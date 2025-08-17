Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi

Đức Nhật
Đức Nhật
17/08/2025 13:00 GMT+7

Nằm cách phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) khoảng 24 km về phía đông, làng chài cổ Cù Lao Xanh, còn được biết đến với tên gọi Nhơn Châu, là một hòn đảo xinh đẹp với vẻ hoang sơ, mộc mạc hiếm có.

Viên ngọc xanh giữa biển khơi

Từ bến cảng Hàm Tử (P.Quy Nhơn), du khách sẽ mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ đi tàu gỗ hoặc 40 phút đi ca nô để đến được với Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai). Nhìn từ đất liền, hòn đảo nhô lên trên mặt biển như một chú cá voi khổng lồ với màu xanh lục. Cũng bởi vậy, hòn đảo được người dân địa phương đặt cho cái tên Cù Lao Xanh.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 1.

Cù Lao Xanh là một hòn đảo xinh đẹp cách trung tâm Quy Nhơn 24 km về hướng đông

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nước biển ở đây trong xanh màu ngọc bích, có thể nhìn thấy tận đáy, ôm trọn những bãi cát trắng mịn màng trải dài. Khác với sự ồn ào, náo nhiệt của những điểm du lịch nổi tiếng, Cù Lao Xanh mang đến một không gian thanh tịnh, lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên, trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống.

Ít ai biết rằng, làng chài Cù Lao Xanh đã có tuổi đời khoảng 400 năm. Ông Hồ Nhật Duy, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết, theo các nhà nghiên cứu, từ khoảng thế kỷ 17, đảo là nơi tạm trú của các ngư dân đánh bắt xa bờ dài ngày hay vào neo đậu khi gặp sóng to, gió lớn. Đến thế kỷ 18, dưới thời Chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn, người dân bắt đầu ra Cù Lao Xanh lập làng định cư.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 2.

Vẻ đẹp bình yên nơi làng chài giữa biển cả

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trải qua hàng trăm năm dâu bể với những biến thiên của lịch sử, làng cũng đổi tên nhiều lần. Ban đầu nơi đây chỉ là một vạn chài, sau là một dữ rồi thành một làng. Vào thế kỷ 19, vạn chài này có tên là dữ Thanh Châu. Đến năm 1933, nơi đây được đổi thành thôn Thanh Châu. Sau Cách mạng Tháng 8, thôn đổi tên gọi là Phước Châu. Năm 1977, hòn đảo tiếp tục được đổi tên một lần nữa thành Nhơn Châu cho đến bây giờ.

Hiện trên đảo vẫn còn lưu giữ 4 đạo sắc phong của vua Bảo Đại cho lăng ông Nam Hải, miếu bà Thủy Long, đình Thành Hoàng và miếu bà chúa Ngọc Nương Nương, tất cả đều ghi rõ thôn Thanh Châu, phủ Tuy Phước. Hệ thống đình, miếu, chùa như đình Thành Hoàng, miếu ngũ hành, chùa Thanh Phước, Tịnh xá Ngọc Châu… góp phần giữ gìn đời sống văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của ngư dân miền biển.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 3.

Hệ thống đình, miếu, chùa góp phần giữ gìn đời sống văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của ngư dân miền biển

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cột cờ thanh niên ở đảo tiền tiêu

Ông Duy cho biết, xã có 600 hộ với khoảng 2.600 nhân khẩu. Trước đây người dân trên đảo chủ yếu sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, du lịch và dịch vụ đã chiếm 45% cơ cấu kinh tế.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 4.

Trước đây người dân trên đảo chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhằm thu hút du lịch, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại xã đảo này với 10 vị trí du lịch.

Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, ngọn hải đăng đã trở thành biểu tượng của hòn đảo. Hải đăng cao khoảng 119 m so với mực nước biển, với lối kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phong cách Gothic phương Tây và nét Á đông truyền thống.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 5.

Ngọn hải đăng được xây dựng từ thời Pháp thuộc trở thành biểu tượng của hòn đảo

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đứng dưới chân ngọn hải đăng, toàn bộ khung cảnh đảo Nhơn Châu và vùng biển xung quanh sẽ hiện ra trước mắt bạn như một bức tranh tuyệt đẹp. Phía xa xa về hướng tây là những dải đất liền màu xanh lá trải dài và về hướng đông ngút ngàn tầm mắt màu xanh thẳm vô tận của đại dương.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 6.

Những cảnh quan kỳ vĩ, hút hồn du khách ở làng chài Cù Lao Xanh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Rời ngọn hải đăng cổ kính, du khách có thể men theo con đường bê tông uốn lượn giữa thảo nguyên đá núi để đến giếng tiên, bàn cờ tiên với những truyền thuyết mang đầy màu sắc tâm linh, huyền ảo.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 7.

Cột cờ thanh niên vươn cao sừng sững thể hiện chủ quyền biển đảo và lòng yêu nước của tuổi trẻ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tiếp đến là cột cờ thanh niên, đây là một trong 7 cột cờ Tổ quốc tại 7 đảo tiền tiêu do T.Ư Hội Sinh viên VN phát động. Hoàn thành vào cuối tháng 8.2015, cột cờ có tổng diện tích xây dựng khoảng 71 m 2, cao hơn 22 m. Phía sau cột cờ có 2 phù điêu logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên VN bằng đá granite, có ghi kinh độ, vĩ độ của đảo Cù Lao Xanh.

Nhìn từ xa, cột cờ vươn cao, sừng sững với lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Đây là một công trình ý nghĩa, thu hút hàng ngàn lượt du khách tham quan, thể hiện chủ quyền biển đảo và lòng yêu nước của tuổi trẻ.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 8.
Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 9.
Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 10.
Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 11.

Nhiều điểm check-in hấp dẫn với vẻ đẹp bình yên, mộc mạc hớp hồn du khách

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngoài ra, Nhơn Châu còn có nhiều điểm check-in hấp dẫn như Bãi Nhỏ với bãi đá đủ hình thù, Bãi Đông lý tưởng để ngắm bình minh. Hoạt động lặn ngắm san hô cũng thu hút đông khách, bởi hệ sinh thái san hô ở Cù Lao Xanh rất đa dạng, rực rỡ sắc màu, được ví như một "thủy cung" dưới lòng biển.

Đến Cù Lao Xanh, ngoài cảnh đẹp, du khách còn được trải nghiệm đời sống của ngư dân làng chài. Người dân hiền hòa, mến khách, vẫn giữ nhịp sống gắn bó với biển. Hải sản ở đây luôn tươi ngon, chế biến đơn giản nhưng mang hương vị đặc trưng, từ cá nướng, mực hấp đến ốc biển. Buổi tối, du khách có thể tham gia đốt lửa trại, câu mực đêm, hoặc chỉ ngồi bên bãi cát nghe sóng vỗ và ngắm sao trời.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 12.
Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 13.
Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 14.
Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Cù Lao Xanh - viên ngọc giữa biển khơi- Ảnh 15.

Giữa đại dương bao la, làng chài như viên ngọc xanh vẫn giữ được nét nguyên sơ và bình yên hiếm có

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giữa đại dương bao la, Nhơn Châu như viên ngọc xanh vẫn giữ được nét nguyên sơ và bình yên hiếm có. Hòn đảo không chỉ mang đến cho du khách cảnh quan biển trời kỳ vĩ, những trải nghiệm văn hóa làng chài độc đáo mà còn gợi cảm giác thân thuộc, gần gũi như được trở về. Mỗi chuyến đi rồi sẽ kết thúc, nhưng ký ức về Cù Lao Xanh sẽ còn ở lại, để bất cứ khi nào nhớ đến, người ta lại muốn một lần nữa đặt chân lên hòn đảo giữa biển khơi này.

