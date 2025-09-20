Trang bị kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho người trẻ Huế

Ngày 20.9, tại TP.Huế, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số năm 2025.



Tham dự sự hội nghị có đại diện T.Ư Đoàn, các chuyên gia, diễn giả và hơn 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP.Huế.

Hội nghị thu hút 250 đoàn viên, thanh niên TP.Huế tham dự ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, anh Cảnh Chí Quân, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm truyền cảm hứng, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên.

Theo anh Quân, TP.Huế đang sở hữu một kho báu về di sản văn hóa mà không nơi nào có được. Trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo, di sản chính là tài nguyên vô giá, là nguồn vốn khởi nghiệp độc nhất không thể sao chép.

Nếu di sản là vốn, thì công nghệ số chính là đòn bẩy, là sức mạnh để đánh thức và khai thác nguồn vốn đó.

Chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Chúng ta có nền tảng Hue-S, một siêu ứng dụng được ví như "trái tim" của chuyển đổi số toàn TP.Huế với hàng trăm nghìn người dùng thường xuyên, là một minh chứng sống động cho thấy Huế hoàn toàn có đủ năng lực để làm chủ công nghệ và đưa công nghệ vào cuộc sống. Hội tụ những yếu tố đó, Huế đang đứng trước một vận hội mới, sứ mệnh mới, trở thành đô thị di sản đặc sắc, trung tâm văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ của cả nước và khu vực. Sứ mệnh ấy đòi hỏi một tư duy mới, một cách làm mới, và hơn ai hết chính thế hệ trẻ các bạn phải là người đi tiên phong trong hành trình kiến tạo tương lai đó", anh Quân nói.

Tại hội nghị, bạn trẻ Huế được các khách mời, báo cáo viên chia sẻ, trang bị một số kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trong đó có nhiều vấn đề mang tính đặc thù của TP.Huế.

Bạn trẻ đặt câu hỏi cho các báo cáo viên về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đồng thời, được cập nhật, phổ biến hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; được trang bị kỹ năng về truyền thông, quảng bá sản phẩm. Đặc biệt là được khơi mở tư duy về việc bảo tồn, kết nối di sản gắn với khởi nghiệp du lịch, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch - một thế mạnh của TP.Huế.

Ban tổ chức hy vọng thông qua lớp tập huấn, những cán bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục đóng vai trò là những người dẫn đường, cầu nối hỗ trợ thanh niên trong việc tiếp cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Các bạn đoàn viên, thanh niên cũng sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích, tiếp thêm động lực, tinh thần, khát vọng khởi nghiệp.