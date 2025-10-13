Bàn giao tê tê Java quý hiếm cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Tối 13.10, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái (thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray) vừa tiếp nhận cá thể tê tê Java (Manis javanica) từ UBND P.Đăk Bla và Hạt kiểm lâm khu vực 16 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

Tê tê Java được người dân phát hiện sau đó bàn giao cho chính quyền địa phương thả về tự nhiên ẢNH: CẨM ÁI

Sáng nay 13.10, người dân tổ dân phố Lê Lợi 2 phát hiện cá thể tê tê lạ xuất hiện trong khu dân cư. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, người dân đã chủ động trình báo và giao nộp con vật cho UBND phường để bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND P.Đăk Bla phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực 16 kiểm tra, xác định cá thể tê tê này thuộc loài tê tê Java, giới tính đực, nặng khoảng 1 kg, dài 46 cm.

Lúc được phát hiện, phần đuôi con vật bị đứt và chảy máu, song tình trạng sức khỏe tổng thể vẫn tốt, có khả năng hồi phục.

Sau khi hoàn tất biên bản kiểm tra, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm nhanh chóng bàn giao cá thể tê tê Java cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray để cứu hộ, chăm sóc và phục hồi sức khỏe theo đúng quy trình chuyên môn.