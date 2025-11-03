Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong: Dự án nằm trên đất rừng hay đất nông nghiệp?

Quế Hà
Quế Hà
03/11/2025 13:53 GMT+7

Vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong (Lâm Đồng) khiến một bé gái 13 tuổi tử vong đang được điều tra nguyên nhân. Dư luận đặt câu hỏi: dự án Trang trại Việt, nơi xảy ra sự cố, được xây dựng trên đất rừng hay đất nông nghiệp?

Sau sự cố vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng; thuộc xã Phong Phú, H.Tuy Phong, Bình Thuận cũ) xảy ra đêm 1.11, đến sáng 3.11, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường.

Hồ chứa bị vỡ thuộc dự án của Công ty TNHH Trang trại Việt, nằm trên núi ở xã Tuy Phong.

Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong: Dự án nằm trên đất rừng hay đất nông nghiệp?- Ảnh 1.

Vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong đã tạo ra dòng nước đổ từ trên núi xuống, cào phẳng tài sản của người dân

ẢNH: Q.H

Chưa rõ đất dự án có thuộc 3 loại rừng

Trả lời PV Thanh Niên sáng 3.11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết dự án Trang trại Việt "được tỉnh chấp thuận đầu tư hàng chục năm nay", song chưa nói rõ đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng hay chưa. "Chúng tôi đang rà soát lại tính pháp lý và diện tích thực địa của dự án", ông Bắc nói.

Có mặt tại thôn 2, xã Tuy Phong, để thị sát tình hình, một lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Dự án nằm trên đỉnh núi, cần xem xét rõ loại đất dự án có phải đất nông nghiệp không, đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng chưa, có giấy phép xây dựng hay không, giấy phép có đúng quy định thẩm quyền không".

Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong: Dự án nằm trên đất rừng hay đất nông nghiệp?- Ảnh 2.

Đất đá từ trên núi ào ạt tràn xuống, vây kín nhiều căn nhà của người dân

ẢNH: QUẾ HÀ

Ai cấp phép cho dự án Trang trại Việt?

Cũng trong sáng 3.11, một lãnh đạo H.Tuy Phong (cũ) khẳng định với PV Thanh Niên "nói UBND H.Tuy Phong cấp phép là hoàn toàn không đúng". Theo vị này, từ năm 2017, Sở NN-PTNT và Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận (cũ) đã tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép đầu tư cho Công ty TNHH Trang trại Việt.

Tháng 6.2025, một phó chủ tịch UBND H.Tuy Phong có ký giấy phép xây dựng cho dự án, nhưng không cấp phép xây dựng các hồ chứa nước. "Việc hình thành các hồ chứa là do chủ đầu tư tự làm để chủ động nguồn nước tưới", nguồn tin cho biết.

Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong: Dự án nằm trên đất rừng hay đất nông nghiệp?- Ảnh 3.

Do vỡ hồ chứa của trang trại, dòng nước tràn xuống không chỉ cuốn trôi nhiều dê, bò của người dân mà còn cào sạch hàng chục vườn táo ở Tuy Phong

ẢNH: QUẾ HÀ

Dự án trang trại nông nghiệp này có diện tích 20 ha, được UBND tỉnh cho thuê đất. Người đại diện pháp luật của dự án là ông Trần Quang Tính (ở Đồng Nai).

Cũng theo nguồn tin này, nếu đất cho cá nhân thuê thì thuộc thẩm quyền UBND huyện. Tuy nhiên, diện tích 20 ha vượt thẩm quyền của huyện, và đây là dự án công ty nên thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Tuy nhiên, vị này không nói rõ là diện tích đất của dự án đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng hay chưa. Chúng tôi cố gắng liên lạc với người đại diện pháp luật của dự án là ông Trần Quang Tính, nhưng không kết nối được.

Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong: Dự án nằm trên đất rừng hay đất nông nghiệp?- Ảnh 4.

Anh Huỳnh Văn Bông (thôn 2, xã Tuy Phong) cho rằng chính quyền địa phương phải cùng chịu trách nhiệm với chủ đầu tư dự án sau vụ vỡ hồ chứa nước

ẢNH: Q.H

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong khiến một bé gái 13 tuổi bị nước cuốn tử vong, gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng hạ du.

Trưa 2.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân và làm việc với chính quyền địa phương. Ông Mười yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh tính pháp lý của dự án Trang trại Việt, làm rõ ai cho phép xây dựng hồ chứa trên núi, quy mô diện tích thực tế và mức độ an toàn công trình.

Đồng thời, ông Mười yêu cầu phải giảm ngay dung lượng từ các hồ chứa nước của dự án này, đảm bảo an toàn hồ chứa, không để tái diễn cảnh vỡ hồ chứa trên núi của trang trại này.

“Dù tỉnh là nơi chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chính quyền địa phương phải có trách nhiệm kiểm tra thực tế. Trong giấy phép xây dựng do huyện cấp có cho phép làm hồ chứa hay không? Nếu không, khi chủ dự án tự ý xây hồ, xã và huyện có biết không? Người dân chúng tôi khẳng định là chính quyền biết, nhưng thiếu trách nhiệm hoặc làm ngơ. Để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, chính quyền địa phương không thể đứng ngoài cuộc, không thể để người dân chịu thiệt thòi như thế", anh Huỳnh Văn Bông, người dân thôn 2, xã Tuy Phong, bức xúc nói.

Tin liên quan

Vỡ hồ chứa nước trên núi ở Tuy Phong, Lâm Đồng cuốn trôi 3 người cùng gia đình

Vỡ hồ chứa nước trên núi ở Tuy Phong, Lâm Đồng cuốn trôi 3 người cùng gia đình

Rạng sáng 2.11, lực lượng chức năng đã tìm thấy bé gái lớp 8 mất tích sau vụ vỡ hồ chứa nước tại khu trang trại chăn nuôi ở xã Tuy Phong (Lâm Đồng), khiến 3 người trong một gia đình bị cuốn trôi.

Khám phá thêm chủ đề

vỡ hồ chứa Tuy Phong vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong dự án Trang trại Việt Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận