Quảng Ngãi có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế biển

Tọa đàm "Doanh nhân Quảng Ngãi - Trở về để cùng vươn xa" do Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức chiều 24.10 có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Sau khi sáp nhập với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (mới) có tiềm năng rất lớn phát triển kinh tế biển mà trọng tâm là Khu công nghiệp Dung Quất chuẩn bị có trung tâm lọc hóa dầu quốc gia đầu tiên của Việt Nam; có khu Lý Sơn đã được xác định thành trung tâm biển đảo du lịch cấp quốc gia, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản. Bên cạnh đó, phía tây có thêm Khu du lịch quốc gia Măng Đen gắn với gần 1 triệu ha diện tích rừng, mang tới nhiều tiềm năng phát triển lâm nghiệp, dịch vụ và xu hướng chứng chỉ carbon.

Chiều 24.10, trong khuôn khổ chương trình "Doanh nhân Quảng Ngãi - Trở về để cùng vươn xa" do Báo Thanh Niên phối hợp Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM tổ chức, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các tân sinh viên quê Quảng Ngãi đang học tập tại TP.HCM. Đây là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, được đề cử bởi Câu lạc bộ Sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM. Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình được thành lập từ năm học 1990 - 1991, khởi đầu chỉ với 40 suất học bổng nhỏ, đến nay đã trở thành một trong những quỹ học bổng uy tín của cả nước, mỗi năm tiếp sức cho hàng trăm sinh viên nghèo hiếu học. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Tôi rất trân trọng và ghi nhận tấm lòng của các doanh nhân Quảng Ngãi, những người không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn luôn hướng về quê hương, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ trên con đường học tập và lập nghiệp".

Sau sáp nhập, Quảng Ngãi được đánh giá là một trong những địa phương phát huy rất tốt, thể hiện bằng những con số ấn tượng, tăng trưởng đứng đầu khu vực, đứng thứ 5 cả nước. Đây là lợi thế, nhưng đồng thời cũng chính là áp lực mà tỉnh phải đối diện trong thời gian tới. Cũng theo ông Trần Phước Hiền, tỉnh Quảng Ngãi xác định để tận dụng hiệu quả các lợi thế, trọng tâm là thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp vào các ngành nghề liên quan đến năng lượng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là phát triển khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số…

Là một người con của Quảng Ngãi, luôn tâm huyết với quê hương, đã vận động gần chục công ty dệt may mở xí nghiệp ở Quảng Ngãi, ông Lê Quốc Ân, cố vấn cao cấp Hiệp hội Dệt may Việt Nam, bày tỏ tâm đắc với thế mạnh du lịch của quê nhà, đặc biệt là đảo Lý Sơn. Theo ông Ân, Lý Sơn xứng đáng là điểm du lịch quốc tế chứ không chỉ là quốc gia, vì cảnh quan rất đẹp. Tuy nhiên, Lý Sơn phải giải quyết nhiều vấn đề hạn chế để phát huy thế mạnh của mình.

Cũng khẳng định tiềm năng du lịch của Quảng Ngãi nhưng ông Đỗ Xuân Quang, Phó tổng giám đốc VietjetAir, cho rằng hạ tầng lưu trú của tỉnh vẫn đang giậm chân tại chỗ. Đáng chú ý, Quảng Ngãi có điều kiện tự nhiên thuận lợi với cảng nước sâu, có sân bay, có cao tốc, có đường sắt… "Cụ thể, đối với thực trạng thiếu khách sạn, thiếu chỗ lưu trú, chúng tôi mong muốn xây dựng một khách sạn 4 sao với chiều cao 18 tầng. Nhưng khi kiểm tra về quy hoạch thì chiều cao lại không triển khai được, bởi vì quy hoạch đã được ban hành rất lâu rồi. Vấn đề điều chỉnh quy hoạch là rất bức thiết hiện nay để các nhà đầu tư có cơ sở, có căn cứ pháp lý mới có thể thực hiện việc xây dựng phát triển hạ tầng được", ông Đỗ Xuân Quang kiến nghị.

Con người Quảng Ngãi là "nguồn vốn" phát triển quê hương

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc mạng lưới AUVS Việt Nam, chia sẻ: Bản thân ông sau khi học xong Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, năm 1996 trở về quê hương. Đến năm 2020, ông quay lại TP.HCM dấn thân vào khoa học công nghệ, một công ty chuyên nghiên cứu, phát triển drone (thiết bị bay không người lái) công nghệ cao bán cho nhiều nước trên thế giới. Đồng thời thuyết phục cơ quan ban ngành thành lập mạng lưới máy bay không người lái. "Nếu như hợp lực được các doanh nhân xa quê cùng sự đồng lòng của tỉnh Quảng Ngãi với tài nguyên hiện có thì tôi tin rằng sẽ góp phần vào sự phát triển của địa phương", ông phát biểu.

Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM

kỷ niệm 15 năm thành lập Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM, chia sẻ năm nay là sự kiện đặc biệt của CLB Quảng Ngãi tại TP.HCM, kỷ niệm 15 năm (2010 - 2025) thành lập. Thế nên, Ngày hội Doanh nhân Quảng Ngãi và những người bạn 2025 được tổ chức ngày càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đang đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Tọa đàm "Doanh nhân Quảng Ngãi - Trở về để cùng vươn xa" được phối hợp cùng Báo Thanh Niên chính là một phần quan trọng trong chuỗi hoạt động của CLB.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietbank, cũng cho rằng việc trở về Quảng Ngãi là hành trình của trái tim. Trước đây ông đã cùng với người bạn thành lập Công ty Tiến Sỹ để mua bán, phân phối ô tô, xe máy bởi khi đó thấy người dân tỉnh nhà muốn mua xe phải ra tận Đà Nẵng. Hiện nay nơi đây đã là showroom xe Toyota Tiến Thu. Gần đây có thông tin đấu giá rạp chiếu phim Hòa Bình và ông thuyết phục Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm, cũng là người con của Quảng Ngãi, về quê đấu giá đóng góp cho quê hương. Hiện nay, Tập đoàn Hoa Lâm có Bệnh viện Gia An đã sắm siêu máy chụp CT với công nghệ cao và cũng có liên hệ với địa phương đưa về để khám chữa bệnh cho người dân miền Trung và quê hương. Ở một góc độ khác, ông Nguyễn Văn Định, chủ thương hiệu "Vua tỏi Lý Sơn", lại chia sẻ việc khởi nghiệp trên chính quê hương của mình có thể không phải để làm giàu, mà để giúp quê hương thịnh vượng hơn. Thế nên dù thất bại nhiều lần, ông vẫn không bỏ cuộc. Đến năm 2024, ông chuyển hướng sang mô hình B2B, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Alibaba và hệ thống siêu thị Winmart. Đó là bước ngoặt lớn, giúp "Vua tỏi Lý Sơn" vươn ra thị trường rộng hơn.

ẢNH: NHẬT THỊNH Tỉnh sẽ tập hợp ý kiến tại tọa đàm để báo cáo với các bộ ngành nhằm đề xuất chính sách tháo gỡ vướng mắc. Quảng Ngãi giàu về tình cảm, giàu về dầu thô nhưng chủ yếu là thu hộ, ngân sách để chi đầu tư phát triển chỉ trên 3.500 tỉ đồng/năm trong khi các tỉnh lân cận đều trên 8.000 tỉ đồng/năm. Vì vậy trong định hướng phát triển của giai đoạn tới với mục tiêu đạt tăng trưởng cao, Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn nên kỳ vọng nhận được sự đóng góp, phát triển của các doanh nghiệp, nhất là từ những người con Quảng Ngãi. Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi