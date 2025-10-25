Đặc khu Lý Sơn là 'thiên đường' giữa biển khơi?

Từ ngày được chuyển thành đặc khu, Lý Sơn đã cảm nhận được, phải phát triển du lịch thế nào cho xứng đáng với tên tuổi của mình, làm sao để du lịch Lý Sơn cất cánh, kéo theo du lịch cả tỉnh Quảng Ngãi cùng bay lên?

Có một điểm mới đầu tiên trong nhận thức về du lịch Lý Sơn, đó là phải "thay đổi tinh thần và thái độ phục vụ khách du lịch để mỗi người dân Lý Sơn là một hướng dẫn viên du lịch; đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Lý Sơn".

Nhận thức ấy hoàn toàn phù hợp với điều kiện sẵn có và sẽ có của đặc khu Lý Sơn, chỉ cần lãnh đạo Lý Sơn chuyển mình thực hiện những ý tưởng này, biến những suy nghĩ phù hợp ấy thành thực tế.

Khi mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch, nghĩa là du lịch đã trở thành trách nhiệm và khát vọng của cộng đồng, thì những sáng kiến mới, những suy nghĩ mới sẽ hình thành và được thể hiện.

Toàn cảnh đặc khu Lý Sơn, nhìn từ trực thăng quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Du lịch trở thành câu chuyện lớn nhất của cả hòn đảo này, và của mỗi người dân trên đảo. Bấy giờ, lại rất cần những chủ trương đúng dắn, những thay đổi kịp thời của lãnh đạo làm sao tới với người dân nhanh nhất, giúp người dân chủ động nhất khi làm du lịch cộng đồng.

Với Lý Sơn, du lịch vì lòng yêu nước phải gắn chặt với du lịch để nghỉ dưỡng, du lịch không chỉ để tìm hiểu mà còn để thoải mái, làm sao khi khách tới Lý Sơn, họ cảm nhận được hòn đảo này đúng là "thiên đường" giữa biển khơi.

Tôi nghĩ, Lý Sơn nên học tập cách làm du lịch của đảo Jeju Hàn Quốc, họ biến những vật tầm thường nhất trên đảo như đá đen thành vật phẩm du lịch, nhưng không cho khách du lịch nhặt lấy và rời khỏi đảo. Đá đen trở nên rất đáng quý vì cách bảo vệ ấy.

Chưa hết, họ xây dựng khu lưu niệm rất đẹp, rất lớn hoàn toàn bằng đá đen trên đảo, trên đó có những bức tường đá in khắc những bài thơ hay viết về hòn đảo của họ, về những con người sống trên hòn đảo ấy. Tôi cũng có một bài thơ được in khắc như vậy, nên tôi biết. Đó là văn hóa du lịch.

Vâng, du lịch bây giờ gắn rất chặt với văn hóa, văn học nghệ thuật, điều mà đặc khu Lý Sơn hoàn toàn thực hiện được. Chỉ như vậy mới kéo được khách trong nước và quốc tế tới với Lý Sơn, khi rời đi, họ vẫn bị những ám ảnh không thể quên về hòn đảo này. Chỉ như vậy, người ta mới "một đi còn trở lại".

Lý Sơn có đảo Bé đã đi trước một bước trong cách làm du lịch nghỉ dưỡng. Bây giờ chỉ cần bổ sung cho đảo Bé "văn hóa của nghỉ dưỡng" cùng những vật phẩm lưu niệm cho khách du lịch, đảo Bé sẽ vươn lên thành một điểm du lịch hoàn hảo.