Tê tê quý hiếm xuất hiện bất ngờ giữa đường phố Quảng Trị

Sáng nay 1.11, Công an P.Nam Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận từ người dân một cá thể tê tê quý hiếm và bàn giao lại cho các đơn vị chuyên môn để chăm sóc.

Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 31.10, khi đang đi làm về, anh Lê Văn Huân (ở P.Nam Đông Hà) bất ngờ phát hiện 1 con tê tê tại khu vực nút giao giữa đường Nguyễn Huệ và đường Đặng Tất.

Cá thể tê tê được bàn giao lại cho lực lượng chức năng ẢNH: CÔNG AN P.NAM ĐÔNG HÀ

Biết đây là động vật hoang dã quý hiếm, cần được bảo vệ, anh Huân đã bắt cá thể tê tê này và chủ động mang đi trình báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Nam Đông Hà phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà cùng các đơn vị liên quan đã đến nhà anh Huân làm thủ tục bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng kiểm lâm để tiếp tục chăm sóc và xử lý theo quy định. Chú tê tê này nặng khoảng 3 kg.