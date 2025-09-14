Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xem xét đề xuất cắm biển bảo hành trên cao tốc của Tập đoàn Sơn Hải

Đức Nhật
Đức Nhật
14/09/2025 19:00 GMT+7

Tập đoàn Sơn Hải đề xuất cắm biển thông báo bảo hành 10 năm trên đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn do đơn vị thi công.

Ngày 14.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết có văn bản đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan xem xét đề xuất cắm biển bảo hành công trình của Tập đoàn Sơn Hải trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Xem xét đề xuất cắm biển bảo hành trên cao tốc của Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 1.

Tập đoàn Sơn Hải đề xuất cắm biển thông báo bảo hành 10 năm trên đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn do đơn vị thi công

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng UBND các xã: Phù Mỹ Tây, Bình Hiệp và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.9.

Trước đó, Tập đoàn Sơn Hải có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai, UBND xã Phù Mỹ Tây và UBND xã Bình Hiệp, xin cấp phép cắm biển thông báo bảo hành công trình cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Doanh nghiệp này đang thực hiện công trình cao tốc, đoạn từ Km23+500 đến Km50+465, thuộc Dự án đường bộ cao tốc phía đông, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Tập đoàn Sơn Hải đề xuất được cắm 2 biển thông báo ngoài phạm vi an toàn đường bộ. Cụ thể, một biển đặt tại Km23+500 (thôn Lạc Sơn, xã Phù Mỹ Tây) với nội dung: "Thông báo vào đoạn đường Tập đoàn Sơn Hải đăng ký bảo hành 10 năm". Biển còn lại đặt tại Km50+447 (thôn Thuận Hiệp, xã Bình Hiệp) với nội dung: "Thông báo hết đoạn đường Tập đoàn Sơn Hải đăng ký bảo hành 10 năm".

Xem xét đề xuất cắm biển bảo hành trên cao tốc của Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 2.

Tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải cũ) làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công ngày 1.1.2023, gồm 2 gói thầu chính: gói 11XL do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) thi công, dài hơn 23 km; gói 12XL gồm nhiều nhà thầu tham gia, trong đó Tập đoàn Sơn Hải thi công 22 km (từ Km23+500 đến Km50+465). Dự kiến dự án hoàn thành vào tháng 12.2025.

Tin liên quan

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương gặp khó khăn trong xác định giá đất thu hồi

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương gặp khó khăn trong xác định giá đất thu hồi

Nhiều địa phương chậm thực hiện các thủ tục lập, thẩm định phê duyệt giá đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Khám phá thêm chủ đề

Tập Đoàn Sơn Hải cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn biển bảo hành 10 năm cao tốc Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận