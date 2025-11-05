Đổi bằng lái xe giấy sang thẻ PET màu hồng mới nhất 2025: Hướng dẫn từ CSGT

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, những ngày qua CSGT TP.HCM đã phối hợp công an các phường, xã và Đặc khu Côn Đảo đẩy nhanh việc thực hiện tổng rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe (bằng lái xe).

Cục CSGT vừa cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới là thẻ PET có màu hồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đó, các cơ quan đã làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe trên 70%. Có 5.000 bằng lái xe bằng giấy bìa đã được công an cấp xã thu thập, đối chiếu có dữ liệu trên hệ thống và đổi sang thẻ PET.

Ngoài ra, có trên 2.000 bằng lái xe giấy bìa chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, CSGT đang xác minh, xử lý.

Đại diện PC08 cho biết, mỗi người dân TP.HCM cần hiểu rõ giá trị tích cực mà cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe mang lại cho mình.

CSGT hướng dẫn người dân cách xuất trình giấy phép lái xe trên VNeID ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cách đổi bằng lái xe cũ sang thẻ PET màu hồng

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, để đổi từ bằng lái xe cũ sang thẻ PET màu hồng, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ:

Căn cước công dân hoặc định danh điện tử mức độ 2;



Giấy phép lái xe bản gốc hoặc bản phô tô đối với trường hợp bị mất giấy phép lái xe (nếu có);



Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch có trong hồ sơ gốc giấy phép lái xe (nếu có);



Nhiều tiện ích khi người dân dùng giấy phép lái xe thẻ PET ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Quy trình thực hiện:

Người dân kê khai đầy đủ thông tin theo phiếu thu thập thông tin giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy bìa do cán bộ công an cấp xã cung cấp;



Cung cấp các giấy tờ có liên quan như trên cho cán bộ công an cấp xã để ghi nhận, đối chiếu dữ liệu, sao chụp lại để phục vụ công tác xác minh giấy phép lái xe;



Cán bộ Công an cấp xã kiểm tra, đối chiếu thông tin, hồ sơ giấy phép lái xe của người dân với thông tin trên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe của Cục CSGT;



Nếu có dữ liệu trong hệ thống quản lý của Cục CSGT thì người dân sẽ được cán bộ liên hệ mời đến trụ sở công an cấp xã để thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe sang thẻ PET;



Trong trường hợp, người dân bị mất giấy phép lái xe, còn hồ sơ gốc hoặc khi tra cứu thông tin GPLX trong dữ liệu Cục CSGT không đầy đủ thông tin hoặc không có thông tin. Công an cấp xã sẽ tiến hành thu thập thông tin, gửi về Phòng CSGT để kiểm tra, xác minh thông tin.

Nếu có kết quả xác minh thông tin đúng thông tin người dân, công an cấp xã sẽ liên hệ mời người dân đến trụ sở để thực hiện việc cấp đổi, cấp lại GPLX cho công dân.