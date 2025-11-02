Biển Đông có thể 'gánh' 2 - 3 cơn bão trong tháng 11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong tháng 11, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm xuất hiện. Đặc biệt, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 - 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ 1 - 2 cơn.



Biển Đông có thể xuất hiện đến 2 - 3 cơn bão (áp thấp nhiệt đới) trong tháng 11 ẢNH: T.N

Bên cạnh đó, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.

Bão và không khí lạnh tiếp tục gây mưa diện rộng trên cả nước. Đặc biệt, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Phía tây các tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam bộ có nhiều ngày có mưa rào và giông; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Đáng chú ý, hiện nay, phía đông Philippines có một cơn bão khá mạnh đang di chuyển về hướng Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 5.11, bão sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13, có khả năng đây là cơn bão mạnh và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Bão Kalmaegi xuất hiện, sắp vào Biển Đông thành bão số 13

Trong khi đó, hiện nay (ngày 2.11), ở phía bắc, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Trên đất liền, khoảng trưa và chiều ngày 2.11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực tây Bắc bộ, bắc Trung bộ và một số nơi ở khu vực trung Trung bộ.

Từ đêm 2 - 4.11, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Nhiệt độ đêm 2 - 4.11, ở khu vực đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực tây Bắc bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3 - 4.11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Trên biển, từ trưa và chiều 2.11, ở vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 3,5 m; khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.