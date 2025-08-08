Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Cà Mau chi 536 tỉ đồng phát triển thủy sản bền vững

Gia Bách
Gia Bách
08/08/2025 11:04 GMT+7

Với 536 tỉ đồng từ nguồn vay Ngân hàng Thế giới và ngân sách tỉnh, Cà Mau đặt mục tiêu nâng cấp hạ tầng, tổ chức lại sản xuất và bảo vệ nguồn lợi biển, hướng tới ngành thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Ngày 8.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định phê duyệt dự án (DA) phát triển thủy sản bền vững, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029. DA có tổng vốn đầu tư 536 tỉ đồng, gồm vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

Cà Mau chi 536 tỉ đồng phát triển thủy sản bền vững- Ảnh 1.

Cà Mau hiện có hơn 454.391 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm chiếm 415.151 ha

ẢNH: G.B

Trọng tâm của DA là đầu tư hệ thống bờ bao chống tràn kết hợp đường giao thông nông thôn tại các vùng nuôi trọng điểm; hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. 

Cùng với đó, DA thúc đẩy xây dựng chuỗi liên kết giá trị, phát triển thương hiệu sản phẩm thủy sản tại các vùng nuôi thuộc các xã Tân Thuận, Tạ An Khương, Cái Nước, Phú Tân và Phú Mỹ, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

Ở lĩnh vực khai thác, DA sẽ nâng cấp hạ tầng cảng cá Rạch Gốc (xã Phan Ngọc Hiển) để đáp ứng nhu cầu cập cảng của tàu cá; đồng thời đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ phòng chống khai thác bất hợp pháp (IUU) và tăng cường năng lực quản lý các khu bảo tồn biển. Các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng được lồng ghép trong quá trình triển khai DA.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục tiêu lớn nhất là đưa ngành thủy sản Cà Mau phát triển bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua nâng cấp hạ tầng, đổi mới công nghệ, tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

Hiện Cà Mau có hơn 454.391 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm chiếm 415.151 ha; toàn tỉnh có 5.246 tàu cá đang hoạt động. Với quy mô và định hướng của DA, tỉnh kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng cho cả nuôi trồng và khai thác, từ đó gia tăng giá trị ngành thủy sản trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xem thêm bình luận