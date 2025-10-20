Tiến tới bỏ xác nhận độc thân khi mua bán nhà đất, xe

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về bỏ yêu cầu thủ tục công chứng, xác định tình trạng hôn nhân và xuất trình bản sao giấy tờ cá nhân trong các giao dịch mua bán đất, phương tiện giao thông. Trong đó, hợp đồng giao dịch điện tử ký bằng chữ ký số hoặc tài khoản định danh mức 2 sẽ thay thế hợp đồng công chứng như truyền thống lâu nay.

Đề xuất của Bộ Công an nhận được nhiều ủng hộ vì góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục hành chính khi thực hiện các giao dịch dân sự cho người dân. Song một số cũng băn khoăn việc bỏ thủ tục công chứng khi mua bán tài sản, nhất là tài sản có giá trị lớn như nhà đất, có đảm bảo an toàn?

Bộ Công an cho hay việc bỏ thủ tục công chứng khi mua bán nhà đất, phương tiện giao thông sẽ áp dụng theo lộ trình gồm 4 giai đoạn: chuẩn bị - thí điểm - nhân rộng toàn quốc - tổng kết, hoàn thiện pháp luật. Bước đầu, quy định này chỉ áp dụng khi đã có dữ liệu số hóa, xác thực, đồng bộ và được pháp luật thừa nhận, không làm thay đổi bản chất quyền, nghĩa vụ của công dân; không làm giảm tính an toàn pháp lý của giao dịch dân sự. Những trường hợp chưa đồng bộ vẫn tiếp tục thực hiện như quy định hiện hành.

Nhân viên Phòng công chứng số 1 (TP.HCM) kiểm tra hồ sơ trước khi công chứng Ảnh: Nhật Thịnh

Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất song song với hợp đồng giao dịch điện tử, người dân vẫn có quyền tự nguyện yêu cầu công chứng nếu muốn. Nguyên thẩm phán TAND tối cao Nguyễn Thị Kim Vinh cho rằng, dự thảo chỉ đề xuất bỏ buộc yêu cầu công chứng, chứ không phải bỏ hẳn hoạt động này. Quy định như vậy là rất hợp lý, tạo điều kiện cho người dân chủ động lựa chọn. Trường hợp không đủ tin tưởng hoặc "muốn chắc chắn hơn", người dân vẫn có thể yêu cầu công chứng theo mong muốn, các văn phòng công chứng vẫn được tồn tại, hoạt động và hành nghề bình thường.

Đã xác thực trên VNeID rồi, sao còn bắt xác nhận ?

Nhiều bạn đọc (BĐ) đồng tình với đề xuất của Bộ Công an, cho rằng điều này có lợi cho người dân, giúp giảm nhiều thủ tục hành chính.

BĐ New Way bình luận: "Thiết nghĩ pháp luật cần làm rõ ràng ở điểm này: Nếu việc bán 1 miếng đất, 1 căn nhà của ông A, cần cả 2 vợ chồng ông A ký thì ban đầu lúc mua về, 2 vợ chồng ông A nên đứng tên, cơ quan hữu quan cần tư vấn lúc hợp đồng mua bán được ký kết. Ai đứng tên sở hữu (ông A, hay cả ông A và vợ) thì khi bán đi cần có chữ ký những người đứng tên. Cái cơ bản là ai đứng tên sở hữu thì người đó ký. Hiện tại ngay cả khi mua bán 1 chiếc xe máy cũ 3 - 4 triệu đồng cũng cần phải đi xác minh tình trạng hôn nhân… Không thể 1 người đứng tên mà bán cần 2 người ký bán".

Trong khi đó, nói về việc bỏ xác nhận độc thân, nhiều BĐ rất ủng hộ. BĐ Nguyễn Văn Thắng cho rằng: "Tình trạng hôn nhân đã được tích hợp trong VNeID rồi. Bên mua chỉ cần yêu cầu bên bán cho xem dữ liệu là rõ. Chẳng lẽ dữ liệu trong VNeID không có tác dụng sao?".

BĐ Nguyễn Rôn bình luận: "Bỏ giấy xác nhận độc thân là đúng. Như chị tôi ly hôn lâu rồi, nay mua nhà muốn làm giấy tờ lên phường thì bảo phải xác nhận độc thân, trong khi làm thủ tục đã có kèm theo giấy tờ ly hôn".

Người dân được yêu cầu công chứng nếu muốn

BĐ Hoang Lan chia sẻ: "Hiện tôi cảm thấy chưa an tâm với việc bỏ công chứng, bỏ xác nhận độc thân. Như chuyện nhà tôi, khi tôi mua nhà, mua xe, tôi đều để chồng đứng tên hết, chủ yếu là để cho tiện, mình không phải đi làm giấy tờ để thời gian lo việc nhà, chăm con cái. Sắp tới, nói không may, lỡ ổng lén bán nhà đất, xe mà tôi không biết thì thế nào, của cải đó là của tôi mà? Hơn nữa, nhà đất là tài sản lớn mà mua bán không cần công chứng, sao thấy lo lo, sợ sợ".

Đáp lại, BĐ Quang Minh cho biết: "Theo Bộ Công an, bước đầu, quy định này chỉ áp dụng khi đã có dữ liệu số hóa, xác thực, đồng bộ và được pháp luật thừa nhận, không làm thay đổi bản chất quyền, nghĩa vụ của công dân; không làm giảm tính an toàn pháp lý của giao dịch dân sự. Nên mọi người đừng quá lo".

"Tôi thấy việc Bộ Công an đề xuất song song với hợp đồng giao dịch điện tử, người dân vẫn có quyền tự nguyện yêu cầu công chứng nếu muốn, là rất hợp lý. Bộ Công an còn đề ra lộ trình gồm 4 giai đoạn: chuẩn bị - thí điểm - nhân rộng toàn quốc - tổng kết, hoàn thiện pháp luật. Như vậy là rất cần thiết để đảm bảo an toàn. Nếu ai cảm thấy chưa yên tâm thì làm thêm công chứng nữa", BĐ Thai Thanh nêu ý kiến.