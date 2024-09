Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024

Tối 14.9, chung kết Miss Universe Vietnam 2024 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) với màn tranh tài của 29 thí sinh. Các cô gái trải qua phần thi trình diễn trang phục dạ hội, trình diễn áo dài, ứng xử... để tìm ra người chiến thắng. Trước thềm chung kết, một số ứng viên được đánh giá cao như Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Quách Tapiau Mai Ly (MLee), Paris Bảo Nhi, Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh...

Dàn thí sinh Miss Universe Vietnam 2024 trong phần thi hô tên Ảnh: MUV

Khoảng 20 giờ, các thí sinh diện váy trắng khoe nhan sắc rạng rỡ ở phần hô tên. Trong đó, một số ứng viên tiềm năng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ các khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Sau đó 7 giải thưởng phụ được trao gồm: Đoàn Tường Linh (Người đẹp ảnh), Phí Phương Anh (Người đẹp tài năng), Đoàn Thu Hà (Người đẹp ứng xử), Đỗ Thu Hà - Vũ Thúy Quỳnh (Thí sinh có dự án cộng đồng hiệu quả nhất), Paris Bảo Nhi (Người đẹp trình diễn trang phục dạ hội ấn tượng), Vũ Thúy Quỳnh (Người đẹp trình diễn trang phục văn hóa dân tộc ấn tượng), Quách Tapiau Mai Ly (Người đẹp trình diễn áo tắm ấn tượng).

Sau hơn một tháng rèn luyện, các thí sinh được nhận xét tiến bộ về kỹ năng trình diễn Ảnh: MUV

Đồng thời, ban tổ chức tiến hành công bố top 16 bước vào phần thi trình diễn áo dài. Những cô gái góp mặt trong danh sách này gồm: Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Diễm Mi, Nguyễn Thị Trà My, Lương Hoa Đan, Lê Thị Kim Huyền, Phí Phương Anh, Nguyễn Thu Thảo, Quách Tapiau Mai Ly, Đinh Thị Triều Tiên, Đoàn Tường Linh, Vũ Thúy Quỳnh, Phạm Thị Đan Chi, Đỗ Thu Hà, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Paris Bảo Nhi.



Các giải thưởng phụ Miss Universe Vietnam 2024

16 cô gái trở lại sân khấu trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Linh San. Sau đó, top 10 Miss Universe Vietnam 2024 chính thức lộ diện gồm: Phí Phương Anh, Đinh Thị Triều Tiên, Paris Bảo Nhi, Nguyễn Thị Trà My, Đỗ Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh, Quách Tapiau Mai Ly, Đoàn Tường Linh và Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Top 10 Miss Universe Vietnam 2024 lộ diện Ảnh: MUV

Sau đó, top 10 trở lại sân khấu trình diễn trang phục dạ hội trên nền nhạc Khoảnh khắc tuyệt vời do Thanh Lam - Mỹ Linh - Hà Trần thể hiện. Ban tổ chức sau đó công bố top 5 bước vào phần thi ứng xử gồm: Paris Bảo Nhi, Vũ Thúy Quỳnh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Quỳnh Anh và Quách Tapiau Mai Ly.

Ở vòng thi ứng xử, Paris Bảo Nhi nhận câu hỏi về việc sử dụng túi giấy có dẫn đến nạn phá rừng, còn Vũ Thúy Quỳnh trả lời lưu loát về việc sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đối với các cặp đồng tính nam. Nguyễn Cao Kỳ Duyên được hỏi về hiện tượng chảy máu chất xám, còn Quỳnh Anh được hỏi về độ tuổi nghỉ hưu đối với người chuyển giới. Là thí sinh cuối cùng, Quách Tapiau Mai Ly trả lời về giá trị của giấy đăng ký kết hôn trong xã hội hiện đại.

Những cô gái trong top 5 của Miss Universe Vietnam 2024 được đánh giá cao về nhan sắc, kỹ năng trình diễn Ảnh: MUV

Sau phần thi này, top 3 Miss Universe Vietnam 2024 chính thức lộ diện gồm Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Họ cùng trả lời ứng xử câu hỏi: "Các cuộc thi hoa hậu bản chất chỉ là giải trí, người đẹp đăng quang không thể đại diện cho vẻ đẹp, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Bạn nghĩ sao về điều này?".

Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ mỗi cuộc thi đều có tiêu chí riêng. Trong đó, Miss Universe Vietnam tìm ra cô gái đầy đủ tài năng, tri thức, lan tỏa đến cộng đồng. "Với tôi đây là điều quý giá. Tôi mong có nhiều cuộc thi nữa để tìm ra cô gái chinh chiến ở đấu trường nhan sắc, mang về niềm tự hào cho nước nhà", người đẹp 9X nói.

Trong khi đó, Vũ Thúy Quỳnh kể câu chuyện của bản thân, từ cô gái vùng cao có quá nhiều khó khăn nhưng dũng cảm đến với đấu trường nhan sắc với khát khao chạm tay đến vương miện. "Chỉ cần chúng ta tin vào bản thân mình, chúng ta sẽ thành công", cô khẳng định.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên tỏa sáng trong 2 phần thi ứng xử Ảnh: MUV

Kỳ Duyên khẳng định "vẻ đẹp một cô gái không thể hoàn toàn đại diện cho đất nước nhưng câu chuyện của cô gái đấy có thể truyền cảm hứng cho mọi người". Người đẹp sinh năm 1996 cho hay: "10 năm trước tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. 10 năm sau, tôi dùng toàn bộ sự can đảm của mình để thực hiện lý tưởng hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tôi nghĩ với lý tưởng này của tôi có thể khuyến khích các bạn trẻ sống hết mình với lý tưởng của mình. Đây là tiền đề, cơ sở để nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn".

Sau các vòng tranh tài, Nguyễn Cao Kỳ Duyên được gọi tên cho ngôi vị cao nhất ở Miss Universe Vietnam 2024. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh. Người đẹp Vũ Thúy Quỳnh giành á hậu 2.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76m, số đo 86-60-94, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Trong quãng thời gian 10 năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp 28 tuổi từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam 2023.