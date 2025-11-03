Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong: Dự án nằm trên đất rừng hay đất nông nghiệp?

Sau sự cố vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng; thuộc xã Phong Phú, H.Tuy Phong, Bình Thuận cũ) xảy ra đêm 1.11, đến sáng 3.11, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường.

Hồ chứa bị vỡ thuộc dự án của Công ty TNHH Trang trại Việt, nằm trên núi ở xã Tuy Phong.

Vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong đã tạo ra dòng nước đổ từ trên núi xuống, cào phẳng tài sản của người dân ẢNH: Q.H

Chưa rõ đất dự án có thuộc 3 loại rừng

Trả lời PV Thanh Niên sáng 3.11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết dự án Trang trại Việt "được tỉnh chấp thuận đầu tư hàng chục năm nay", song chưa nói rõ đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng hay chưa. "Chúng tôi đang rà soát lại tính pháp lý và diện tích thực địa của dự án", ông Bắc nói.

Có mặt tại thôn 2, xã Tuy Phong, để thị sát tình hình, một lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Dự án nằm trên đỉnh núi, cần xem xét rõ loại đất dự án có phải đất nông nghiệp không, đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng chưa, có giấy phép xây dựng hay không, giấy phép có đúng quy định thẩm quyền không".

Đất đá từ trên núi ào ạt tràn xuống, vây kín nhiều căn nhà của người dân ẢNH: QUẾ HÀ

Ai cấp phép cho dự án Trang trại Việt?

Cũng trong sáng 3.11, một lãnh đạo H.Tuy Phong (cũ) khẳng định với PV Thanh Niên "nói UBND H.Tuy Phong cấp phép là hoàn toàn không đúng". Theo vị này, từ năm 2017, Sở NN-PTNT và Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận (cũ) đã tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép đầu tư cho Công ty TNHH Trang trại Việt.

Tháng 6.2025, một phó chủ tịch UBND H.Tuy Phong có ký giấy phép xây dựng cho dự án, nhưng không cấp phép xây dựng các hồ chứa nước. "Việc hình thành các hồ chứa là do chủ đầu tư tự làm để chủ động nguồn nước tưới", nguồn tin cho biết.

Do vỡ hồ chứa của trang trại, dòng nước tràn xuống không chỉ cuốn trôi nhiều dê, bò của người dân mà còn cào sạch hàng chục vườn táo ở Tuy Phong ẢNH: QUẾ HÀ

Dự án trang trại nông nghiệp này có diện tích 20 ha, được UBND tỉnh cho thuê đất. Người đại diện pháp luật của dự án là ông Trần Quang Tính (ở Đồng Nai).

Cũng theo nguồn tin này, nếu đất cho cá nhân thuê thì thuộc thẩm quyền UBND huyện. Tuy nhiên, diện tích 20 ha vượt thẩm quyền của huyện, và đây là dự án công ty nên thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Tuy nhiên, vị này không nói rõ là diện tích đất của dự án đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng hay chưa. Chúng tôi cố gắng liên lạc với người đại diện pháp luật của dự án là ông Trần Quang Tính, nhưng không kết nối được.

Anh Huỳnh Văn Bông (thôn 2, xã Tuy Phong) cho rằng chính quyền địa phương phải cùng chịu trách nhiệm với chủ đầu tư dự án sau vụ vỡ hồ chứa nước ẢNH: Q.H

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong khiến một bé gái 13 tuổi bị nước cuốn tử vong, gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng hạ du.

Trưa 2.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân và làm việc với chính quyền địa phương. Ông Mười yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh tính pháp lý của dự án Trang trại Việt, làm rõ ai cho phép xây dựng hồ chứa trên núi, quy mô diện tích thực tế và mức độ an toàn công trình.

Đồng thời, ông Mười yêu cầu phải giảm ngay dung lượng từ các hồ chứa nước của dự án này, đảm bảo an toàn hồ chứa, không để tái diễn cảnh vỡ hồ chứa trên núi của trang trại này.