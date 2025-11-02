Vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều tra, làm rõ

Trưa 2.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến thôn 2, xã Tuy Phong (xã Phong Phú, H.Tuy Phong, Bình Thuận cũ) kiểm tra hiện trường và thăm hỏi gia đình cháu Lê Nguyễn Bích Thảo (13 tuổi), nạn nhân tử vong trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi của Công ty Trang trại Việt.

Không khí tang thương bao trùm ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Tân Lai. Cha mẹ cháu Thảo ngồi thẫn thờ bên căn nhà cấp 4 vừa bị dòng nước cuốn sập. Theo người dân, đêm 1.11, khi nghe tiếng nổ lớn từ trên núi, họ chỉ kịp tri hô và bỏ chạy. Dòng nước từ hồ chứa bị vỡ đổ ập xuống như thác lũ, cuốn trôi nhà cửa, gia súc và tài sản của hàng chục hộ dân.

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty Trang Trại Việt khiến cháu bé 13 tuổi tử vong do nước cuốn trôi ẢNH: QUẾ HÀ

Chị Vương Thị Hằng, nhà sát bên cạnh nhà nạn nhân kể, khi cả nhà đang ăn cơm, nghe tiếng nổ rất to, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe tiếng nước đổ về ầm ầm. Chị vội vã đưa 2 đứa con ra khỏi nhà mà không kịp mang theo thứ gì. "Vừa ra khỏi nhà một chút là nước tràn về như thác chảy. Nước về quá nhanh không kịp trở tay", chị Hằng chỉ tay về phía núi và nói.

Chị Vương Thị Hằng chỉ tay về núi Tân Lai, kể về "trận hồng thủy" mà chị sinh ra và lớn lên ở đây chưa từng thấy ẢNH: Q.H

Chị Hằng cho biết, ba mẹ cháu Thảo định đi về hướng cầu Bà Lài, hướng núi cao cho chắc ăn, nhưng không biết được nước về quá nhanh. Vừa đi tới cửa tràn là nước đổ về cuốn trôi cả 3 người xuống dòng suối ngay bên cạnh nhà.

Toàn cảnh ngôi làng bị nước tàn phá đêm qua 1.11 ẢNH: QUẾ HÀ

Cha mẹ cháu Thảo bám được vào cây thoát chết. Còn cháu Thảo, dù đã được mẹ nắm tay, nhưng vẫn bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, mãi đến sáng sớm 2.11, bà con mới tìm thấy thi thể cháu cách xa hàng mấy trăm mét.

Theo chị Hằng, đây không thể gọi là thiên tai. "Chúng tôi sống ở đây bao năm chưa bao giờ có lũ ban đêm như vậy. Tôi khẳng định do trên đó họ đắp đập lại để làm kinh tế, rồi mưa lớn làm cho vỡ đập thôi", chị Hằng khẳng định.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, thôn Tuy Tịnh 1, xã Tuy Phong kể về nỗi kinh hoàng của làng trong đêm qua ẢNH: QUẾ HÀ

Kể lại vụ vỡ hồ chứa nước với PV Thanh Niên, nhiều người dân thôn 2, xã Phong Phú (cũ) đều khẳng định: "Nói tại trời mưa lớn là không đúng. Chắc chắn là do vỡ hồ chứa, vì hôm trước (2.10) đã bị một lần rồi". Người dân kể, khu trang trại trên đỉnh núi rộng hàng chục héc ta, người dân ở đây nhiều người chạy xe máy lên đó làm thuê cho họ, nên biết rõ từng hồ nước xây dựng chỗ nào.

Thiệt hại của dân làng là rất lớn, có nhà mất hẳn 40 con dê, hàng chục con bò bị chết do nước cuốn, nhà nào cũng bị nước vào làm hư hỏng tivi, tủ lạnh...

Đường giao thông trong làng bị xé toạc, sạt lở một nửa đường ẢNH: QUẾ HÀ

Theo quan sát của PV Thanh Niên, từ hiện trường nhìn lên núi vẫn thấy rõ một vệt dài bị dòng nước xé toạc, tạo thành kẽ hở sâu chẳng khác gì sau một trận lũ quét. Trên đỉnh núi Tân Lai, nơi có khu trang trại chăn nuôi, những vết xé rách mảng sườn núi từ đêm hôm trước vẫn còn in rõ. Điều đó cho thấy lượng nước đổ xuống từ trên núi là cực lớn, có thể cuốn trôi mọi thứ trên đường đi.

Người dân trong thôn 2, xã Tuy Phong chưa hết bàng hoàng sau vụ việc ẢNH: QUẾ HÀ

Từ chân núi lên đến khu trang trại ước hơn 4 km, nhưng toàn bộ tuyến đường do chủ trang trại tự mở đã bị nước cuốn nát, kéo theo cả một vạt rừng. Chính vì vậy, sáng nay lực lượng chức năng và người dân rất khó tiếp cận hiện trường trên đỉnh núi.



Đồ đạc trong căn nhà này bị trôi và hư hỏng hết ẢNH: QUẾ HÀ

Xây hồ chứa nước không phép trên núi?

Trưa 2.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, cùng lãnh đạo một số sở ngành đã đến kiểm tra việc khắc phục hậu quả sau "trận hồng thủy chưa từng có" ở thôn 2, xã Tuy Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thăm hỏi gia đình nạn nhân trong vụ vỡ hồ trên núi ở xã Tuy Phong ẢNH: N.L

Ông Hồ Văn Mười đã đến gia đình cháu Lê Nguyễn Bích Thảo để chia buồn với gia đình nạn nhân, sau đó làm việc với chính quyền xã Tuy Phong để nghe báo cáo tình hình.

Hàng loạt trụ điện bị gãy đổ, Công ty Điện lực Lâm Đồng dựng lại trụ điện, kéo điện lưới lại cho bà con nhưng ít nhất phải ngày mai mới có điện trở lại ẢNH: QUẾ HÀ

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, việc Công ty Trang trại Việt xây dựng các trang trại, trồng cây ăn quả trên đỉnh núi Tân Lai được sự cho phép của UBND H.Tuy Phong cũ. Diện tích đất được UBND huyện cho thuê khoảng 20 héc ta.

Còn theo lãnh đạo Sở NN-MT Lâm Đồng, trong giấy phép của UBND H.Tuy Phong, Bình Thuận cũ không đề cập đến nội dung xây dựng các hồ chứa nước. Điều đó, có thể khẳng định việc xây dựng nhiều hồ chứa nước trên núi của trang trại này là không phép.

Ngôi làng xơ xác, người dân đi lại gặp khó khăn do đường sá hư hỏng ẢNH: QUẾ HÀ

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu chính quyền địa phương phải tập trung giúp dân dọn nhà cửa, vệ sinh làng xóm, khử trùng để tránh bệnh tật sau vụ việc.

Chủ tịch tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, vụ việc tối qua là do vỡ hồ chứa của trang trại, không phải do nước mưa.

Ông Mười yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ tính pháp lý của dự án trang trại này. Đồng thời, UBND xã phải khẩn trương thống kê thiệt hại tài sản của dân, bằng nhiều nguồn khác nhau, tập trung hỗ trợ nhân dân, không được để dân thiếu ăn thiếu mặc.