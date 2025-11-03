Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong: Dự án nằm trên đất rừng hay đất nông nghiệp?

Sau sự cố vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng; thuộc xã Phong Phú, H.Tuy Phong, Bình Thuận cũ) xảy ra đêm 1.11, đến sáng 3.11, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường.
Hồ chứa bị vỡ thuộc dự án của Công ty TNHH Trang trại Việt, nằm trên núi ở xã Tuy Phong.
Chưa rõ đất dự án có thuộc 3 loại rừng
Trả lời PV Thanh Niên sáng 3.11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết dự án Trang trại Việt "được tỉnh chấp thuận đầu tư hàng chục năm nay", song chưa nói rõ đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng hay chưa. "Chúng tôi đang rà soát lại tính pháp lý và diện tích thực địa của dự án", ông Bắc nói.
Có mặt tại thôn 2, xã Tuy Phong, để thị sát tình hình, một lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Dự án nằm trên đỉnh núi, cần xem xét rõ loại đất dự án có phải đất nông nghiệp không, đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng chưa, có giấy phép xây dựng hay không, giấy phép có đúng quy định thẩm quyền không".
Ai cấp phép cho dự án Trang trại Việt?
Cũng trong sáng 3.11, một lãnh đạo H.Tuy Phong (cũ) khẳng định với PV Thanh Niên "nói UBND H.Tuy Phong cấp phép là hoàn toàn không đúng". Theo vị này, từ năm 2017, Sở NN-PTNT và Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận (cũ) đã tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép đầu tư cho Công ty TNHH Trang trại Việt.
Tháng 6.2025, một phó chủ tịch UBND H.Tuy Phong có ký giấy phép xây dựng cho dự án, nhưng không cấp phép xây dựng các hồ chứa nước. "Việc hình thành các hồ chứa là do chủ đầu tư tự làm để chủ động nguồn nước tưới", nguồn tin cho biết.
Dự án trang trại nông nghiệp này có diện tích 20 ha, được UBND tỉnh cho thuê đất. Người đại diện pháp luật của dự án là ông Trần Quang Tính (ở Đồng Nai).
Cũng theo nguồn tin này, nếu đất cho cá nhân thuê thì thuộc thẩm quyền UBND huyện. Tuy nhiên, diện tích 20 ha vượt thẩm quyền của huyện, và đây là dự án công ty nên thuộc thẩm quyền của tỉnh.
Tuy nhiên, vị này không nói rõ là diện tích đất của dự án đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng hay chưa. Chúng tôi cố gắng liên lạc với người đại diện pháp luật của dự án là ông Trần Quang Tính, nhưng không kết nối được.
Như Thanh Niên đã thông tin, vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong khiến một bé gái 13 tuổi bị nước cuốn tử vong, gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng hạ du.
Trưa 2.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân và làm việc với chính quyền địa phương. Ông Mười yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh tính pháp lý của dự án Trang trại Việt, làm rõ ai cho phép xây dựng hồ chứa trên núi, quy mô diện tích thực tế và mức độ an toàn công trình.
Đồng thời, ông Mười yêu cầu phải giảm ngay dung lượng từ các hồ chứa nước của dự án này, đảm bảo an toàn hồ chứa, không để tái diễn cảnh vỡ hồ chứa trên núi của trang trại này.
“Dù tỉnh là nơi chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chính quyền địa phương phải có trách nhiệm kiểm tra thực tế. Trong giấy phép xây dựng do huyện cấp có cho phép làm hồ chứa hay không? Nếu không, khi chủ dự án tự ý xây hồ, xã và huyện có biết không? Người dân chúng tôi khẳng định là chính quyền biết, nhưng thiếu trách nhiệm hoặc làm ngơ. Để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, chính quyền địa phương không thể đứng ngoài cuộc, không thể để người dân chịu thiệt thòi như thế", anh Huỳnh Văn Bông, người dân thôn 2, xã Tuy Phong, bức xúc nói.
