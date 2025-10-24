Sau khi sáp nhập với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích lớn thứ 5 cả nước, có 2 sân bay, cảng nước sâu, nhà máy lọc hóa dầu, các khu công nghiệp, dự án gang thép tỉ USD, nguồn thủy điện dồi dào, sản vật sâm Ngọc Linh quý hiếm… Cùng với vị trí địa lý thuận lợi cho logistics, tiềm năng lớn phát triển kinh tế biển, tài nguyên phong phú, Quảng Ngãi ngày nay có nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển thế mạnh trong sản xuất xuất khẩu và đặc biệt tăng tốc với du lịch. Theo thống kê, 9 tháng năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 10,15% so với cùng kỳ năm trước; Quảng Ngãi đang dẫn đầu vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố về tăng trưởng GRDP.

Sau sáp nhập, Quảng Ngãi có tiềm năng lớn và nhiều cơ hội mới để phát triển. Trong ảnh: Cảng Dung Quất ẢNH: V.XUÂN

Cơ hội tăng trưởng đi kèm cơ hội việc làm, an sinh xã hội, nên thay vì phải tha hương lập nghiệp như các thế hệ trước, nhiều người trẻ Quảng Ngãi hôm nay chọn ở lại quê nhà để làm giàu. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia định hướng phát triển bền vững và gắn kết chuỗi giá trị sản xuất, với lợi thế cả biển và núi, việc thu hút các doanh nhân Quảng Ngãi ở TP.HCM nói riêng và mọi miền Tổ quốc nói chung đầu tư trở lại quê hương là nhu cầu thiết yếu ở cả hai phía - chính quyền Quảng Ngãi và bản thân các doanh nhân. Đó là lý do Báo Thanh Niên và Hội Doanh nhân Quảng Ngãi phối hợp tổ chức buổi Hội thảo "Doanh nhân Quảng Ngãi: Trở về để cùng vươn xa" chiều 24.10 tại TP.HCM.

Tham dự và phát biểu tại tọa đàm có ông Trần Phước Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Trần Văn Mẫn - Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Các khu công nghiệp Quảng Ngãi; GS-TS Huỳnh Ngọc Phiên - Chủ tịch HĐQT Công ty Amata Việt Nam (đồng thời giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty Amata Thái Lan); ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM; ông Lê Quốc An - nguyên Chủ tịch Tập đoàn dệt may VN; ông Đỗ Xuân Quang - Phó tổng giám đốc Vietjet Air, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại PRIMES HOLDING; ông Nguyễn Tiến Sỹ - Phó giám đốc Ngân hàng Vietbank, trợ lý Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm, nhà đầu tư Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri La và 2 bệnh viện lớn là Quốc tế City và Gia An 115; BS CKII Hoàng Vân - Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM, Chủ nhiệm CLB Y dược Quảng Ngãi tại TP.HCM; bà Nguyễn Thị Như Lan - Giám đốc Bệnh viện Nam An; ông Phùng Quốc Mẫn - Chủ tịch Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM; ông Trần Anh Tuấn - Phó chủ tịch/Tổng giám đốc mạng lưới AUVS VN, đồng thời là Trưởng ban khởi nghiệp - tác giả sách Về quê lập nghiệp; ông Nguyễn Văn Định - chủ thương hiệu Vua tỏi Lý Sơn.

Sau buổi tọa đàm sẽ diễn ra lễ trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên do doanh nhân Trần Thanh Lan - Quỹ Lan Trần Family tài trợ cho 20 sinh viên là những người con quê Quảng Ngãi đang học tập tại TP.HCM.