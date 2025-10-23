Dự kiến năm 2026, TP.HCM sẽ khởi công 2 khu 'đất vàng' làm công viên

Đây là hai khu đất vàng đã bị 'treo' nhiều năm qua, vừa được Thành ủy TP.HCM chủ trương thay vì làm dự án sẽ chuyển sang làm công viên, công trình công cộng và mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Trao đổi với báo giới, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo tại các Thông báo số 449 ngày 3.10.2025 và Thông báo số 450 ngày 3.10.2025 về việc lấy hai khu đất trên làm công viên, công trình công cộng...

Trong đó khẳng định hiện nay tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong nội đô TP.HCM là khá thấp so với tiêu chuẩn. Đồng thời các tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ người dân.

Trước thực trạng trên, việc ưu tiên bố trí quỹ đất để phục vụ cho việc phát triển các mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại các khu đất số 1 Lý Thái Tổ và khu vực Bến Nhà Rồng là rất cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Dự kiến năm 2026 sẽ khởi công 2 khu "đất vàng" làm công viên ẢNH: ĐỘC LẬP

Chủ trương này đã được lãnh đạo thành phố quan tâm đưa ra đầu bài từ khi đồ án quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong quá trình lập đồ án, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được thành phố giao chủ trì, phối hợp tham mưu đã làm việc, trao đổi với liên danh tư vấn, nghiên cứu tính toán phù hợp, cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung để trình thẩm định phê duyệt.

Đồ án quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1125 ngày 11.6.2025, các khu đất trên được quy hoạch định hướng thuộc đất trung tâm khu vực.

Việc cụ thể hóa quy hoạch đất công viên cây xanh sẽ được xem xét ở bước lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, làm cơ sở triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đã phối hợp cùng UBND các xã, phường, và các sở ban ngành liên quan, rà soát quy hoạch, đánh giá hiện trạng, xây dựng sơ bộ phương án quy hoạch tổng thể theo định hướng trên, báo cáo trình UBND thành phố xem xét.