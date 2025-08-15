Thấy tê tê chạy ngang cửa nhà, người phụ nữ bắt nộp cho công an

Ngày 15.8, Công an xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai (H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) cho biết vừa bàn giao 1 cá thể tê tê do người dân giao nộp cho Trung tâm tuyên truyền, du lịch và cứu hộ bảo tồn thuộc Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập để thả về môi trường tự nhiên.



Chị Hiên bàn giao cá thể tê tê cho Công an xã Đak Nhau ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐAK NHAU

Trước đó khoảng 22 giờ ngày 13.8, chị Triệu Thị Hiên (ngụ xã Đak Nhau) đến trụ sở công an xã giao nộp một cá thể tê tê. Theo chị Hiên, sau trận mưa lớn tối cùng ngày, chị đang ở trong nhà thì phát hiện một con tê tê chạy ngang cửa nhà. Biết tê tê loài động vật quý hiếm nên chị cùng người thân đã bắt lại và mang giao nộp cho công an xã. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đak Nhau cũng đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm khu vực 7 (tỉnh Đồng Nai) để làm thủ tục bàn giao.

Cá thể tê tê sau đó đã được bàn giao về VQG Bù Gia Mập chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐAK NHAU

Ngày 14.8, Công an xã Đak Nhau đã bàn giao cá thể tê tê này cho Trung tâm tuyên truyền du lịch và cứu hộ bảo tồn thuộc VQG Bù Gia Mập để chăm sóc trước khi thả về rừng theo quy định.

Trước đó, rạng sáng ngày 31.7, Công an xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai (H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ ) trong quá trình tuần tra đã phát hiện 1 cá thể tê tê Java nặng khoảng 5 kg, bò trên đường đất vắng nên đã đưa về công an xã chăm sóc.

Đến ngày 4.8, cá thể tê tê này cũng đã được bàn giao cho Trung tâm tuyên truyền, du lịch và cứu hộ, bảo tồn thuộc VQG Bù Gia Mập tiếp nhận, chăm sóc, trước khi được thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể tê tê được lực lượng tuần tra Công an xã Lộc Hưng phát hiện được bàn giao cho VQG Bù Gia Mập ẢNH: CÔNG AN XÃ LỘC HƯNG

Việc phát hiện và bàn giao kịp thời cá thể động vật hoang dã không chỉ ngăn chặn nguy cơ săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép mà còn góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, không săn bắt, nuôi nhốt hoặc buôn bán trái phép động vật hoang dã. Đồng thời, nếu phát hiện động vật hoang dã bị thương, mắc bẫy hoặc cần được giải cứu, người dân nên nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.