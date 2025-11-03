Quảng Ngãi: Thiếu nữ 16 tuổi phát hiện đồi mồi quý hiếm, nhờ biên phòng cứu hộ

Sáng nay 3.11, Đồn biên phòng Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tổ chức thả một cá thể đồi mồi biển quý hiếm về lại môi trường tự nhiên tại vùng biển đặc khu Lý Sơn.

Cá thể đồi mồi quý hiếm được lực lượng biên phòng tiếp nhận ẢNH: VĂN TÁNH

Trước đó, trong lúc đi dọc theo bờ biển, em Lê Thị Tiền (16 tuổi, đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) bắt gặp một cá thể đồi mồi nằm trên bãi biển.

Nhận thấy đây là loài đồi mồi thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt, em Tiền ban đầu định thả ngay ra biển. Tuy nhiên, do sóng lớn, lo sợ con vật bị đánh dạt trở lại bờ, em đã mang về nhà.

Đồi mồi có màu sắc hoa văn rất đẹp ẢNH: VĂN TÁNH

Trên đường về, có người hỏi mua lại con đồi mồi nhưng Tiền từ chối vì sợ con vật bị giết thịt hoặc buôn bán trái phép. Sau đó, qua tìm hiểu thêm và được người thân khuyên nhủ, em đã chủ động mang cá thể đồi mồi đến Đồn biên phòng Lý Sơn để giao nộp.

Tiếp nhận cá thể đồi mồi, Đồn biên phòng Lý Sơn đã phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển kiểm tra sức khỏe và thực hiện các bước cứu hộ ban đầu. Sau khi xác định cá thể này vẫn còn khỏe mạnh, đơn vị đã tổ chức thả về với đại dương tại vùng biển đặc khu Lý Sơn.

Đại diện Đồn biên phòng Lý Sơn cho biết, hành động của em Tiền rất đáng biểu dương. Trong bối cảnh nhiều loài sinh vật biển quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng, việc người dân, đặc biệt là giới trẻ, có ý thức bảo vệ và phối hợp với lực lượng chức năng rất đáng trân trọng.

Thiếu nữ Lê Thị Tiền cùng lực lượng chức thả đồi mồi về biển ẢNH: VĂN TÁNH

Cá thể đồi mồi mà em Tiền giao cho Đồn biên phòng Lý Sơn nặng khoảng 3 kg. Động vật biển này có tên khoa học Eretmochelys imbricata, là một trong 7 loài rùa biển hoang dã quý hiếm, có tên trong Sách đỏ thế giới và Việt Nam.

Hiện loại đồi mồi này đang có nguy cơ tuyệt chủng, bị cấm buôn bán và cần được bảo vệ nghiêm ngặt.