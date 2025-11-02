Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: Làm cầu sắt tạm giúp hơn 1.800 người dân tránh bị cô lập

Hải Phong
02/11/2025 19:03 GMT+7

Các đơn vị đang khẩn trương làm cầu sắt tạm, khắc phục tình trạng cô lập của 316 hộ dân (với 1.820 nhân khẩu) ở thôn Phước An, xã Bình Minh (Quảng Ngãi), sau khi cầu Cây Sung bị sập do mưa lũ.

Chiều 2.11, các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng, phương tiện và vật liệu để khẩn trương làm cầu sắt tạm, khắc phục tình trạng cô lập của 316 hộ dân (với 1.820 nhân khẩu) ở thôn Phước An, xã Bình Minh (Quảng Ngãi), sau khi cầu Cây Sung bị sập do mưa lũ.

Quảng Ngãi: Làm cầu sắt tạm giúp hơn 1.800 người dân tránh bị cô lập - Ảnh 1.

Các đơn vị đang thi công cầu sắt tạm

Cận cảnh cầu Cây Sung ở Quảng Ngãi bị lũ cuốn trôi, chia cắt 250 hộ dân

Chiều cùng ngày, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Hiển cho biết, tỉnh đã yêu cầu các đơn vị triển khai đồng thời hai nhiệm vụ là vận chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị chia cắt, đồng thời khẩn trương dựng cầu tạm để sớm nối lại giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Quảng Ngãi: Làm cầu sắt tạm giúp hơn 1.800 người dân tránh bị cô lập - Ảnh 2.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hiện trường sập cầu Cây Sung

"Chúng tôi đang khẩn trương triển khai, dự kiến đến tối nay sẽ thông tạm để người dân có thể đi lại bằng xe máy. Trong ngày mai, các đơn vị sẽ cố gắng hoàn thiện cầu sắt tạm, phục vụ xe ô tô để vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn cho hơn 1.800 nhân khẩu đang bị cô lập", ông Hiển nói.

Trước đó, khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày (2.11), một số người dân lưu thông qua cầu Cây Sung thì bất ngờ phần mố cầu bị sụt gãy, khiến một người và xe máy rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết. Rất may người này đã bơi được vào bờ an toàn.

Quảng Ngãi: Làm cầu sắt tạm giúp hơn 1.800 người dân tránh bị cô lập - Ảnh 3.

Cầu Cây Sung bị lũ cuốn trôi

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Bình Minh đã phối hợp với lực lượng công an, dân quân địa phương phong tỏa, giăng dây cảnh báo ở hai đầu cầu, ngăn người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Xã cũng triển khai phương án khẩn cấp cung cấp lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân khu vực bị cô lập.

Cầu Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐH05, dài khoảng 30 m, rộng 5 m, là tuyến giao thông huyết mạch nối ba xóm Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long của thôn Phước An với trung tâm xã Bình Minh. Sau khi cầu sập, các hộ dân ở khu vực này bị chia cắt hoàn toàn, việc đi lại, trao đổi hàng hóa và vận chuyển nông sản bị đình trệ, gây nhiều khó khăn cho đời sống người dân.

Các lực lượng chức năng đang gấp rút làm cầu tạm, phấn đấu trong tối nay sẽ thông tuyến tạm thời để người dân có thể đi lại an toàn, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ dân đang bị cô lập.

