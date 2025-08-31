Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Có một Lý Sơn ở Đà Nẵng

Tam Hải đang là "viên ngọc thô" của du lịch Đà Nẵng, đang chờ tỏa sáng.

Ghềnh đá Bàn Than – nét độc đáo kiến tạo địa chất

Cách trung tâm TP.Đà Nẵng khoảng 100 km, xã đảo Tam Hải (trước đây thuộc H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) được ví như một "Lý Sơn thu nhỏ" với vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo, đang chờ được đánh thức. Với 3 mặt giáp biển, 1 mặt giáp sông, nơi đây sở hữu những bãi biển dài, cát trắng mịn cùng những dừa xanh mát và đặc biệt là ghềnh đá Bàn Than hơn 400 triệu năm tuổi.

Để đến Tam Hải, du khách chỉ có một cách duy nhất là vượt sông Trường Giang bằng phà hoặc thuyền máy. Chuyến đi tuy ngắn nhưng khi đặt chân lên đảo, bạn sẽ cảm nhận được không khí yên bình, khác biệt hoàn toàn so với sự ồn ào, tấp nập của phố thị.

Ghềnh đá Bàn Than hơn 400 triệu năm đang trở thành điểm đến hấp dẫn tại xã đảo Tam Hải ẢNH: HẢI HOÀNG

Nổi bật nhất ở Tam Hải chính là ghềnh đá Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa, một danh thắng quốc gia được công nhận vào cuối tháng 2.2024. Ghềnh đá này có màu đen tuyền tương tự đá ở Lý Sơn, nhưng không phải đá núi lửa mà là đá gốc hơn 400 triệu năm tuổi, hình thành qua quá trình kiến tạo địa chất. Những phiến đá muôn hình vạn trạng, xếp chồng lên nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, ấn tượng.

Không chỉ có giá trị về mặt cảnh quan, Bàn Than còn là một khu vực có hệ địa chất đa dạng, tiêu biểu cho quá trình tiến hóa của vỏ trái đất, gắn liền với sự hình thành và tách giãn của Biển Đông.

Theo lời kể của người dân địa phương, ghềnh đá này còn gắn liền với truyền thuyết cảm động về tình vợ chồng ông Đụn - bà Che hóa đá để đợi con.

Chuyện kể rằng, đất Tam Hải xưa có đôi vợ chồng ông Đụn, bà Che rất yêu thương nhau, sống trong rừng dừa yên bình. Cuộc sống có phần gian khó nhưng bù lại họ có niềm vui lớn khi hạ sinh được hai người con trai. Hai người con hiếu thảo, khi lớn lên vươn khơi đánh bắt, phụng dưỡng đôi vợ chồng già, cả nhà yên vui hạnh phúc.

Ông Đụn, bà Che chỉ còn đợi ngày tổ chức lấy vợ cho hai con trai. Nhưng rồi một ngày nọ, cả hai con trai đi biển lâu ngày, mất hút không về. Ông Đụn ra biển ngóng, còn bà Che ở nhà chờ đợi.

Một góc xã đảo Tam Hải ẢNH: ĐẠO QUÂN

Ngày ngày trôi qua, các con vẫn không về. Người chồng cũng mất tích dù bữa cơm bà Che đã lên mâm. Bà bồn chồn tìm ra bến đợi thì ông Đụn hóa đá từ lúc nào. Bà Che vật vã khóc than. Thương ông lạnh lẽo, bà sáp tới ngồi gần để sưởi ấm thân ông, rồi cũng hóa đá bên chồng. Những giọt nước mắt của ông Đụn, bà Che rơi xuống hóa thành những hòn đá đen xung quanh.

Từ đó, truyện cổ tích vợ chồng ông Đụn, bà Che đi vào lời ru con của cư dân xứ đảo.

Ông Trần Minh Tập, Trưởng thôn Thuận An, cho biết câu chuyện về ông Đụn, bà Che chỉ được người dân truyền tai nhau, như một truyền thuyết. Tuy nhiên, những mỏm đá đen nhô cao lên giữa biển thuộc eo núi Bàn Than thì người dân địa phương gọi là Ông Đụn - Bà Che, điều này cũng chứng minh rằng câu chuyện đó là có thật. Đá ở đây như nghệ thuật sắp đặt, hòa với sóng gió, biển cả và nắng vàng hút hồn du khách.

"Từ khi Tam Hải được nhiều người biết đến, quán xá, homestay mọc lên nhiều, giúp ngôi làng dưới chân núi Bàn Than 'thay da đổi thịt'. Xã đảo đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách mỗi dịp cuối tuần, mở ra cơ hội kinh doanh và làm dịch vụ cho người dân địa phương", ông Tập chia sẻ.

Phát triển du lịch song hành cùng bảo tồn

Vẻ đẹp hoang sơ của Tam Hải không chỉ đến từ sự ban tặng của thiên nhiên mà còn nhờ ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Cư dân địa phương thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh bãi biển, thu gom rác thải và xây dựng thói quen đánh bắt bền vững, không tận diệt, không phá hoại san hô. Nhờ vậy, danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản, thu hút ngày càng nhiều du khách.

Danh thắng quốc gia Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa trở thành điểm nhấn quan trọng để du lịch Tam Hải bứt phá ẢNH: HOÀNG ĐẠO

Chị Nguyễn Thị Bích Thùy (35 tuổi, ở P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng), một du khách quen thuộc của Tam Hải, cho hay Tam Hải có nhiều khu danh thắng hay địa điểm tham quan còn hoang sơ, giữ được gần như nguyên vẹn vẻ đẹp được tạo hóa ban tặng nên cứ dịp cuối tuần, gia đình chị cùng bạn bè sẽ tìm về đây để tham quan, nghỉ dưỡng.

"Tam Hải như một 'viên ngọc thô' đang chờ tỏa sáng. Tôi tin nếu được đầu tư bài bản, nơi đây sẽ trở thành một điểm du lịch nổi tiếng chẳng thua kém gì phố cổ Hội An hay thánh địa Mỹ Sơn", chị Thùy bày tỏ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Minh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải, cho rằng "Chiến lược đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Hải lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030), xác định phát triển kinh tế trọng điểm vẫn là kinh tế biển; đồng thời tạo ra bước phát triển kinh tế du lịch biển gắn với dịch vụ, trọng tâm là hướng đến du lịch cộng đồng. Tam Hải ưu tiên cố gắng phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Tam Hải sở hữu vẻ hoang sơ, với bờ biển dài ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, việc cụm di tích Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa trở thành danh thắng quốc gia sẽ là cú hích lớn trong định hướng phát triển du lịch địa phương. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã".

Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải thẳng thắn thừa nhận, câu chuyện "đò ngang" cũng là một trở ngại kìm hãm sự phát triển du lịch của địa phương. Ngoài ra, nguồn lực để phát triển du lịch cũng là hết sức nan giải, bởi muốn phát triển, tạo ra điểm nhấn du lịch thì phải đầu tư. Vì vậy, sắp tới xã sẽ kiến nghị TP.Đà Nẵng quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng để có điều kiện làm tốt công tác phát triển du lịch.

"Ngành du lịch thành phố nhận diện xã đảo Tam Hải có tiềm năng du lịch rất lớn. Với vẻ đẹp hoang sơ, giá trị văn hóa truyền thống và sự đồng lòng của người dân, Tam Hải hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn mùa hè lý tưởng, mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách", ông Huỳnh Minh Cường khẳng định.