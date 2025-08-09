Giao xe cho con chưa đủ 18 tuổi, 2 cha con cùng bị khởi tố

Ngày 9.8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu (chưa đủ 18 tuổi, trú tại xã Sơn Đông), để điều tra về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ông Nguyễn Văn Mạnh bị khởi tố vì giao xe cho con trai chưa đủ tuổi, gây tai nạn 2 người chết ẢNH: CACC

Liên quan vụ án, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Mạnh (46 tuổi, cha đẻ của Hiếu), để điều tra về tội "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Kết quả điều tra xác định, tối 9.7, Hiếu mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave (chưa gắn biển kiểm soát) của ông Mạnh mới mua để đi chơi và được ông Mạnh đồng ý.

Hiếu rủ thêm 2 người bạn cùng tuổi đi chơi tại khu vực bờ hồ thuộc xã Lập Thạch. Hai người bạn đi một xe, Hiếu điều khiển xe mượn của cha đi một mình.

Trên đường về, Hiếu chở theo một người bạn không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, rồi va chạm với ông Trần Văn T. (trú tại địa phương) đang đi xe đạp cùng chiều.

Cú va chạm khiến ông T. tử vong tại chỗ. Cùng lúc, Hiếu và người ngồi phía sau ngã xuống đường, liền bị một xe máy đi hướng ngược lại đâm trúng, khiến người bạn của Hiếu bị tử vong; Hiếu bị thương nhẹ.

Công an xác định, Hiếu chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Mạnh, người đã giao xe cho Hiếu điều khiển, dù biết con trai chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến chết người nên ông Mạnh bị khởi tố hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em, đặc biệt là không nên giao phương tiện giao thông cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý đối với cả cha mẹ nếu cố tình vi phạm.

