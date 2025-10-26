Đà Nẵng: Cứu cá thể rùa quý hiếm bị nước lũ cuốn trôi, thả về tự nhiên

Ngày 26.10, Công an xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng) cho hay trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giữa thời điểm mưa lớn, cán bộ đơn vị bất ngờ phát hiện một cá thể rùa quý hiếm bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại rãnh thoát nước ven đường.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành cứu hộ và phối hợp hạt kiểm lâm cùng lực lượng bảo vệ rừng đặc dụng thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên an toàn.

Cá thể rùa quý hiếm được bàn giao cho lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên ẢNH: NGỌC THƠM

Theo cơ quan chức năng, rùa quý hiếm này là loài rùa đầu to (tên khoa học: Platysternon megacephalum) - là loài động vật hoang dã thuộc Nhóm IB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nhóm nguy cấp, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép.

Việc giải cứu kịp thời giúp bảo vệ cá thể động vật quý hiếm khỏi nguy cơ bị cuốn trôi.

Mới đây, trong lúc ra đồng hái rau, người phụ nữ ở P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm (Indotestudo elongata), loài nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp.

Ngay sau đó, người này đã bàn giao cá thể rùa núi vàng cho lực lượng Kiểm lâm cơ động số 1, thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng, để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.