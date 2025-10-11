Ấn phẩm mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10: Doanh nhân vươn mình cùng dân tộc

Tại Hội nghị triển khai "Tứ trụ Nghị quyết", Tổng Bí thư Tô Lâm đã kêu gọi "Toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hãy chung tay, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam".

Và ngay sau lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, đất nước đã chứng kiến sự trỗi dậy chưa từng thấy của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, Thanh Niên phát hành đặc san Doanh nhân vươn mình cùng dân tộc, với nội dung đặc sắc, thể hiện tầm vóc và khát vọng của một đội ngũ doanh nhân thời đại mới - thời đại vươn mình của dân tộc.

Thời đại đó, có thể nói, được khởi đầu bằng một cuộc sắp xếp quy mô lớn nhất sau 80 năm lập quốc đã diễn ra vào mùa hè năm 2025 (Sắp xếp giang sơn, kiến tạo kỷ nguyên mới - Hà Mai); với thông điệp "Kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" của Tổng Bí thư Tô Lâm đánh thức khát vọng "sánh vai các cường quốc" của Việt Nam (Đánh thức khát vọng "sánh vai các cường quốc" - Ngự Hà).

Khát vọng vươn mình được hiện thực hóa qua các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhanh chóng được ban hành và triển khai vào cuộc sống (Cách mạng số tiến vào kỷ nguyên mới - Bùi Đương), tạo niềm tin đất nước chắc chắn phồn vinh (Việt Nam sẽ đạt được khát vọng vươn mình của dân tộc - Nguyên Hằng)...

Nội dung đặc san còn có những cuộc trao đổi với các doanh nhân thành đạt, để nghe họ chia sẻ về quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp và những chiến lược trong tương lai, đồng thời tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ sang trang mới.

