Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng 'bốn không' dưới chân Hòn Hèo

Làng chài Ninh Vân thuộc P.Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (xã Ninh Phước - TX.Ninh Hòa cũ), nằm dưới chân dãy núi Hòn Hèo, cách trung tâm Nha Trang khoảng 75 km về phía bắc. Nơi đây được bao bọc bởi 3 ngọn núi là Tiên Du (776 m), Hòn Hèo (819 m) và Phủ Mái Nhà (714 m).
Vẻ đẹp yên bình
Ninh Vân được du khách yêu mến đặt biệt danh là làng ven biển "nhiều không": không mấy hiện đại, không nhiều tiện ích, không khói bụi và cũng không ồn ào náo nhiệt. Nhìn từ xa, làng nhỏ bé nằm nép dưới chân Hòn Hèo, bên bờ biển xanh trong, chứa đựng cả một bầu trời bình yên.
Với tổng diện tích hơn 4.520 ha, 3 mặt giáp biển, Ninh Vân mang đến cho du khách cảm giác như đang "ngược dòng thời gian" trở về với miền ký ức của những làng ven biển xưa. Cuộc sống ở đây diễn ra chậm rãi, hiền hòa. Anh Thiều Sang, hướng dẫn viên du lịch lâu năm tại Khánh Hòa, cho biết: "Những năm gần đây, nhiều du khách yêu thích du lịch "chữa lành", tìm kiếm sự bình yên nên làng ven biển Ninh Vân được biết đến nhiều hơn".
Cuối năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công nhận Ninh Vân là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái. Việc này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của làng ven biển từ làm nghề truyền thống sang mô hình kinh tế mới.
Trải nghiệm phong phú
Đến với Ninh Vân, du khách không thể bỏ qua thời điểm sôi nổi nhất vào mỗi sáng sớm khi các tàu đánh cá cập cảng. Đủ các loại cá, mực, ốc tươi sống được các thuyền cá mang về từ biển khơi, khiến ai cũng thích thú. Chị Lê Giang Châu, người dân tại Ninh Vân, cho biết: "Nhiều du khách thường ghé thăm làng ven biển này vào các ngày cuối tuần để hưởng không khí trong lành và sự bình yên hiếm có".
Ngoài ra, du khách còn được tham gia trải nghiệm thu hoạch tỏi, đậu phộng (nếu đúng mùa vụ), tham quan vườn dừa và các ruộng cây xáo tam phân - đặc sản địa phương, trải nghiệm leo núi hay đạp xe dạo quanh thôn Đông và thôn Tây trên những cung đường ven biển nối liền với những thửa ruộng xanh mướt bên sườn đồi. Về đêm, dưới chân Hòn Hèo diễn ra các hoạt động như soi sinh vật biển, câu cá đêm. Du khách cũng có thể trải nghiệm theo người dân câu cá, bắt ốc, nhum, bạch tuộc khi nước biển rút.
Hiện tại, làng ven biển đã được đầu tư các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, homestay sát biển với mức giá phải chăng.
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng phòng VH-TT P.Đông Ninh Hòa, cho biết tổ du lịch cộng đồng tại làng Ninh Vân vẫn hoạt động hiệu quả sau sáp nhập. Ban quản lý hiện vẫn điều hành các hoạt động, duy trì mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với sinh thái núi rừng và đời sống sản xuất của người dân địa phương. Điều này đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch Ninh Vân như định hướng ban đầu.
Sự phát triển du lịch cộng đồng tại làng ven biển Ninh Vân không chỉ mang lại sinh kế mới cho hơn 2.000 người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ của chốn bình yên dưới chân Hòn Hèo. Với những lợi thế tự nhiên, Ninh Vân hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn, mang lại trải nghiệm "chữa lành" đích thực. (còn tiếp)
Bình luận (0)