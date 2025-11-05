CSGT TP.HCM ra quân mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng vừa ra quân mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để lập lại an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng.

Đây là một trong những nội dung CSGT TP.HCM quyết liệt thực hiện từ nay đến cuối năm 2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

CSGT xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ẢNH: DIỆU MI

Trong đợt này, CSGT huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp công tác.

CSGT sẽ tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực cửa ngõ, trục vành đai, các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh, nhất là vào khung giờ cao điểm, dịp cuối tuần, lễ hội và sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch.

CSGT TP.HCM kiên quyết không để xảy ra ùn tắc kéo dài, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị. CSGT sẽ phối hợp lực lượng chức năng kiểm soát, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường duy trì mỹ quan đô thị và trật tự công cộng tại các địa bàn trọng điểm.

Những xe hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bị xử lý để bảo đảm an toàn giao thông ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh đó, CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

CSGT cũng xử lý nghiêm các trường hợp xe lôi, xe tự chế không bảo đảm an toàn kỹ thuật, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, từ ngày 31.10 - 5.11, Đội CSGT An Lạc phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc và các lực lượng của xã tuần tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, chở hàng cồng kềnh trên địa bàn.

Các lực lượng phối hợp ra quân xử lý lòng đường, vỉa hè ẢNH: DIỆU MI

CSGT An Lạc đã lập biên bản 38 trường hợp chở hàng cồng kềnh, chở hàng vượt quá khổ giới hạn cho phép của xe; điều khiển xe không gắn biển số; không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận đăng ký xe...



Về xử lý lấn chiếm, vỉa hè, Công an xã Vĩnh Lộc lập biên bản 25 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng. Lực lượng chức năng tạm giữ 6 xe đẩy tay, 4 xe lôi và 1 xe 3 bánh.

Tại khu vực trung tâm, Đội CSGT Bến Thành phối hợp Công an phường Bến Thành ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường đoạn quanh Bệnh viện Từ Dũ (đường Cống Quỳnh, đường Nguyễn Thị Minh Khai).

Xe chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người đi đường bị lực lượng chức năng xử lý ẢNH: DIỆU MI

Nhiều trường hợp điều khiển xe không bảo đảm an toàn giao thông bị CSGT thổi phạt ẢNH: DIỆU MI

Tại buổi ra quân, các lực lượng đã tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân.