Thực hư thông tin ‘sai phạm’ tại dự án của Tập đoàn Sơn Hải

Trước đó, ngày 22.10, ông Nguyễn Lương Bình, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị, đã ký ban hành kết luận thanh tra về việc việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và nghĩa vụ tài chính tại Dự án khu nhà ở thương mại phía tây nam đường Lý Thánh Tông (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, TP.Đồng Hới cũ, nay là P.Đồng Thuận).

Dự án khu dân cư do Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (gọi tắt Tập đoàn Sơn Hải) làm chủ đầu tư, tổng vốn 500 tỉ đồng, triển khai giai đoạn 2017 - 2025 với mục tiêu xây dựng khu dân cư hiện đại, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Từ kết luận thanh tra trên, nhiều thông tin được nêu ra, trong đó đáng chú ý là nội dung trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình (cũ) đã tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư khi chưa có ý kiến đồng ý của HĐND tỉnh Quảng Bình (cũ), vi phạm quy định tại Nghị định 99/2015 của Chính phủ về hướng dẫn luật Nhà ở. Thêm nữa, trong quá trình giải phóng mặt bằng, Tập đoàn Sơn Hải đã chuyển thừa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đồng Hới (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP.Đồng Hới) số tiền 10,1 triệu đồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào sáng 3.11, ông Phạm Quốc Anh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết ông là người được lãnh đạo sở phân công làm việc với thanh tra tỉnh, nhưng dự án này thuộc thế hệ cán bộ trước làm, nên ông cũng không phát biểu gì thêm. Tuy nhiên, ông Anh khẳng định: "Nếu có thiếu sót thì trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chứ không liên quan gì đến Tập đoàn Sơn Hải".

Trong khi đó, ông Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình (cũ, nghỉ hưu năm 2023) cho biết với Dự án khu nhà ở thương mại phía tây nam đường Lý Thánh Tông, Sở Xây dựng có tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của HĐND tỉnh. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ngày 5.10.2017, HĐND tỉnh Quảng Bình (cũ) đã có văn bản số 131/HĐND -VP về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, gửi UBND tỉnh Quảng Bình. Tại thời điểm này, Tập đoàn Sơn Hải cũng chưa trúng thầu để trở thành chủ đầu tư của dự án này.

'Doanh nghiệp không phạm luật, thậm chí cần được hoan nghênh'

Ông Nguyễn Lương Bình, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị, cũng đã trao đổi với PV Thanh Niên để làm rõ, phân tích thêm về các nội dung thanh tra.

Theo Chánh thanh tra tỉnh Quảng Bình, doanh nghiệp không sai phạm gì và còn cần được hoan nghênh ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo ông Bình, thời điểm đó (ngày 26.5.2017), UBND tỉnh Quảng Bình cũ cho chủ trương đồng ý triển khai dự án sớm hơn thời điểm HĐND tỉnh cho ý kiến đồng ý (ngày 5.10.2017) là có lý do. Cụ thể, quá trình thực hiện dự án, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã xin ý kiến và được thường trực HĐND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện dự án. Nhưng phải đến kỳ họp cuối năm đó (tháng 10) thì thường trực HĐND tỉnh mới trình ra cho HĐND thông qua được.

"Về nguyên tắc, vẫn có sai phạm là có chủ trương đầu tư trước quyết định đồng ý của HĐND tỉnh, nhưng giữa thời gian đó đã có công văn đồng ý của thường trực HĐND tỉnh. Đối chiếu quy trình thì vẫn chưa đảm bảo, (nhưng) đây là về mặt thủ tục chứ không phải sai sót nghiêm trọng gì cả. Vì thế, quyết định thanh tra chỉ nói khuyết điểm tham mưu của Sở Xây dựng chứ có nói UBND tỉnh hay của nhà đầu tư đâu vi phạm luật gì đâu? Và dù thế, nguyên tắc của thanh tra khi phát hiện các sai phạm, dù lớn dù nhỏ, chúng tôi đều phải nêu ra", ông Bình nhấn mạnh.

Liên quan đến việc Tập đoàn Sơn Hải chuyển dư hơn 10 triệu đồng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP.Đồng Hới, ông Bình cho rằng việc này cần phải hoan nghênh doanh nghiệp. "Nếu doanh nghiệp chuyển thừa, Ban quản lý phát hiện phải trả lại cho doanh nghiệp hoặc nộp vào ngân sách, đây để nằm yên trong tài khoản của ban là sai. Ý là thế, chứ không có gì nghiêm trọng cả", ông Bình nhấn mạnh.