Xem xét đề xuất cắm biển bảo hành trên cao tốc của Tập đoàn Sơn Hải

Ngày 14.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết có văn bản đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan xem xét đề xuất cắm biển bảo hành công trình của Tập đoàn Sơn Hải trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.



Tập đoàn Sơn Hải đề xuất cắm biển thông báo bảo hành 10 năm trên đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn do đơn vị thi công ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng UBND các xã: Phù Mỹ Tây, Bình Hiệp và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.9.

Trước đó, Tập đoàn Sơn Hải có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai, UBND xã Phù Mỹ Tây và UBND xã Bình Hiệp, xin cấp phép cắm biển thông báo bảo hành công trình cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Doanh nghiệp này đang thực hiện công trình cao tốc, đoạn từ Km23+500 đến Km50+465, thuộc Dự án đường bộ cao tốc phía đông, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Tập đoàn Sơn Hải đề xuất được cắm 2 biển thông báo ngoài phạm vi an toàn đường bộ. Cụ thể, một biển đặt tại Km23+500 (thôn Lạc Sơn, xã Phù Mỹ Tây) với nội dung: "Thông báo vào đoạn đường Tập đoàn Sơn Hải đăng ký bảo hành 10 năm". Biển còn lại đặt tại Km50+447 (thôn Thuận Hiệp, xã Bình Hiệp) với nội dung: "Thông báo hết đoạn đường Tập đoàn Sơn Hải đăng ký bảo hành 10 năm".

Tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải cũ) làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công ngày 1.1.2023, gồm 2 gói thầu chính: gói 11XL do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) thi công, dài hơn 23 km; gói 12XL gồm nhiều nhà thầu tham gia, trong đó Tập đoàn Sơn Hải thi công 22 km (từ Km23+500 đến Km50+465). Dự kiến dự án hoàn thành vào tháng 12.2025.