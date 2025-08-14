Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo

Bá Duy
Bá Duy
14/08/2025 08:00 GMT+7

Làng chài Ninh Vân tại Khánh Hòa thu hút sự quan tâm của du khách với vẻ đẹp mộc mạc của một ngôi làng ven biển truyền thống. Được mệnh danh là "chốn bình yên dưới chân Hòn Hèo", nơi đây đang trở thành điểm đến lý tưởng cho du lịch "chữa lành".

Làng chài Ninh Vân thuộc P.Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (xã Ninh Phước - TX.Ninh Hòa cũ), nằm dưới chân dãy núi Hòn Hèo, cách trung tâm Nha Trang khoảng 75 km về phía bắc. Nơi đây được bao bọc bởi 3 ngọn núi là Tiên Du (776 m), Hòn Hèo (819 m) và Phủ Mái Nhà (714 m).

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo- Ảnh 1.

Nét đẹp tự nhiên của làng chài Ninh Vân thu hút nhiều du khách

ẢNH: BÁ DUY

Vẻ đẹp yên bình

Ninh Vân được du khách yêu mến đặt biệt danh là làng ven biển "nhiều không": không mấy hiện đại, không nhiều tiện ích, không khói bụi và cũng không ồn ào náo nhiệt. Nhìn từ xa, làng nhỏ bé nằm nép dưới chân Hòn Hèo, bên bờ biển xanh trong, chứa đựng cả một bầu trời bình yên.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo- Ảnh 2.

Nơi ở sát biển mang lại trải nghiệm “chữa lành” đích thực cho du khách

ẢNH: BÁ DUY

Với tổng diện tích hơn 4.520 ha, 3 mặt giáp biển, Ninh Vân mang đến cho du khách cảm giác như đang "ngược dòng thời gian" trở về với miền ký ức của những làng ven biển xưa. Cuộc sống ở đây diễn ra chậm rãi, hiền hòa. Anh Thiều Sang, hướng dẫn viên du lịch lâu năm tại Khánh Hòa, cho biết: "Những năm gần đây, nhiều du khách yêu thích du lịch "chữa lành", tìm kiếm sự bình yên nên làng ven biển Ninh Vân được biết đến nhiều hơn".

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo- Ảnh 3.

Du khách trải nghiệm đạp xe cung đường ven biển

ẢNH: THIỀU SANG

Cuối năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công nhận Ninh Vân là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái. Việc này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của làng ven biển từ làm nghề truyền thống sang mô hình kinh tế mới.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo- Ảnh 4.

Ngoài cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, Ninh Vân còn có di tích lịch sử có giá trị như di tích cấp quốc gia Tàu không số C235 thuộc đường Hồ Chí Minh trên biển

ẢNH: BÁ DUY

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo- Ảnh 5.

Ngoài lựa chọn các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, homestay, du khách có thể trải nghiệm cắm trại đón bình minh trên bãi biển

ẢNH: BÁ DUY

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo- Ảnh 6.

Phát triển du lịch cộng đồng tại làng ven biển Ninh Vân không chỉ mang lại sinh kế mới cho người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây

ẢNH: BÁ DUY

Trải nghiệm phong phú

Đến với Ninh Vân, du khách không thể bỏ qua thời điểm sôi nổi nhất vào mỗi sáng sớm khi các tàu đánh cá cập cảng. Đủ các loại cá, mực, ốc tươi sống được các thuyền cá mang về từ biển khơi, khiến ai cũng thích thú. Chị Lê Giang Châu, người dân tại Ninh Vân, cho biết: "Nhiều du khách thường ghé thăm làng ven biển này vào các ngày cuối tuần để hưởng không khí trong lành và sự bình yên hiếm có".

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo- Ảnh 7.

Con đường dẫn tới Ninh Vân một bên là rừng, một bên là biển

ẢNH: THIỀU SANG

Ngoài ra, du khách còn được tham gia trải nghiệm thu hoạch tỏi, đậu phộng (nếu đúng mùa vụ), tham quan vườn dừa và các ruộng cây xáo tam phân - đặc sản địa phương, trải nghiệm leo núi hay đạp xe dạo quanh thôn Đông và thôn Tây trên những cung đường ven biển nối liền với những thửa ruộng xanh mướt bên sườn đồi. Về đêm, dưới chân Hòn Hèo diễn ra các hoạt động như soi sinh vật biển, câu cá đêm. Du khách cũng có thể trải nghiệm theo người dân câu cá, bắt ốc, nhum, bạch tuộc khi nước biển rút.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo- Ảnh 8.

Cánh đồng tỏi tại Ninh Vân

ẢNH: BÁ DUY

Hiện tại, làng ven biển đã được đầu tư các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, homestay sát biển với mức giá phải chăng.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo- Ảnh 9.

Người dân làng Ninh Vân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp

ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng phòng VH-TT P.Đông Ninh Hòa, cho biết tổ du lịch cộng đồng tại làng Ninh Vân vẫn hoạt động hiệu quả sau sáp nhập. Ban quản lý hiện vẫn điều hành các hoạt động, duy trì mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với sinh thái núi rừng và đời sống sản xuất của người dân địa phương. Điều này đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch Ninh Vân như định hướng ban đầu.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo- Ảnh 10.

Vào dịp hè, du khách sẽ được chứng kiến những hoạt động thể thao đậm chất biển như chèo thúng, lắc thúng trên bãi biển xanh biếc tại Ninh Vân

ẢNH: BÁ DUY

Sự phát triển du lịch cộng đồng tại làng ven biển Ninh Vân không chỉ mang lại sinh kế mới cho hơn 2.000 người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ của chốn bình yên dưới chân Hòn Hèo. Với những lợi thế tự nhiên, Ninh Vân hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn, mang lại trải nghiệm "chữa lành" đích thực. (còn tiếp) 

Tin liên quan

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng chài cổ kính Hòn Thiên bên Đầm Nại

Hòn Thiên nằm yên bình bên Đầm Nại với những nếp nhà cổ kính, dấu ấn thời gian hằn sâu trên từng viên gạch, giờ đã "vươn mình" hóa thành điểm đến nghệ thuật đầy sức hút, mang lại diện mạo mới, nâng tầm đời sống cư dân.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng Lò trong ký ức

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: 'Ốc đảo' Hà Liên

Khám phá thêm chủ đề

Hòn Hèo làng ven biển du khách Ninh Vân Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận