Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: 4 người bị nước lũ cô lập khi đi bắt dế ở bờ sông

Bá Cường
Bá Cường
03/11/2025 21:55 GMT+7

Lực lượng chức năng xã Hiếu Giang (Quảng Trị) vừa ứng cứu thành công 4 người bị nước lũ cô lập khi những người này đi bắt dế trên bờ sông HIếu.

Tối 3.11, ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang (Quảng Trị), cho biết lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đã phối hợp giải cứu thành công nhóm người bị nước lũ cô lập.

Chiều ngày 3.11, nhóm 4 người dân trú tại xã Hiếu Giang đi đánh cá, bắt dế ở bờ sông Hiếu thì nước lũ dâng cao, không kịp vào bờ.

Quảng Trị: 4 người bị cô lập khi đi bắt dế ở bờ sông - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng triển khai ứng cứu 4 người bị cô lập do nước lũ dâng cao

ẢNH: B.H

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng tiếp cận nhóm người bị cô lập. Đến khoảng 19 giờ ngày 3.11, cả 4 người đã được đưa về bờ an toàn.

Ngoài 4 trường hợp trên, có thêm 2 người ở xã Hiếu Giang bị mắc kẹt tại một đình làng vì nước lũ lên nhanh. UBND xã Hiếu Giang cũng đã huy động đội xung kích của thôn Đâu Bình cứu hộ, đưa 2 người vào bờ an toàn.

Quảng Trị: 4 người bị cô lập khi đi bắt dế ở bờ sông - Ảnh 2.

Sau nhiều giờ bị mắc kẹt, nhóm 4 người đã được cứu hộ thành công

ẢNH: B.H

Theo ông Bắc, trước dự báo mưa lớn, Công an xã Hiếu Giang và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, yêu cầu người dân không ra sông và các khu vực bị ngập lụt để bắt dế, đánh cá. Thế nhưng, nhiều trường hợp không chấp hành, liều lĩnh ra sông.

"Tình trạng người dân ra sông bắt dế lúc mưa lũ đã được cảnh báo, tuyên truyền, nhưng một số người không chấp hành. Chúng tôi sẽ có biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới", ông Bắc nói.

Mưa lũ khốc liệt ở Quảng Trị: 7 người chết, 2 người mất tích

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vượt lũ vào thăm đồng bào Rục đang bị cô lập

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vượt lũ vào thăm đồng bào Rục đang bị cô lập

Giữa mưa lũ dồn dập khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, sáng 3.11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã vượt qua vùng ngập sâu để vào thăm hỏi, động viên đồng bào Rục đang bị cô lập.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Trị Nước lũ dâng cao Mắc kẹt nước lũ cô lập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận