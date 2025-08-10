Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại

Thiện Nhân
Thiện Nhân
10/08/2025 06:00 GMT+7

Hòn Thiên nằm yên bình bên Đầm Nại với những nếp nhà cổ kính, dấu ấn thời gian hằn sâu trên từng viên gạch, giờ đã "vươn mình" hóa thành điểm đến nghệ thuật đầy sức hút, mang lại diện mạo mới, nâng tầm đời sống cư dân.

Làng Hòn Thiên, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa (trước thuộc xã Tân Hải, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) không còn là cái tên xa lạ trên bản đồ du lịch VN. Từng là một làng chài yên bình với những nếp nhà cổ kính, dấu ấn thời gian hằn sâu trên từng viên gạch, Hòn Thiên ngày nay đã khoác lên mình tấm áo mới, trở thành điểm thu hút du khách, mở ra cơ hội phát triển bền vững, nâng cao đời sống cho hơn 1.400 cư dân nơi đây.

Ngôi làng trăm tuổi

Đầm Nại, một trong 12 đầm phá quan trọng của VN, mang tính điển hình vùng nhiệt đới khô hạn ven biển. Từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ, đi về hướng bắc theo QL1A khoảng 7 km là đến làng biển Hòn Thiên. Được hình thành từ năm 1925, làng Hòn Thiên ban sơ chỉ có khoảng 54 hộ dân đến cư ngụ.

Trải qua hơn một thế kỷ, cuộc sống của người dân Hòn Thiên gắn liền với nguồn lợi thủy sản phong phú từ Đầm Nại. Với diện tích tự nhiên 1.700 ha và trên 320 loài thủy sản sinh sống, Đầm Nại không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào của người dân nơi đây. Ngoài việc đánh bắt nguồn lợi thủy sản tự nhiên, người dân còn đầu tư nuôi trồng thủy sản như tôm, sò, ốc hương, hàu… quanh Đầm Nại.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại- Ảnh 1.

Làng chài Hòn Thiên bên Đầm Nại

ẢNH: TRẦN BẢO DUY

Hình ảnh ngư dân trên những chiếc thuyền mũi nhọn đặc trưng thong dong chèo giữa Đầm Nại bắt đầu một ngày mới dưới ánh bình minh là địa chỉ ưa thích cho những nhiếp ảnh gia, người yêu nghệ thuật, yêu thiên nhiên khắp nơi về đây sáng tác. Dần dà, đời sống cư dân làng Hòn Thiên được nâng lên nhờ sự kết hợp hài hòa giữa đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch cộng đồng.

"Làn gió" từ dự án bích họa 3D

Giữa năm 2020, anh Nguyễn Thái Lai (30 tuổi), người con của làng Hòn Thiên, đã thổi hồn, biến làng chài cổ kính thành điểm đến du lịch cộng đồng đầy màu sắc, mang lại sức sống mới cho người dân địa phương từ dự án cung đường bích họa 3D.

Được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và sự chung tay góp sức của bà con lối xóm, anh Lai thuê các họa sĩ từ TP.HCM về Hòn Thiên vẽ 40 bức tranh tường cỡ lớn rất độc đáo. Những bức tường nhà rêu phong bên đường được các họa sĩ trang trí bằng những hình ảnh ấn tượng, màu sắc hài hòa, họa tiết bắt mắt.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại- Ảnh 2.

Làng Hòn Thiên là địa chỉ ưa thích của những nhiếp ảnh gia, người yêu nghệ thuật, yêu thiên nhiên

ẢNH: THIỆN NHÂN

Chủ đề những bức tranh mô tả về vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống thường ngày của người dân làng biển Hòn Thiên đầy ấn tượng. Hơn cả việc làm đẹp cảnh quan, những bức tranh này đã thổi luồng sinh khí mới, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh và khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống xen lẫn hơi thở hiện đại của vùng đất này.

Cùng với đó, anh Lai tiếp tục đầu tư thuyền kayak phục vụ du khách trải nghiệm chèo thuyền trên mặt nước Đầm Nại. Từ đó, làng Hòn Thiên thu hút du khách trong và ngoài nước đến khám phá ngày càng nhiều. Nhiều người dân xưa nay vốn là ngư dân nay đã trở thành người chủ của những hàng quán ẩm thực địa phương như bánh xèo, bánh căn, bánh tai vạc, bánh bèo, bánh tráng mỡ hành, bún sứa… phục vụ du khách.

Ông Nguyễn Cao Kỳ, Trưởng thôn Hòn Thiên, cho biết những năm qua, chính quyền địa phương và người dân chung tay xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp - an toàn; 100% đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa khang trang. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản và kết hợp mô hình du lịch cộng đồng cho thu nhập ổn định. Toàn thôn hiện có 367 hộ dân (1.406 nhân khẩu) nhưng chỉ có 3 hộ nghèo do già yếu neo đơn; tình hình an ninh trật tự được giữ vững, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Từ một làng chài yên bình ven Đầm Nại, Hòn Thiên đã vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn, minh chứng cho tinh thần đổi mới của người dân nơi đây. (còn tiếp)

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại- Ảnh 3.

Những bức bích họa thổi luồng sinh khí mới cho làng Hòn Thiên

ẢNH: THIỆN NHÂN


Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại- Ảnh 4.

Những bức tranh trên tường nhà mô tả vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống thường ngày của người dân làng biển Hòn Thiên

ẢNH: THIỆN NHÂN

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại- Ảnh 5.

Du khách trong và nước ngoài tham quan làng Hòn Thiên ngày càng đông

ẢNH: THIỆN NHÂN


Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại- Ảnh 6.

Nhiều ngư dân nay đã trở thành người chủ của những hàng quán ẩm thực

ẢNH: THIỆN NHÂN

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại- Ảnh 7.

Du khách thích thú chèo thuyền kayak trên Đầm Nại

ẢNH: CTV

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại- Ảnh 8.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm trên cây cầu Hạnh Phúc nằm ở cuối làng Hòn Thiên

ẢNH: CTV

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại- Ảnh 9.

Một ngày mưu sinh của người dân làng Hòn Thiên trên Đầm Nại

ANH: NGUYỄN VĂN QUANG


Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại- Ảnh 10.

Nhiếp ảnh gia, người yêu nghệ thuật, yêu thiên nhiên khắp nơi về Hòn Thiên sáng tác ảnh nghệ thuật

ẢNH: THIỆN NHÂN

