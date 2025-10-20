Doanh nhân Quảng Ngãi: Trở về để cùng nhau vươn xa

Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM sẽ tổ chức chương trình "Ngày hội Doanh nhân Quảng Ngãi và Những người bạn" 2025, chủ đề "Đổi mới để vươn xa" diễn ra lúc 16 giờ, ngày 25.10 tại Trung tâm yến tiệc hội nghị Adora Center - số 431 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Theo Ban tổ chức, đây là sự kiện nhằm hưởng ứng 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và kỷ niệm 15 năm thành lập (2010 - 2025) Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM. Đồng thời là dịp các doanh nhân gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ… việc làm ăn kinh doanh, công tác thiện nguyện, đặc biệt hướng về quê nhà mà các doanh nhân quê Quảng Ngãi khẳng định có một phần trách nhiệm và sứ mệnh của họ trong suốt 15 năm qua.

Phối cảnh sân khấu sự kiện ẢNH: CLB DNQN

Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM khẳng định, đội ngũ doanh nhân nói chung và doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM nói riêng cũng có những bước chuyển mang tính đột phá về tư duy lẫn hành động, đồng hành cùng đất nước trong "Kỷ nguyên vươn mình".

Để tăng cường sự gắn kết doanh nhân và lan tỏa tình đồng hương, Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi còn tổ chức những sự kiện bên lề như: Giải bóng đá doanh nhân Quảng Ngãi - Nam Trung Cup tại TP.HCM lần thứ I; Giải golf Doanh nhân Quảng Ngãi và Những người bạn 2025, Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khát vọng Quảng Ngãi… Ngoài ra, theo truyền thống, trong đêm Gala sẽ có phần đấu giá các vật phẩm giá trị để gây quỹ thiện nguyện.

Năm nay, chương trình sẽ đấu giá 3 vật phẩm gồm cây trầm hương Lộc Thiên (do Công ty TNHH SX và XK Trầm hương Bình Nghĩa trao tặng); bình rượu Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông (do Công ty CP Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum trao tặng) và vòng ngọc trai (do thương hiệu ngọc trai Thiên Châu trao tặng). Toàn bộ số tiền bán đấu giá này sẽ chuyển đến quỹ vì người nghèo Quảng Ngãi.

Poster "Ngày hội Doanh nhân Quảng Ngãi và Những người bạn 2025" ẢNH: CLB DNQN

Đặc biệt, Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi cùng phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm doanh nhân với chủ đề "Doanh nhân Quảng Ngãi - Trở về để cùng vươn xa" (sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 24.10 tại Hội trường lầu 3 Báo Thanh Niên, 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM). Buổi tọa đàm này sẽ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo TP.HCM cùng nhiều doanh nhân người Quảng Ngãi từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và khắp mọi miền đất nước.

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM chia sẻ: "Là một tổ chức chính quy, được thành lập cách đây 15 năm, dưới sự chung tay hỗ trợ của Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (Huba), Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM là mái nhà chung cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Quảng Ngãi tại phương nam và khắp cả nước. Hơn thế, Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi còn là cánh tay phải của Hội đồng hương Quảng Ngãi trong các hoạt động thiện nguyện, như cứu trợ bão lụt, tặng nhà tình thương, trao học bổng tân sinh viên vượt khó, tổ chức lễ hội Sắc quê Quảng Ngãi… Năm 2025 là một năm nhiều biến động và đầy thách thức đối với doanh nhân và doanh nghiệp. Ý thức được điều đó, nên chúng tôi cố gắng khích lệ tinh thần đoàn kết, nỗ lực đổi mới, vượt khó khăn để cùng vươn xa, đồng thời phải luôn giữ ngọn lửa yêu thương hướng về quê nhà".