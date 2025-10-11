Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mời bạn đón đọc:

Ấn phẩm mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10: Doanh nhân vươn mình cùng dân tộc

11/10/2025 04:00 GMT+7

Với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, một trong những động lực tiên quyết được Đảng và Nhà nước ta xác định là phải khơi dậy được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Hội nghị triển khai "Tứ trụ Nghị quyết", Tổng Bí thư Tô Lâm đã kêu gọi "Toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hãy chung tay, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam".

Ấn phẩm mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10: Doanh nhân vươn mình cùng dân tộc- Ảnh 1.

Và ngay sau lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, đất nước đã chứng kiến sự trỗi dậy chưa từng thấy của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, Thanh Niên phát hành đặc san Doanh nhân vươn mình cùng dân tộc, với nội dung đặc sắc, thể hiện tầm vóc và khát vọng của một đội ngũ doanh nhân thời đại mới - thời đại vươn mình của dân tộc.

Thời đại đó, có thể nói, được khởi đầu bằng một cuộc sắp xếp quy mô lớn nhất sau 80 năm lập quốc đã diễn ra vào mùa hè năm 2025 (Sắp xếp giang sơn, kiến tạo kỷ nguyên mới - Hà Mai); với thông điệp "Kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" của Tổng Bí thư Tô Lâm đánh thức khát vọng "sánh vai các cường quốc" của Việt Nam (Đánh thức khát vọng "sánh vai các cường quốc" - Ngự Hà).

Khát vọng vươn mình được hiện thực hóa qua các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhanh chóng được ban hành và triển khai vào cuộc sống (Cách mạng số tiến vào kỷ nguyên mới - Bùi Đương), tạo niềm tin đất nước chắc chắn phồn vinh (Việt Nam sẽ đạt được khát vọng vươn mình của dân tộc - Nguyên Hằng)...

Nội dung đặc san còn có những cuộc trao đổi với các doanh nhân thành đạt, để nghe họ chia sẻ về quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp và những chiến lược trong tương lai, đồng thời tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ sang trang mới.

Chúng tôi tin vào tương lai kinh tế Việt Nam

Ở mỗi thời điểm phát triển của đất nước, những vận hội mới sẽ mở ra

Mỗi người làm tốt công việc của mình, tự đất nước sẽ phát triển

"Vua rác" trải lòng về chuyện kinh tế tư nhân

Chiến lược vươn mình của "ông lớn" sữa Việt

Trang mới của bầu Đức

Và nhiều bài viết hấp dẫn:

Đất nước sát cánh cùng doanh nghiệp vượt sóng gió

Hành trình kinh tế tư nhân Việt Nam

Cùng đất nước viết tiếp những kỳ tích

Dấu ấn thời đại trên các công trường

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số

Bản lĩnh doanh nhân Việt

Tăng trưởng trên nền tảng "lấy dân làm gốc"

Khơi dậy khát vọng làm giàu trong xã hội

Mở kênh hút vốn ngoại để phát triển kinh tế đất nước

Cuộc chuyển đổi lịch sử hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt chi tiền tỉ tuyển người giỏi

Đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế đất nước

Bứt lên phía trước bằng nông nghiệp xanh

Những công trình chở khát vọng vươn mình của dân tộc

Đưa vốn vàng phát triển kinh tế đất nước

Lộ diện thế hệ người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán

Yêu nước theo cách của người trẻ

Người Việt xê dịch và kinh tế Việt Nam

Việt Nam hớp hồn du khách ngoại

Cục diện mới của bán lẻ Việt Nam

Cơ hội trở thành "nhạc trưởng" chuỗi cung ứng ASEAN

Tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt

Thắp sáng những thủ phủ du lịch

Ấn phẩm có mặt trên các sạp báo từ 12.10.

