Quảng Trị: 4 người bị nước lũ cô lập khi đi bắt dế ở bờ sông

Tối 3.11, ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang (Quảng Trị), cho biết lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đã phối hợp giải cứu thành công nhóm người bị nước lũ cô lập.

Chiều ngày 3.11, nhóm 4 người dân trú tại xã Hiếu Giang đi đánh cá, bắt dế ở bờ sông Hiếu thì nước lũ dâng cao, không kịp vào bờ.

Lực lượng chức năng triển khai ứng cứu 4 người bị cô lập do nước lũ dâng cao ẢNH: B.H

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng tiếp cận nhóm người bị cô lập. Đến khoảng 19 giờ ngày 3.11, cả 4 người đã được đưa về bờ an toàn.

Ngoài 4 trường hợp trên, có thêm 2 người ở xã Hiếu Giang bị mắc kẹt tại một đình làng vì nước lũ lên nhanh. UBND xã Hiếu Giang cũng đã huy động đội xung kích của thôn Đâu Bình cứu hộ, đưa 2 người vào bờ an toàn.

Sau nhiều giờ bị mắc kẹt, nhóm 4 người đã được cứu hộ thành công ẢNH: B.H

Theo ông Bắc, trước dự báo mưa lớn, Công an xã Hiếu Giang và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, yêu cầu người dân không ra sông và các khu vực bị ngập lụt để bắt dế, đánh cá. Thế nhưng, nhiều trường hợp không chấp hành, liều lĩnh ra sông.

"Tình trạng người dân ra sông bắt dế lúc mưa lũ đã được cảnh báo, tuyên truyền, nhưng một số người không chấp hành. Chúng tôi sẽ có biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới", ông Bắc nói.