Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Phát hiện tê tê Java quý bò trước nhà, dân bắt giao kiểm lâm

Trần Kha
Trần Kha
28/10/2025 17:11 GMT+7

Tê tê Java quý bò trước nhà ở Q.Bình Tân (TP.HCM) đã được người dân bắt giữ và giao nộp cho kiểm lâm, góp phần bảo vệ loài động vật hoang dã nguy cấp.

Ngày 28.10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận một con tê tê Java quý do ông Tạ Thiên Thái (ở phường An Lạc, TP.HCM) tự nguyện giao.

TP.HCM: Phát hiện tê tê Java quý bò trước nhà, dân bắt giao kiểm lâm- Ảnh 1.

Tê tê Java được người dân bàn giao cho kiểm lâm

ẢNH: CTV

Theo ông Thái, những ngày trước, ông đang ở trước nhà thì phát hiện một con vật lạ bò bên đường.

Do đêm tối, ông Thái không thấy rõ là con gì nên cùng người nhà đến gần kiểm tra. Qua quan sát và tìm hiểu thông tin trên mạng, biết đây là tê tê, một loài động vật quý hiếm nên ông và người thân bắt giữ lại. Sau đó, ông Thái sau liên hệ giao cho cơ quan kiểm lâm, với mong muốn con vật được thả về với thiên nhiên.

Đến tiếp nhận, kiểm lâm xác định đây là tê tê Java (giới tính đực), nặng khoảng 5 kg. Tê tê Java có tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Cuối tháng 4.2025, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp Vườn quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) thả 24 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Số động vật hoang dã trên thuộc 11 loài, gồm: trăn đất, trăn gấm, cu li nhỏ, khỉ vàng, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, chim cao cát bụng trắng, rùa hộp lưng đen, rùa đất lớn, rùa răng, rùa ba gờ.

Số động vật hoang dã sau khi tiếp nhận từ người dân đã được kiểm lâm đưa về chăm sóc theo quy định, sau đó thả về tự nhiên.

Tin liên quan

Bàn giao tê tê Java quý hiếm cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Bàn giao tê tê Java quý hiếm cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Cá thể tê tê Java đi lạc vào nhà dân ở P.Đăk Bla (tỉnh Quảng Ngãi), sau đó bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray cứu hộ, chăm sóc...

Khám phá thêm chủ đề

Tê tê java Kiểm lâm Động vật tự nhiên Chi cục Kiểm lâm TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận