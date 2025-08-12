Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên

BÁ DUY
BÁ DUY
12/08/2025 06:01 GMT+7

Làng Hà Liên thuộc P.Hòa Thắng, Khánh Hòa (P.Ninh Hà, TX.Ninh Hòa cũ) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách với vẻ đẹp độc đáo của ngôi làng gần 400 năm tuổi. Nhìn từ trên cao, ngôi làng như một "ốc đảo" thơ mộng hình cánh diều giữa đầm Nha Phu.

Nằm cách Nha Trang khoảng 30 km về phía bắc, làng Hà Liên tọa lạc trên dải đất rộng khoảng 2 ha, xung quanh được bao bọc bởi những hồ nuôi thủy sản thuộc khu vực đầm Nha Phu. Thời gian gần đây, ngôi làng ven biển có nét đẹp hoang sơ này bỗng nhiên nổi tiếng khắp mạng xã hội vì những bức ảnh chụp từ trên cao.

"Ốc đảo" thơ mộng

Được hình thành từ năm 1653 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần, làng Hà Liên có vẻ đẹp quyến rũ từ sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người. Xung quanh làng là những hồ nuôi thủy sản lấp lánh ánh nắng, được bao bọc bởi hệ thống rừng ngập mặn xanh mướt với các loài cây đước, sú, vẹt, mắm tạo thành "bức tường" tự nhiên.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên- Ảnh 1.

Làng Hà Liên được bao bọc bởi hệ thống rừng ngập mặn xanh mướt tạo thành "bức tường" tự nhiên chắn gió bão

ẢNH: BÁ DUY

Bước vào làng qua con đường bê tông duy nhất như "sợi dây diều", du khách sẽ chứng kiến khung cảnh làng biển Nam Trung bộ đặc trưng. Hầu hết nhà trong làng đều là nhà cấp 4 mái ngói đỏ, nằm sát nhau với những con đường chỉ rộng 1 - 2 m.

Khu vực giữa làng là chợ nhỏ với những quán xá bán các món ăn miền biển như bún cá, bánh canh, bánh xèo…

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên- Ảnh 2.

Nhìn từ trên cao, làng Hà Liên trông như cánh diều

ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, những công trình tâm linh cổ kính như đình Hà Liên, lăng ông Nam Hải, miếu bà Thiên Y A Na, miếu bà Hậu thổ, chùa Huệ Liên… tạo nên nét văn hóa đặc sắc cho ngôi làng.

Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Với 333 hộ và 1.128 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 400 - 500 tấn mỗi năm, làng Hà Liên đang chuyển mình theo hướng phát triển du lịch cộng đồng. Hơn 1 năm qua, hình ảnh "ốc đảo cô đơn" của làng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo du khách.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên- Ảnh 3.

Khoảng sân lớn đầu cổng làng

ẢNH: BÁ DUY

Anh Trần Ngọc Lam, du khách từ TP.HCM, chia sẻ: "Nơi đây là một làng quê thanh bình, thân thiện với nhiều nét văn hóa độc đáo. Theo chân người dân đi đánh bắt thủy sản, ngắm rừng ngập mặn, được tự tay kéo lưới bắt cá là trải nghiệm khó quên".

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên- Ảnh 4.

Rừng đước bao quanh làng Hà Liên

ẢNH: BÁ DUY

Đại diện Phòng VH-TT P.Hòa Thắng cho biết: Trong dự thảo nghị quyết Đại hội Đại biểu phường, việc đưa du lịch cộng đồng Hà Liên vào kế hoạch phát triển là một điểm nhấn quan trọng. Phường đang có chủ trương và ý tưởng về việc nâng cấp và phát triển theo mô hình du lịch cộng đồng bền vững, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên- Ảnh 5.

Với hình ảnh làng ven biển thanh bình, thân thiện với nhiều nét văn hóa độc đáo, làng Hà Liên đang đứng trước cơ hội phát triển du lịch cộng đồng bền vững

ẢNH: BÁ DUY

Hiện tại, người dân đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ du lịch như chở khách tham quan rừng ngập mặn, bán đồ ăn và thức uống. Anh Phạm Minh Định, người dân Hà Liên, cho biết: "Hơn 1 năm qua, có nhiều du khách tìm đến, tôi đã sử dụng thuyền gia đình phục vụ chở khách. Ai cũng ngợi khen khung cảnh và văn hóa đặc sắc của làng".

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên- Ảnh 6.

Làng Hà Liên được hình thành từ năm 1653 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần

ẢNH: BÁ DUY

Sự phát triển tự nhiên của làng Hà Liên từ một cộng đồng ngư dân truyền thống thành điểm đến du lịch độc đáo đang mở ra những cơ hội mới cho người dân địa phương. Tương lai phát triển du lịch cộng đồng tại đây hứa hẹn không chỉ mang lại sinh kế ổn định mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo của ngôi làng gần 400 năm tuổi giữa đầm Nha Phu. (còn tiếp)

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên- Ảnh 7.

Việc phát triển du lịch cộng đồng tại đây hứa hẹn không chỉ mang lại sinh kế ổn định mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo của ngôi làng này

ẢNH: BÁ DUY

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên- Ảnh 8.

Du khách tham quan rừng đước bao quanh làng

ẢNH: BÁ DUY

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên- Ảnh 9.

Du khách đến thăm làng có thể thưởng thức những món ăn miền biển như: bún cá, bánh canh, bánh xèo... với giá cả rất "bình dân"

ẢNH: BÁ DUY

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên- Ảnh 10.

Du khách chụp lưu niệm tại đình Hà Liên

ẢNH: BÁ DUY

 

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng Lò trong ký ức

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng Lò trong ký ức

Chạy dọc bờ biển P.Hòa Hiệp, Đắk Lắk (P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên cũ) khoảng 2 km, làng Lò là nơi còn lưu giữ nét xưa cũ hiếm hoi của một làng chài ven biển miền Trung. Không ồn ào, xô bồ, làng Lò hiện lên như một thước phim cũ, nơi mỗi mái ngói, bờ tường, lối nhỏ đều nhuốm màu thời gian, chất chứa ký ức về một thời biển mặn.

