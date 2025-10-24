Người đẹp Việt ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Du lịch Quốc tế là ai?

Đêm chung kết Miss Tourism International - Hoa hậu Du lịch Quốc tế lần thứ 28 diễn ra tại Malaysia, chứng kiến màn đăng quang của người đẹp Zuzanna Balonek đến từ Ba Lan. Ngoài ra, sự xuất hiện của người đẹp Việt - Emily Hồng Nhung trên hàng ghế giám khảo cũng được quan tâm.

Emily Hồng Nhung gợi cảm tại sự kiện Hoa hậu Du lịch Quốc tế Ảnh: NVCC

Emily Hồng Nhung nói gì khi làm giám khảo Hoa hậu Du lịch Quốc tế?

Emily Hồng Nhung sinh năm 1992, từng tham gia Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016. Sau cuộc thi, người đẹp tập trung cho công việc kinh doanh thương hiệu thời trang, đồng thời góp mặt trong một số đấu trường nhan sắc với vai trò ban giám khảo.

Xuất hiện trên hàng ghế nóng của Hoa hậu Du lịch Quốc tế, Emily Hồng Nhung nổi bật với thiết kế dạ hội xuyên thấu mang sắc đỏ rực rỡ, được đính kết bắt mắt. Người đẹp cho biết trong suốt đêm thi, cô đã dành sự quan tâm đặc biệt đến từng phần trình diễn, từng câu trả lời của các thí sinh để cùng hội đồng giám khảo đưa ra những quyết định công tâm nhất, nhằm tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện.

Emily Hồng Nhung áp lực khi ngồi ghế nóng Ảnh: NVCC

Hoa hậu Emily Hồng Nhung cho biết: "Đây không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là một diễn đàn tuyệt vời để các nền văn hóa giao thoa. Với tư cách là một người từng hoạt động trong lĩnh vực này, tôi hiểu rõ trọng trách của mình là phải tìm ra những cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn phải mang trong mình tình yêu, sự hiểu biết sâu sắc về du lịch để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng quốc tế".

Đánh giá về 50 thí sinh, giám khảo đến từ Việt Nam nhận định: "Chất lượng thí sinh năm nay rất đồng đều và xuất sắc. Mỗi thí sinh đều mang một màu sắc riêng, tự tin và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều làm tôi ấn tượng là vốn kiến thức về văn hoá, du lịch và khả năng trình bày thông điệp của các bạn. Ban giám khảo đã phải làm việc rất vất vả để chọn ra những người xứng đáng nhất".

Emily Hồng Nhung chụp ảnh cùng người đẹp Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Ảnh: NVCC

Song hành cùng niềm tự hào trên ghế giám khảo là thành tích ấn tượng của đại diện Việt Nam, Võ Tấn Sanh Vy. Cô gái 10X đã được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Du lịch Đông Nam Á.

Trực tiếp chấm thi và chứng kiến khoảnh khắc đại diện nước nhà được gọi tên, Hoa hậu Emily Hồng Nhung không giấu được niềm tự hào. "Em đã thể hiện rất tốt hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trí tuệ, duyên dáng và bản lĩnh. Giải thưởng hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ và khả năng ngoại ngữ của Sanh Vy. Chắc chắn em sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình”.

Nói về tân hoa hậu đến từ Ba Lan, Hoa hậu Emily Hồng Nhung dành nhiều lời khen ngợi: "Có thể nói cô ấy là một thí sinh luôn tỏa ra năng lượng tích cực, đầy khí chất và chinh phục ban tổ chức lẫn ban giám khảo bằng chính tài năng của mình trong suốt cuộc thi. Cô luôn xuất hiện đầy khác biệt với nụ cười tỏa nắng, bản lĩnh tự tin và cách cư xử thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ các thí sinh khác. Tôi đã có ấn tượng rất sâu đậm với bạn ngay từ những vòng thi đầu tiên. Quả không phụ sự kỳ vọng, trong đêm chung kết, cô ấy đã bứt phá vượt trội và vươn lên đầy ngoạn mục để chạm đến ngôi vị cao nhất”.