báo ngập lụt diện rộng ở Huế

ẢNH: NGUYÊN PHONG

Dự báo mưa lớn trong 24 - 48 giờ tới khu vực từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn trên 200 mm trong 3 giờ.

Khu vực Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Khu vực phía nam Nghệ An và phía tây tỉnh Quảng Ngãi tổng lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 3.11, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào, rải rác có giông lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Hiện nay, lũ trên sông Hương (thành phố Huế) đang lên nhanh. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại thành phố Huế. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tại thành phố Huế.

Bão Kalmaegi vào Biển Đông trưa 5.11, giật cấp siêu bão

Bên cạnh đó, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên còn hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) biến đổi chậm.

Từ hôm nay (3.11) đến ngày 5.11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) lên mức báo động 2 - 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Biển động mạnh

Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Nên ngày và đêm nay trên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao 2,5 - 3,5 m.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Huế có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; Biển động, sóng biển cao 2 - 3 m.

Ngoài ra, ở khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m.

