TP.HCM lên phương án chuyển 2 khu đất vàng làm công viên

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Sở đã có văn bản báo cáo về xây dựng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) và dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM tại khu đất ở khu vực Bến Nhà Rồng.

Theo đó, đối với khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ có diện tích đất khoảng 44.312 m2 và diện tích sàn sử dụng 7.101 m2 do Bộ Ngoại giao quản lý sử dụng. Hiện trạng sử dụng khi phê duyệt là Nhà khách Chính phủ có 7 căn biệt thự trong khuôn viên đang để trống. TP.HCM dự kiến, sau khi tiếp nhận cơ sở nhà, đất nêu trên sẽ thực hiện việc đầu tư, xây dựng dự án về công trình công cộng để phục vụ nhu cầu của người dân thành phố.

Để có cơ sở thực hiện dự án công trình công cộng tại khu đất nói trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xem xét trình tự thực hiện dự án theo phương thức đầu tư công hoặc phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán). Cụ thể, ở giai đoạn 1 sẽ thực hiện 3 bước chung của 2 phương thức.

khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ UBND TP.HCM đã thống nhất xây dựng công viên ẢNH: NGUYỄN HUẾ

Bước 1, sắp xếp, xử lý tài sản công khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án sắp xếp, xử lý đối với cơ sở nhà đất nêu trên theo phương án Bộ Ngoại giao trình.

Bước 2, thông qua chủ trương chung, Thường trực Thành ủy TP.HCM có ý kiến chỉ đạo Đảng ủy UBND TP.HCM để lãnh đạo, chỉ đạo chung về định hướng thực hiện dự án công cộng trên khu đất.

Bước 3, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đối với khu vực số 1 đường Lý Thái Tổ.

UBND phường Vườn Lài sẽ thực hiện việc lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đối với khu vực. Sở chuyên ngành thực hiện thẩm định và UBND TP.HCM phê duyệt theo thẩm quyền.

Thời gian thực hiện bước này sẽ hoàn thành trong tháng 11.2025.

Ở giai đoạn 2, sẽ thực hiện gồm 7 bước đối với phương thức đầu tư công, dự kiến thời gian thực hiện đến tháng 7.2026 và 6 bước đối với phương thức đối tác công - tư, thời gian thực hiện đến tháng 2.2026.

Đối với dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên chưa có vị trí chính xác. Sở đã có báo cáo trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tiểu khu cảng quận 4 (cũ) đã được UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định 6331.

Theo đó, dự án có vị trí gồm 2 ô phố K1 và K2. Đối với ô phố K1 có diện tích 15.049,56 m2 với hiện trạng là Bảo tàng Hồ Chí Minh, ô phố K2 có diện tích 14.229,65 m2 được quy hoạch theo đồ án là Công viên Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hiện nay, TP.HCM định hướng điều chỉnh mở rộng quy mô của dự án ra toàn bộ diện tích của dự án Nhà Rồng - Khánh Hội đã được phê duyệt trước đây là 329.074,34 m2.

Để có cơ sở thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM theo quy mô mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thực hiện dự án theo 1 trong 2 phương thức là đầu tư công hoặc đối tác công - tư (hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán).

Khu đất ở khu vực Bến Nhà Rồng sẽ được dùng để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, một phần sẽ được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng ẢNH: ĐỘC LẬP

Cụ thể, ở giai đoạn 1 sẽ gồm 2 bước chung của 2 phương thức.

Bước 1, thông qua chủ trương chung, Thường trực Thành ủy có ý kiến chỉ đạo Đảng ủy UBND TP.HCM để lãnh đạo, chỉ đạo chung về định hướng và việc thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM theo quy mô mới.

Bước 2 là giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất và thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội. Bước này, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để tham mưu các nội dung giải tỏa kê biên đối với quyền sử dụng đất của dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội căn cứ vào bản án đã được Tòa án tuyên trong vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thu hồi chủ trương đầu tư đã phê duyệt tại dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đối với khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội.

Ở giai đoạn 2, sẽ thực hiện 7 bước đối với phương thức đầu tư công, dự kiến thời gian thực hiện đến tháng 9.2026 và 6 bước đối với phương thức đối tác công - tư, thời gian thực hiện đến tháng 3.2026.