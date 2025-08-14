Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo

Làng chài Ninh Vân thuộc P.Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (xã Ninh Phước - TX.Ninh Hòa cũ), nằm dưới chân dãy núi Hòn Hèo, cách trung tâm Nha Trang khoảng 75 km về phía bắc. Nơi đây được bao bọc bởi 3 ngọn núi là Tiên Du (776 m), Hòn Hèo (819 m) và Phủ Mái Nhà (714 m).

Nét đẹp tự nhiên của làng chài Ninh Vân thu hút nhiều du khách ẢNH: BÁ DUY

Vẻ đẹp yên bình

Ninh Vân được du khách yêu mến đặt biệt danh là làng ven biển "nhiều không": không mấy hiện đại, không nhiều tiện ích, không khói bụi và cũng không ồn ào náo nhiệt. Nhìn từ xa, làng nhỏ bé nằm nép dưới chân Hòn Hèo, bên bờ biển xanh trong, chứa đựng cả một bầu trời bình yên.

Nơi ở sát biển mang lại trải nghiệm “chữa lành” đích thực cho du khách ẢNH: BÁ DUY

Với tổng diện tích hơn 4.520 ha, 3 mặt giáp biển, Ninh Vân mang đến cho du khách cảm giác như đang "ngược dòng thời gian" trở về với miền ký ức của những làng ven biển xưa. Cuộc sống ở đây diễn ra chậm rãi, hiền hòa. Anh Thiều Sang, hướng dẫn viên du lịch lâu năm tại Khánh Hòa, cho biết: "Những năm gần đây, nhiều du khách yêu thích du lịch "chữa lành", tìm kiếm sự bình yên nên làng ven biển Ninh Vân được biết đến nhiều hơn".

Du khách trải nghiệm đạp xe cung đường ven biển ẢNH: THIỀU SANG

Cuối năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công nhận Ninh Vân là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái. Việc này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của làng ven biển từ làm nghề truyền thống sang mô hình kinh tế mới.

Ngoài cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, Ninh Vân còn có di tích lịch sử có giá trị như di tích cấp quốc gia Tàu không số C235 thuộc đường Hồ Chí Minh trên biển ẢNH: BÁ DUY

Ngoài lựa chọn các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, homestay, du khách có thể trải nghiệm cắm trại đón bình minh trên bãi biển ẢNH: BÁ DUY

Phát triển du lịch cộng đồng tại làng ven biển Ninh Vân không chỉ mang lại sinh kế mới cho người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây ẢNH: BÁ DUY

Trải nghiệm phong phú

Đến với Ninh Vân, du khách không thể bỏ qua thời điểm sôi nổi nhất vào mỗi sáng sớm khi các tàu đánh cá cập cảng. Đủ các loại cá, mực, ốc tươi sống được các thuyền cá mang về từ biển khơi, khiến ai cũng thích thú. Chị Lê Giang Châu, người dân tại Ninh Vân, cho biết: "Nhiều du khách thường ghé thăm làng ven biển này vào các ngày cuối tuần để hưởng không khí trong lành và sự bình yên hiếm có".

Con đường dẫn tới Ninh Vân một bên là rừng, một bên là biển ẢNH: THIỀU SANG

Ngoài ra, du khách còn được tham gia trải nghiệm thu hoạch tỏi, đậu phộng (nếu đúng mùa vụ), tham quan vườn dừa và các ruộng cây xáo tam phân - đặc sản địa phương, trải nghiệm leo núi hay đạp xe dạo quanh thôn Đông và thôn Tây trên những cung đường ven biển nối liền với những thửa ruộng xanh mướt bên sườn đồi. Về đêm, dưới chân Hòn Hèo diễn ra các hoạt động như soi sinh vật biển, câu cá đêm. Du khách cũng có thể trải nghiệm theo người dân câu cá, bắt ốc, nhum, bạch tuộc khi nước biển rút.

Cánh đồng tỏi tại Ninh Vân ẢNH: BÁ DUY

Hiện tại, làng ven biển đã được đầu tư các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, homestay sát biển với mức giá phải chăng.

Người dân làng Ninh Vân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng phòng VH-TT P.Đông Ninh Hòa, cho biết tổ du lịch cộng đồng tại làng Ninh Vân vẫn hoạt động hiệu quả sau sáp nhập. Ban quản lý hiện vẫn điều hành các hoạt động, duy trì mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với sinh thái núi rừng và đời sống sản xuất của người dân địa phương. Điều này đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch Ninh Vân như định hướng ban đầu.

Vào dịp hè, du khách sẽ được chứng kiến những hoạt động thể thao đậm chất biển như chèo thúng, lắc thúng trên bãi biển xanh biếc tại Ninh Vân ẢNH: BÁ DUY

Sự phát triển du lịch cộng đồng tại làng ven biển Ninh Vân không chỉ mang lại sinh kế mới cho hơn 2.000 người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ của chốn bình yên dưới chân Hòn Hèo. Với những lợi thế tự nhiên, Ninh Vân hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn, mang lại trải nghiệm "chữa lành" đích thực. (còn tiếp)