Tập đoàn Sơn Hải chính thức phản hồi thông tin về dự án có ‘sai phạm’

Tập đoàn Sơn Hải phản hồi thông tin về dự án có 'sai phạm'

Sáng nay 4.11, ông Lê Thanh Hướng, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (gọi tắt Tập đoàn Sơn Hải), đã ký văn bản phản hồi về thông tin "Thanh tra nêu sai phạm tại dự án 500 tỉ của Tập đoàn Sơn Hải".

Tập đoàn này cảm ơn những người đã quan tâm và đưa tin các nội dung liên quan đến tập đoàn nhưng cũng đưa ra nhiều nội dung làm rõ, đính chính.

Dự án nhà ở thương mại do Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo Tập đoàn Sơn Hải, dự án Khu nhà ở thương mại phía tây nam đường Lý Thánh Tông, đoạn đường từ F325 đến đường Trương Phúc Phấn (Quảng Trị) là dự án của tỉnh Quảng Bình (cũ), Tập đoàn Sơn Hải chỉ là nhà đầu tư, chứ không phải như một thông tin nêu "dự án này là của Tập đoàn Sơn Hải".

Tại dự án này, Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu; các thủ tục liên quan đến dự án trước lúc đấu thầu là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứ không phải của Tập đoàn Sơn Hải. Dự án này đã được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình (cũ) thông qua trước lúc đấu thầu.

Cũng theo Tập đoàn Sơn Hải, kết luận của thanh tra nói số tiền Sơn Hải nộp thừa 10,1 triệu đồng (không phải 10 tỉ đồng như một số thông tin nêu).

Việc đền bù giải phóng mặt bằng, theo Tập đoàn Sơn Hải, dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đồng Hới (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP.Đồng Hới) thực hiện. Đến nay, công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án vẫn chưa thực hiện xong.

"Mỗi lần Tập đoàn Sơn Hải chuyển tiền đền bù giải phóng mặt bằng đều căn cứ vào đề nghị chuyển tiền của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đồng Hới. Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn Sơn Hải đã chuyển tiền kịp thời, đầy đủ và đúng theo số tiền được đề nghị. Tập đoàn Sơn Hải không có quyền kiểm tra tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất, do vậy chúng tôi không thể biết được hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất chi trả tiền còn dư 10,1 triệu đồng", văn bản của Tập đoàn Sơn Hải viết.

Kết luận thanh tra chỉ xác định một số khuyết điểm trong quy trình, thủ tục và nghiệp vụ

Liên quan đến vụ việc này, như Thanh Niên đã thông tin, ông Nguyễn Lương Bình, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình, đã giải thích rằng về nguyên tắc vẫn có sai phạm (vì có chủ trương đầu tư trước quyết định đồng ý của HĐND tỉnh) nhưng giữa khoảng thời gian đó đã có công văn đồng ý của thường trực HĐND tỉnh. Như vậy, đối chiếu quy trình thì vẫn chưa đảm bảo, (nhưng) đây là về mặt thủ tục chứ không phải sai sót nghiêm trọng gì cả.

Vì thế, quyết định thanh tra chỉ nói khuyết điểm tham mưu của Sở Xây dựng, chứ không nói UBND tỉnh hay của nhà đầu tư vi phạm luật.

Liên quan đến việc Tập đoàn Sơn Hải chuyển thừa hơn 10 triệu đồng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP.Đồng Hới, ông Bình cho rằng việc này cần phải hoan nghênh doanh nghiệp. "Nếu doanh nghiệp chuyển thừa, Ban quản lý phát hiện phải trả lại cho doanh nghiệp hoặc nộp vào ngân sách, đây để nằm yên trong tài khoản của ban là sai. Ý là thế, chứ không có gì nghiêm trọng cả", ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông Bình, nội dung kết luận thanh tra chỉ xác định một số khuyết điểm trong quy trình, thủ tục và nghiệp vụ thực hiện dự án cần được kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nhằm bảo đảm việc triển khai dự án trong thời gian tới đúng theo quy định pháp luật.