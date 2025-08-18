T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chúc mừng Ngày truyền thống CAND

Tăng cường giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Cục Công tác chính trị (X03), Bộ Công an.

Tiếp đoàn có thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cả nước, anh Nguyễn Tường Lâm đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao những thành tựu mà Cục đã đạt được, đặc biệt là vai trò quan trọng trong việc tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ngành, tạo được dấu ấn và sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, các hoạt động ý nghĩa như triển lãm, trải nghiệm thực tế ảo tại khu vực Bờ Hồ (Hà Nội) đã giúp đưa hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên thân thiện, gần gũi hơn với nhân dân.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng khẳng định sự phối hợp giữa T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Cục Công tác chính trị trong thời gian qua là "hết sức hiệu quả", góp phần tích cực vào công tác giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên và hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên Công an ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác chính trị, thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của đoàn công tác. Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh khẳng định, trong suốt chặng đường phát triển của lực lượng Công an nhân dân, sự đồng hành, phối hợp của T.Ư Đoàn và các tổ chức thanh niên là vô cùng quan trọng, là môi trường quý báu để chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng thế hệ cán bộ, chiến sĩ kế cận, trung thành với sự nghiệp của Đảng và nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh bày tỏ mong muốn hai đơn vị sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp, triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ thanh niên lầm lỡ

Cùng ngày, đoàn công tác của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực, làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an.

Anh Nguyễn Kim Quy đã gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục C10 nhân ngày lễ trọng đại của ngành. Anh ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả của Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng, một chương trình đã được triển khai bền bỉ trong nhiều năm qua.

Anh Nguyễn Kim Quy chúc mừng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Kim Quy khẳng định, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp với Cục C10. Nhận thức được những khó khăn trong thực tiễn, anh cho biết trong thời gian tới, T.Ư Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Hội phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị của Cục C10, tìm kiếm những giải pháp cụ thể, thiết thực.