Dàn thí sinh trình diễn bikini, dạ hội đẹp nhất tập 5 Miss Universe Vietnam

Trà My thuộc nhóm thí sinh có kinh nghiệm trình diễn vì từng có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Cô được giám khảo đánh giá cách catwalk uyển chuyển, mềm mại hơn so với trước. Trà My chia sẻ dành thời gian tập luyện nhiều kỹ năng để sẵn sàng "chinh chiến" ở Miss Universe Vietnam 2024