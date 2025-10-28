TP.HCM: Phát hiện tê tê Java quý bò trước nhà, dân bắt giao kiểm lâm

Ngày 28.10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận một con tê tê Java quý do ông Tạ Thiên Thái (ở phường An Lạc, TP.HCM) tự nguyện giao.

Tê tê Java được người dân bàn giao cho kiểm lâm ẢNH: CTV

Theo ông Thái, những ngày trước, ông đang ở trước nhà thì phát hiện một con vật lạ bò bên đường.

Do đêm tối, ông Thái không thấy rõ là con gì nên cùng người nhà đến gần kiểm tra. Qua quan sát và tìm hiểu thông tin trên mạng, biết đây là tê tê, một loài động vật quý hiếm nên ông và người thân bắt giữ lại. Sau đó, ông Thái sau liên hệ giao cho cơ quan kiểm lâm, với mong muốn con vật được thả về với thiên nhiên.

Đến tiếp nhận, kiểm lâm xác định đây là tê tê Java (giới tính đực), nặng khoảng 5 kg. Tê tê Java có tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Cuối tháng 4.2025, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp Vườn quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) thả 24 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Số động vật hoang dã trên thuộc 11 loài, gồm: trăn đất, trăn gấm, cu li nhỏ, khỉ vàng, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, chim cao cát bụng trắng, rùa hộp lưng đen, rùa đất lớn, rùa răng, rùa ba gờ.

Số động vật hoang dã sau khi tiếp nhận từ người dân đã được kiểm lâm đưa về chăm sóc theo quy định, sau đó thả về tự nhiên.