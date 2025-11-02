Bão Kalmaegi vào Biển Đông trưa ngày 5.11, giật cấp siêu bão

Khi vào Biển Đông bão Kalmaegi có xu hướng mạnh thêm và ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung. Vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.
Theo NCHMF, hồi 16 giờ ngày 2.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ vĩ bắc và 132,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/giờ.
Bão có xu hướng tiếp tục tăng tốc và mạnh thêm, đến 16 giờ ngày 4.11 mạnh cấp 12 giật cấp 15 và trên khu vực phía tây miền trung Philippines và di chuyển với tốc độ 20 - 25 km/giờ.
Biển Đông có thể 'gánh' 2 - 3 cơn bão trong tháng 11
Khoảng trưa ngày 5.11 sẽ vào Biển Đông thành bão số 13. Lúc 16 giờ cùng ngày bão mạnh cấp 13 giật cấp 16 - 17 ở trên khu vực giữa Biển Đông ( 10 - 15 độ vĩ bắc và 115 độ kinh đông). Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và với tốc độ 15 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.
Từ chiều và đêm ngày 4.11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, sóng biển cao 5 - 7m. Biển động dữ dội.
Cảnh báo, trong khoảng ngày 5 - 6.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 -10 m, biển động dữ dội.
Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
