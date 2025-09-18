Tạm gác ước mơ đại học, chàng trai khởi nghiệp nuôi hai em

Từ một bữa ăn trở thành ý tưởng khởi nghiệp

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Văn Có đã đạt nhiều thành tích tốt trong học tập; năm lớp 10, 11 được bổ nhiệm là Bí thư Đoàn của lớp; năm lớp 12, Có làm lớp trưởng và nuôi ước mơ học đại học ngành quản trị kinh doanh. Thế nhưng, vì ba mẹ ly hôn và gia đình khi đó sống dựa vào thu nhập của bà ngoại đi hái từng trái me để bán kiếm tiền lo cho Có và mấy đứa em nên anh nghĩ phải gác lại giấc mơ đại học khởi nghiệp để giúp đỡ gia đình.

Từ cậu học trò được mọi người góp tiền giúp đỡ nay Có đã trở thành ông chủ ẢNH: NVCC

Có chia sẻ sau khi tạm dừng việc học, anh từng đi làm ở một công ty bảo hiểm trong 3 tháng nhưng người ta lại không trả lương. Khi đó, vì quá suy sụp nên anh quyết định về quê tìm sinh kế. Đồng hành cùng anh còn có hai người bạn là Nguyễn Thanh Toàn (19 tuổi) và Nguyễn Thành Phúc (21 tuổi).

Hồi còn đi làm, Có thường làm cơm cháy mang theo ăn vì vừa tiện, vừa ngon và ý tưởng khởi nghiệp của anh cũng xuất phát từ đây. "Tụi mình mượn 15 triệu đồng của ba mẹ Toàn cộng thêm số tiền mình tích góp từ trước để làm vốn khởi nghiệp ban đầu. Khi đó họ hàng ai cũng ngăn cản nhưng bà ngoại luôn bên cạnh ủng hộ, động viên nên mình tự tin bắt tay vào làm", Có kể lại.

Nhờ khởi nghiệp bán cơm cháy nên Có đã phần nào lo được cho các em ăn học, lo được cho ông bà những bữa ăn đầy đủ; đó là động lực lớn giúp anh vượt qua những áp lực. "Có thời điểm mình thất bại liên tục vì làm ra sản phẩm mà không ai mua. Trong túi thậm chí không còn đồng nào nhưng tiền điện nước, tiền học phí, tiền nguyên liệu sản xuất vẫn phải trả đúng hạn. Mỗi khi đêm về nằm nghĩ mà rơi nước mắt vì không biết ngày mai sẽ xoay xở thế nào. Nhiều lần mệt quá muốn bỏ cuộc, mình lại nghĩ đến ông bà và các em đang chờ, nên mình phải tự động viên cố gắng tiếp tục chiến đấu", Có tâm sự.

Ý chí vươn lên không ngừng nghỉ

Sau nhiều năm kiên trì, nỗ lực, Có chia sẻ: "Mình là thanh niên khởi nghiệp nhỏ tuổi của tỉnh Vĩnh Long (trước đây là Bến Tre). Sản phẩm của mình đã đạt được chứng nhận OCOP 3 sao. Nhà xưởng thì được chứng nhận HACCP. Thu nhập mỗi tháng trừ đi các chi phí lo cho gia đình, các em và trả lương cho công nhân thì mình còn giữ lại được cho bản thân khoảng 5 triệu đồng".

Nguyễn Văn Có cùng hai em tại Giải karate các câu lạc bộ Ba Tri mở rộng năm 2025

Noi gương nỗ lực của anh mình, Nguyễn Phú Lộc (11 tuổi) và Nguyễn Thị Như Ý (12 tuổi) luôn cố gắng trong học tập và rèn luyện. Ngoài việc học, hai em gặt hái được nhiều thành tích với môn karate, tham gia và đạt nhiều giải thưởng như: huy chương vàng Giải karate Vĩnh Châu, Cần Thơ (trước đây là Sóc Trăng), huy chương vàng Giải karate Cai Lậy, Đồng Tháp (trước đây là Tiền Giang)… Với cương vị chủ nhiệm Câu lạc bộ Karate Vĩnh Hòa, nơi Phú Lộc và Như Ý tham gia rèn luyện, Nguyễn Văn Có cũng luôn đồng hành cùng hai em trong mỗi cuộc thi đấu.

Cô Dương Thúy Ngân, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Phan Liêm (nơi Có từng theo học), chia sẻ: "Có là một lớp trưởng gương mẫu và rất có trách nhiệm. Em ấy nhỏ con nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và rất tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức".

Theo cô Ngân, ở tuổi 17, 18 lẽ ra là thời điểm để ba mẹ định hướng trường đại học cho con, nhưng Có lại không được như thế. Ước mơ của em giản dị mà lớn lao, chính là lo được cho ông bà ngoại và các em, đồng thời giới thiệu món cơm cháy quê hương đến nhiều người. "Giờ thì em ấy đã biến ước mơ thành hiện thực. Từ một học trò mà chúng tôi lâu lâu còn góp tiền giúp đỡ, nay em đã trở thành ông chủ. Có lần chấm bài thi môn ngữ văn, tôi phát hiện rất nhiều học sinh lấy dẫn chứng từ tấm gương của em Có. Điều đó đủ cho thấy em ấy đã và đang nỗ lực không ngừng để có ngày hôm nay", cô Ngân kể lại.